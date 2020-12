Cops - Una banda di poliziotti, la recensione dei film Sky di Luca Miniero

La storia di Cops - Una banda di poliziotti di Luca Miniero è interamente ambientata nel piccolo comune di Apulia. La cittadina è d'invenzione e già dal titolo vuole essere contenitore di tutte le particolarità della Puglia, regione in cui si svolgono gli eventi dei due film targati Sky Colletion. In questo piccolo e splendido borgo del sud non si commettono crimini da più di vent'anni, tant'è che Apulia viene persino eletta "città più tranquilla d'Italia". Va da sé che il Commissariato della città se ne sta per forza di cose con le mani in mano, stretto in una morsa di abitudinarietà per qualcuno caldo rifugio in cui crogiolarsi, per altri fredda consuetudine da cui fuggire.

Proprio qui si trasferisce il nuovo commissario Cinardi (Claudio Bisio), poliziotto da passato glorioso che sceglie tale destinazione per godersi in pace gli ultimi giorni di lavoro prima della meritata pensione.



Fa così la conoscenza dello sgangherato corpo di polizia della città, formata dall'esaltato Benny The Cop (Francesco Mandelli), dall'indolente Nicola O'Sicc (Pietro Sermonti), dall'unica agente donna - e seria - della questura, Maria Crocifissa (Giulia Bevilacqua) e dal centralinista gay Tommaso (Guglielmo Poggi). Quando Margherita Nardelli (Stefania Rocca), dirigente della Polizia di Stato, arriva ad Apulia per comunicare la chiusura del Commissariato, definito "inutile" a fronte della totale assenza di crimini, Cinardi vede sfumare velocemente i suoi piani di pensione in Sud America e i restanti colleghi la loro tranquillità o direttamente il posto di lavoro. È così che di comune accordo decidono di diventare a loro volta criminali e alzare il livello di criminalità di Apulia, portando alla nascita di situazioni esilaranti, equivoci e rivelazioni sorprendenti nel corso di questa assurda missione per salvare pensione, sogni e lavoro.



Scuola di Polizia e Hot Fuzz dal gusto nostrano

Il modello creativo dietro al progetto è lo stesso rintracciabile e già sperimentato con I Delitti del Bar Lume: una serie di film suddivisivi in "stagioni" ad appuntamento settimanale. Per questa nuova idea, Miniero e Sky hanno pensato di fare proprio l'high concept di Kops di Josef Fares, titolo svedese tra il demenziale e l'esilarante uscito nel 2003, secondo lungometraggio diretto dall'autore di Jalla! Jalla! e degli stupefacenti videogiochi Brothers: A Tale of Two Souls e A Way Out. Quello che mancava al titolo originale - seppur più riuscito di questo di Miniero - era però un respiro e un accorgimento territoriale, che invece troviamo in Cops - Una banda di poliziotti, che decide infatti di concentrarsi sulle caratterizzazioni tipiche pugliesi, tra cibo, location e ambienti, mettendo però insieme un gruppo di personaggi con linguaggi che attraversano tutto lo stivale. L'archetipo narrativo scelto da Miniero è quello farsesco, un po' assurdo e mimico, ai limiti della slapstick, della commedia italiana, qui virata al genere del poliziesco - ovviamente - ma paradossalmente vicina a una sorta di prototipo produttivo molto british, dunque curiosamente ibrida nelle intenzioni.

Nella forma per nulla, perché la qualità non fa mai un balzo in avanti alla ricerca di situazioni realmente esilaranti o addirittura dissacranti, visto il tema trattato - specie di questi tempi - o la varietà di personaggi scelti.



Il caleidoscopio di personalità in gioco non è infatti sfruttato a dovere. Il Benny the Cop di Mandelli è ad esempio un mix tra il Nicolas Angel di Hot Fuzz e il Tackleberry di Scuola di Polizia, che sono poi i rispettivi film internazionali di riferimento anche per quanto riguarda alcune componenti narrative del progetto, come la cittadina senza crimini o la variopinta demenzialità e inadeguatezza dei protagonisti che diventa poi coraggio e abnegazione al servizio.

Il Nicola di Sermonti - grasso, pigro e svogliato - è forse l'emblema dell'uomo senza spina dorsale, neanche in grado di dire ti amo alla moglie, Maria Crocifissa, collega di lavoro con cui ha un rapporto disequilibrato d'affetto e odio. Fuma canne, mangia troppo, non è in alcun modo un man of action, a differenza di Cinardi o Benny.



Il problema principale di Cops - Una banda di poliziotti è però che non riesce quasi mai a creare dei momenti in grado di scatenare risate sincere, nonostante un appeal cinematografico-televisivo accattivante per i casual viewers, adatto anche a un clima di tranquillità festiva in questa tragica fase delle nostra vite. Resta però lì, in superficie, il che è un peccato pensando ad esempio all'ottima prova di Dino Abbrescia nei panni di Tonino o anche all'Anaconda di Giovanni Esposito, dirompente nella sua interpretazione.

Più simpatico che divertente, questo Cops, eppure ancora in fase d'esplorazione e crescita, essendo un prodotto Sky Collection. Dovendo giudicare i due film in sé, così come confezionati, ci sentiamo di dire che il progetto è riuscito meno bene del Bar Lume e che manca di un'ironia verace e funzionale come quella di Benvenuti al Sud. Intrattiene senza troppe pretese e vuole portare la bandiera della commedia italiana non troppo alta, senza innovare in chissà quale direzione ma entrando a gamba tesa in un modello di narrazione cinematografico-televisiva in grande espansione. Senza farsi aspettative sbagliate o inquadrarlo per ciò che non è, Cops - Una banda di poliziotti è un prodotto in due parti (14 dicembre primo film, 21 dicembre secondo) da gustarsi in famiglia tra divano, coperta e camino, dando modo a questo sgangherato gruppo di regalarvi 3 ore totali di serenità, seppure con i loro piccoli difetti.