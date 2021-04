Concrete Cowboy, la recensione del film Netflix con Idris Elba

Dopo l'ennesima espulsione da scuola per via di un carattere irrequieto, il quindicenne Cole viene costretto dalla madre a trasferirsi per qualche tempo in un'area periferica di Philadelphia, dove vive il padre Harp.

I due non si vedono da molti anni e tra loro non scorre buon sangue: lo stesso primo incontro dopo così tanto tempo è traumatico, giacché il ragazzo scopre come il genitore viva con un cavallo in casa. L'uomo infatti gestisce insieme ad altri afroamericani l'associazione Fletcher Street Urban Riding Club, ultimamente messa a rischio dalla riqualificazione della zona che non vede di buon occhio l'attività.

Nel frattempo Cole rischia di finire di nuovo in brutti giri dopo aver ritrovato l'amico di infanzia Smush, invischiato in loschi affari, ma la crescente passione per l'equitazione sembra garantirgli una via di salvezza. In particolare il giovane stringe un rapporto particolare con un cavallo considerato indomabile e grazie all'amicizia con esso comprenderà il proprio posto nel mondo, non senza affrontare prima altre difficoltà.



Cavalcare verso il destino

Vi erano grosse aspettative di fronte a questo nuovo originale del catalogo Netflix, opera d'esordio del regista e sceneggiatore Ricky Staub. Un bianco che racconta una storia di neri, scelta particolarmente atipica nel moderno cinema hollywoodiano e forse elemento chiave per trovare le mancanze di un film formalmente impeccabile ma che latita in personalità.

Concrete Cowboy è infatti un atipico mix tra dramma familiare, percorso di formazione e denuncia della gentrificazione, che colpisce spesso le zone più povere d'Oltreoceano. Quando infatti nel quartiere sta per essere costruito un complesso residenziale per ricchi acquirenti, i diritti di questi moderni cowboy - che vivono in una sorta di semipovertà - rischiano di venire calpestati, con la connivenza più o meno colpevole delle forze dell'ordine.

Allo stesso modo la sottotrama criminale, con il sottobosco notturno dove finire nel mirino di una pistola è molto più facile del previsto, è poco approfondita e mal si amalgama con il tessuto principale, dando l'impressione che sia stata messa troppa carne al fuoco senza ottenere la giusta cottura.



Alti e bassi

Certo le due ore di visione non mancano di passaggi ispirati, con una manciata di scene madri che colpiscono lo sguardo e offrono una buona dose di emozioni, ma lo stesso lato introspettivo nella gestione dei due personaggi chiave - padre e figlio separati da anni - si affida a dialoghi risaputi e banali e non offre mai quella passione viscerale necessaria, castrando anche il talento di un Idris Elba qui in spenta sottrazione.

Più interessante da questo punto di vista la cura riposta nelle figure secondarie, alcune delle quali sono interpretate da membri reali della Fletcher Street Urban Riding Club, che compaiono poi anche sui titoli di coda in brevi interviste che spiegano meglio la situazione attuale vissuta da realtà come la loro.

Concrete Cowboy è costantemente alla ricerca di un'identità e la marcata pressione sul versante drammatico - sia questo legato a qualsiasi delle influenze che abbiamo sopra citato - che lascia soltanto qualche sporadico spazio a passaggi più leggeri, rischia di appesantire eccessivamente un film che con maggior equilibrio avrebbe sicuramente trovato forza e modo per raccontare degnamente l'ennesima storia che vale la pena di essere ascoltata.