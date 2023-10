Il convegno Recensione: l'horror satirico Netflix è un disastro!

Prendi un numero di personaggi più o meno elevato, un luogo isolato nel quale ambientare la vicenda e un killer che si aggira "indisturbato" tra loro, cominciando a completare la sua mattanza sadicamente organizzata. La ricetta base del filone slasher rivive anche in questa produzione svedese, che ha fatto la sua comparsa nel catalogo Netflix - per altre novità, leggete la nostra rubrica sulle uscite Netflix di ottobre 2023 - scalando sin da subito la classifica dei titoli più visti. Se tale successo sia o meno meritato, questo però è ancor tutto da vedere...



Il convegno vede per l'appunto al centro del racconto un gruppo di dipendenti pubblici, prossimo a isolarsi in una sorta di minuto resort sulle rive del lago, lontano dal centro abitato più vicino: il loro compito è ultimare gli ultimi preparativi per l'imminente inaugurazione di un centro commerciale, che sulla carta dovrebbe portare un aumento di turisti e notevoli introiti alla relativa comunità. Il team è composto da persone di diversa estrazione sociale, ognuno con i propri problemi personali, e le tensioni tra di loro non tardano a venire a galla...ma oltre ai contrasti professionali, i malcapitati dovranno anche vedersela con un misterioso individuo che, nascosto sotto la maschera della mascotte Carboncino, inizierà a ucciderli brutalmente uno dopo l'altro...



Pagine insanguinate

Lo scrittore Mats Strandberg è considerato in terra natale come una sorta di Stephen King autoctono e Il convegno altro non è che l'adattamento di uno dei suoi romanzi più famosi. Probabilmente qualcosa nel passaggio dalle parole scritte al grande schermo dev'essere andato perduto e ciò che funzionava su carta non trova effettivo riscontro in carne, sangue, e ossa, con delle evidenti cadute di stile e di ritmo che depotenziano la storia del suo significato più intrinseco.

L'impressione è che il regista Patrik Eklund si sia fatto prendere la mano nel voler a tutti i costi imitare, in una versione maggiormente pulp, lo stile del ben più famoso collega e connazionale Ruben Östlund - se volete saperne di più, qui la nostra recensione di Triangle of Sadness (2022) - senza averne mezzi e capacità. Il numeroso gruppo di personaggi non trova adeguato contraltare nelle scelte di casting, con alcuni interpreti più azzeccati di altri e in generale uno scarso equilibrio nella gestione dei suddetti e delle loro interazioni personali, con lo stesso svelamento dei colpi di scena che diventa sin troppo prevedibile non appena compreso che forse non tutti, ma sicuro qualcuno nascondono loschi segreti, proprio quei loschi segreti che daranno poi il via all'anima horror della vicenda. In generale la storia e i suoi protagonisti sono schiavi di un senso dell'anonimato che si rispecchia anche nello sbrigativo finale, e del destino di questi dipendenti stressati finisce ben presto per non interessare più niente allo spettatore, che comincia a pensare di aver buttato via un'ora e mezza della propria vita - sempre che decida di arrivare fino ai titoli di coda.



La fiera dei cliché

Ovviamente manca internet e di chiamare i soccorsi via telefono non se ne parla nemmeno, così che il bagno di sangue possa avere inizio senza che qualche scocciatore possa disturbare la personalissima missione di quest'assassino mascherato, incarnante paradossalmente l'identità di Carboncino, mascotte già di per sé inquietante del centro commerciale di prossima apertura.E allora ecco a esecuzioni varie, più o meno fantasiose, che ripescano un armamentario consolidato, dalla motosega agli spuntoni, dai pali alle vasche idromassaggio, senza che poi sull'identità dell'effettivo villain se ne venga a sapere più di tanto, con un breve passaggio fuori campo / flashback a informarci sulle relative motivazioni.

A un certo punto in un dialogo viene consigliato al personaggio di Cleo di provare a evadere dalla sua comfort zone - e di affrontare quindi le proprie paure; peccato che la lezione non sia stata seguita anche dal regista, che anzi cerca di non uscire mai dal seminato mantenendosi su quella linea di spenta medietà che toglie carattere e verve alla stanca narrazione, destinata a trascinarsi in rese dei conti più o meno telefonate che vedono coinvolto non soltanto il dichiarato babau ma anche chi aveva, come detto, degli scheletri nell'armadio da nascondere ad ogni costo.



La satira sugli ambienti di lavoro tossici, potenzialmente interessante al fine di raccontare qualcosa d'altro che esulasse dalle mere dinamiche di genere, è talmente annacquata da risultare del tutto indolore e quell'humour che soprattutto nella prima parte cerca di pungere qua e là con sortite ammiccanti a certe serialità televisive diventa ben presto un esercizio di stile fine a se stesso, anche per via di un cast mal amalgamato e spesso non calzante a pennello nei rispettivi ruoli.