Creature di Dio Recensione: un intenso dramma ambientato in Irlanda

Il legame indissolubile tra una madre e un figlio, un ritorno inaspettato e un evento che rischia di ledere non soltanto il loro rapporto ma anche di sconvolgere la quiete della piccola comunità dove vivono. Creature di Dio è un film scomodo, un concentrato di pura tensione che carbura lenta ma inesorabile, adombrando il racconto di ombre e sfumature fino a quella "resa dei conti" finale che si tinge di molteplici significati e riesce a rivelarsi catartica in una maniera tanto drastica quanto necessaria. Finalmente è arrivato anche nei cinema italiani - per altre uscite del mese non perdete il nostro speciale sui titoli in sala a maggio 2023 - questa produzione britannica ambientata nell'affascinante e ancestrale paesaggio irlandese, lo stesso che soltanto pochi mesi fa era stato ideale sfondo di uno dei capolavori della scorsa stagione, ovvero Gli Spiriti dell'isola (2022).



Ma se nel film di Martin McDonagh il dramma conviveva con un'ironia sorniona e beffarda, in Creature di Dio non ci sono inframezzi più leggeri e anzi il tutto è condito da un senso di profonda impotenza, con l'amarezza che circonda il contesto e i personaggi in un limbo senza apparente via d'uscita, almeno fino a quell'epilogo ideale via di fuga.



Creature di Dio: il cuore di una madre

In un piccolo villaggio di pescatori la vita scorre tranquilla. Lo sa bene Aileen, che vive lì da generazioni e lavora in un ruolo di primo piano nell'impianto di lavorazione del pesce, maggior fonte di reddito per la popolazione. Un giorno il ritorno di Brian, il figlio che da sette anni si era allontanato da casa per trasferirsi in Australia, complica inevitabilmente le cose. La donna auspica che il ragazzo possa riprendere l'attività lasciata dal nonno - ormai affetto da demenza senile - relativa all'allevamento di ostriche.

Nel frattempo Brian vorrebbe riprendere il legame interrotto con Sarah, con la quale aveva una relazione prima di partire, ma una sera avviene il fattaccio. Aileen viene convocata nella caserma della polizia locale e scopre come Sarah abbia accusato suo figlio di averla violentata; pur di difenderlo decide di mentire di fronte alle autorità, concedendogli un alibi, e senza prove certe il caso viene chiuso. Da quel momento Aileen finirà per essere tormentata dal dubbio e dal senso di colpa, mentre Sarah cade in una spirale discendente che rischia di trascinarla a fondo...



Le onde del destino

Saela Davis viene dal mondo del montaggio ed è al suo esordio assoluto dietro la macchina da presa, mentre la collega Anna Rose Holmer aveva già filmato l'inedito The Fits (2015): difficile dire se sia formata una nuova coppia di registe, ma certo è che questo Creature di Dio mette in mostra una certa condivisione d'intenti nella gestione di una sceneggiatura inquieta e affascinante proprio nelle sue diramazioni più torbide.

Non certo un'opera semplice, che anzi in più di un'occasione mette il pubblico di fronte a dei quesiti, spingendolo a identificarsi - comprendendo o respingendo - le scelte dei protagonisti, alle prese con dilemmi morali di non facile questione che scuotono profondamente le loro coscienze. Cuore emotivo del racconto sono le due figure femminili, la madre che deve scegliere se proteggere quel figlio gravato dall'infamante accusa e la vittima della violenza, protagoniste di un legame del tutto peculiare sul quale ruota l'essenza stessa del film.

L'ambientazione è fondamentale in questo racconto di spiriti e uomini, con il folklore e la cultura irlandese che emergono non solo nelle celebrazioni funerarie, con i canti femminili ad accompagnare il viaggio del dipartente, ma anche nelle serata trascorse nei pub, con le birra che scorre a fiumi.



Il trio di personaggi principali offre performance intense e credibili: se Paul Mescal - ancora non lo conoscete? recuperate la nostra recensione di Aftersun (2022) - è raggelante nelle vesti di una figura scomoda e respingente, da incorniciare sono Aisling Franciosi nei panni della parte lesa e soprattutto Emily Watson in quelli della combattuta genitrice, al centro di una scelta che nessuna madre vorrebbe mai doversi ritrovare a prendere.