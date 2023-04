La Cospirazione del Cairo Recensione: un thriller tra religione e politica

Il giovane Adam proviene da una famiglia di pescatori che abita in una delle zone rurali del Paese. Il ragazzo, di bassa condizione sociale, viene mandato a studiare alla prestigiosa Università al-Azhar, principale centri d'insegnamento religioso dell'Islam sunnita. Il suo arrivo non è dei più tranquilli in quanto coincide con la morte del Grande Imam, il quale lascia un vuoto importante che va colmato al più presto possibile.



Ne La cospirazione del Cairo la scelta del successore diventa oggetto di una fitta rete di intrecci politici, con i servizi segreti egiziani che intendono far eleggere tramite un complotto il candidato ideale per loro, il più malleabile ai giochi di potere. Per riuscire nell'intento hanno bisogno di qualcuno che operi all'interno, ma loro talpa viene scoperta e uccisa, con Adam che ne è testimone diretto per quanto non visto dagli assassini. Sarà proprio lui a essere reclutato dal colonnello Ibrahim con lo scopo di infiltrarsi tra i candidati favoriti, mettendo a rischio la propria vita.



La cospirazione del Cairo: una partita a scacchi

Qualche anno su queste stesse pagine vi avevamo parlato del suo film precedente, come potete leggere nella nostra recensione di Omicidio al Cairo (2017). Proprio suddetto film è costato "caro" al regista e sceneggiatore svedese di origini egiziane Tarik Saleh, che è stato bandito dal Paese arabo in quanto raccontava pagine spinose che non dovevano essere aperte. Ecco perché questo La cospirazione del Cairo a dispetto del titolo batte bandiera scandinava ed è ambientato in Turchia, con la Moschea di Solimano utilizzata quale palcoscenico per ricreare la location per l'Università al-Azhar.

Ancora una volta l'autore si cimenta con argomenti scomodi, tra subdole partite politiche e l'ingerenza dei servizi segreti che hanno in mano il destino delle persone, anche in quegli ambienti più religiosi che dovrebbero idealmente restare fuori da certe logiche di potere. Come si sa il dio denaro è l'unico a non fare prigionieri ed ecco perciò che la storia si instrada progressivamente sul versante di un'atipica ed esotica spy-story, con il giovane protagonista - un ragazzo come tanti di umili origini - scaraventato come pedina sacrificale in un diabolico intrigo nel quale non potrà fidarsi di niente e di nessuno.



Una, dieci, mille verità

Un racconto che non risparmia nulla, attaccando sia l'ipocrisia di certi fantomatici precettori - che predicano bene e razzolano male - che il doppio gioco avente luogo tra le stesse forze dell'ordine, coloro che dietro quella facciata di rispettabilità nascondono bugie e menzogne utili soltanto al proprio tornaconto.

La tensione, seppur a tratti edulcorata da qualche parziale prevedibilità nella definitiva resa dei conti, si mantiene su buoni livelli per tutte le due ore di visione, complice anche le ottime interpretazioni di un cast che vede in uno dei ruoli principali anche Fares Fares, conosciuto soprattutto per la saga poliziesca tratta dai romanzi della Sezione Q di Jussi Adler-Olsen: se volete saperne di più, la nostra recensione di A Conspiracy of Faith - Il messaggio nella bottiglia.