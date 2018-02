Contract to Kill, la recensione del film con Steven Seagal Recensione

In Contract to Kill John Harmon è un ex-agente con esperienze sia nella CIA che nella DEA a cui viene affidata una nuova missione. Spinto da un collega federale ad indagare su un'organizzazione terroristica rea di un attentato a bordo di un aereo costato la vita ad oltre duecento passeggeri, l'uomo si trova ben presto invischiato in un intrigo tra bande criminali spaziante dal Messico alla Turchia. Con l'aiuto della fidata agente dell'FBI, nonché sua vecchia fiamma, Zara Hayek e dell'esperto di droni e arti marziali sino-americano Matthew Sharp, Harmon farà di tutto per consegnare i colpevoli alla giustizia, mettendo le due gang l'una contro l'altra e scoprendo verità insospettabili che potrebbero ben presto cambiare le carte in tavola dell'intera operazione.

Squadra che vince...

Decima, e ad oggi più recente, collaborazione tra il regista / sceneggiatore hawaiano Keoni Wexman e la star del genere Steven Seagal, Contract to Kill è l'ennesima produzione alimentare interpretata dal maestro di aikido. Un action-movie in cui l'improbabile ha già luogo fin dal connubio produttivo / narrativo, con la vicenda ambientata tra Messico e Turchia nonostante i fondi dietro la pellicola siano di origine rumena, così come la maggior parte dei personaggi di contorno qui costretti ad interpretare figure secondarie di diversa etnia. La narrazione risulta soprattutto nella prima parte sin troppo verbosa, con inutili spiegoni e flashback di sorta atti ad esplorare la complessa trama di intrighi e rapporti colleganti le due realtà criminali, lasciando poi spazio alla classica resa dei conti finale in cui il Nostro affronta i nemici a mani nude o in classiche sparatorie dallo scarso dinamismo coreografico. Anche l'inserimento dei due-co protagonisti, con la femme fatale di Jemma Dallender pronta a cadere ai piedi dell'attempato attore marziale (con tanto di breve sequenza erotica annessa) e l'esperto di tecnologie di Russell Wong poco cambia ai fine di uno svolgimento lineare in cui gli stessi e presunti colpi di scena, con doppiogiochi e verità interpretabili, sono privi del necessario mordente per suscitare un minimo di pathos. E così tra inseguimenti automobilistici, frasi fatte in serie ed un epilogo di matrice platealmente patriottico i novanta minuti di visione si prestano ad una mera reiterazione di topoi ad uso e consumo dei canonici b/z-movie direct to video.