E noi come stronzi rimanemmo a guardare Recensione: PIF non osa abbastanza

È una pedalata che ancora cerca il giusto ritmo, la giusta frequenza, la discesa verso cui lanciarsi a perdifiato per risalire con forza, e consegnare in tempo la propria dose di caustica denuncia sociale, E noi come stronzi rimanemmo a guardare. Liberamente ispirato al concept Candido e la tecnologia del collettivo I Diavoli, il film nasce e cresce nella fucina creativa di PIF, all'anagrafe Pierfrancesco Diliberto, uno che alla realtà circostante mediata da sguardi indagatori e sprezzante sarcasmo ci ha abituato nel corso di tutta la carriera, da inviato de Le Iene, a Il testimone su MTV, fino all'acclamato, sorprendente debutto cinematografico analizza nella recensione di La mafia Uccide Solo d'Estate.



Ma in un mondo che corre veloce, come fattorini in lotta con il tempo, tra sguardi bassi, catturati dalle grinfie dei pixel di uno schermo del cellulare, l'anima naïf e vintage del solito PIF non bastava più. Bisognava aggiornarsi come un software obsoleto, colorarsi di tinte cangianti e accese, mescolarsi tra esseri umani disumanizzati e ologrammi più umani degli umani stessi. Il risultato che ne consegue è E noi come stronzi rimanemmo a guardare, galleria citazionista di immagini impresse nel corollario cinematografico di culturale memoria, riletta in chiave italiana, e trascinata da un Fabio de Luigi funambolo, in perfetto equilibrio tra umorismo e drammaticità.



Alla ricerca della felicità

Nel mondo dell'ex-impiegato quarantenne Arturo, costretto a lavorare come rider per sbarcare il lunario in un universo dominato dagli algoritmi e in cui nessuno spazio pare essere riservato a chi ha superato i famigerati "-anta", la felicità sembra aver imboccato un'altra strada, lontana dal percorso intrapreso dal protagonista.

Mollato dalla fidanzata Lisa, seduto costantemente su una bicicletta e costretto a pedalare per sopravvivere, Arturo si sente prigioniero della sua stessa esistenza, incapace di respirare, muoversi, o semplicemente vivere. Una coercizione impostagli da ombre tecnologiche, rappresentata visivamente e in maniera simbolica da quello zaino delle consegne impossibile da togliersi, rendendolo un tutt'uno, come era stato per la divisa da portiere del protagonista de L'ultima risata di Murnau, al suo ruolo nella società. Replicando la sensazione di felicità effimera provata da K (Ryan Gosling) descritta nella nostra recensione di Blade Runner 2049, sarà l'affetto per un ologramma l'unico barlume di umana felicità che proverà Arturo, in un mondo che tutto prende, tutto raccoglie, partendo dai dati fino alla nostra anima, senza che nessuno faccia niente, limitandosi a guardare.



Colorare mondi distopici italiani

È un universo distopico quello immaginato da PIF, un universo in cui la sola realtà paventata, tangibile e reale è quella di una Roma che assiste silente nel farsi attraversare.

Il resto sa di futuro e inquietante anticipazione dei fatti, degli eventi, di cui ci facciamo spettatori prima di poterne diventare attori. Sembra nascere e svilupparsi come un episodio antologico di Black Mirror il nuovo film di PIF. Le offerte, reti social, e app del momento che formano la gabbia che ci avvolge e ci isola dagli altri sono ponti che collegano il mondo all'interno dello schermo con ciò che vive all'esterno. Un mondo colorato, come colorati erano gli universi immortalati dalla serie distopica di Charlie Brooker, che va per questo a enfatizzare il disorientante contrasto con l'apatica esistenza priva di sfumature a cui sono costretti a vivere i personaggi pensati da PIF.



Pedine su una scacchiera mosse da burattinai pronti a manovrare le varie esistenze sulla scorta di decisioni e volontà demandate dagli stessi personaggi, che sono lo specchio riverberante della società del nuovo millennio. Riflessi speculari deformanti di noi stessi spettatori, assuefatti da social network e acquisti online, Arturo, Lisa, Stella, si fanno moniti di una tecnologia che tutto prende e poco da, insidiandosi nel sottosuolo di una società sempre più automa e meno umana, che per una pizza o un pasto caldo accetta le condizioni di sfruttamento dei lavoratori e impieghi sottopagati, o - peggio - che alla chimica delle emozioni, e onestà dei sentimenti, preferisce un calcolo matematico per decidere se restare insieme oppure no.

PIF ha rivelato in maniera intelligente gli obiettivi da raggiungere e i messaggi da diffondere con il proprio E noi come stronzi rimanemmo a guardare. Una morale mai pretenziosa o pretestuosa che raggiunge facilmente il centro della mente dello spettatore per farlo riflettere, solleticandone l'intelligenza e i pensieri più profondi. Eppure, in questo costrutto così ben delineato, manca quell'elemento amaro che invece si ritrova in un film altrettanto distopico, dove tecnologia e umanità si scontrano tra abbracci e tradimenti come Ex-Machina.



Non si vive di happy-ending, e questo Pif lo sa, ma c'è qualcosa che stride e rallenta il cammino dell'eroe Arturo, neo Charlot dei nostri tempi, verso la (tentata) liberà propria e altrui. Ci voleva più incubo nella matrice del sogno, investendo così di ombre più profonde quell'universo colorato di luci stroboscopiche e led arcobaleno.



Il potere del silenzio

Fabio De Luigi dal canto suo si dimostra l'interprete perfetto per incarnare aspirazioni e (dis)illusioni del suo Arturo. Nei suoi occhi da bambino stanco, si ritrovano tutte quelle sfumature di un uomo in bilico tra l'arrendersi e il combattere, come un ciclista in lotta con la fatica lungo le pendici di una montagna.

Ma De Luigi è anche un attore comico, e il suo corpo si fa allora macchina perfetta di una serie di movimenti e azioni pronti a sostituirsi all'uso di mille parole sotto forma di battute. Un linguaggio non verbale che funziona, e colpisce, sostenuto da una controparte altrettanto disillusa e saturnina come quella portata sullo schermo dallo stesso PIF nei panni di Raffaello, il coinquilino professore di filologia e hater di secondo lavoro. Ed è proprio nello spazio del non detto che il film trova il suo punto di forza, perdendo di brillantezza nello scambio di battute non sempre caustiche e dolorose come vorrebbero essere. È nel viso rassegnato di Arturo, negli annunci di lavoro resi in sovrimpressione che non accettano gli over 40, nelle feste discutibili a metà tra Fellini e Pasolini a casa dell'ex amico di Arturo e Lisa, che scorre la mano che impugna la spada con cui colpire lo spettatore. Ma poi ecco subentrare la componente dialogica e la lama si arrotonda, il colpo perde di forza e tutto si indebolisce.



A completare una triade in lotta con un sistema da cui non si potrà scappare, è la Stella di Ilenia Pastorelli, brava nel ricamarsi addosso un personaggio innocente e sognatore, memore di quello incarnato nel cult di Gabriele Mainetti, Lo chiamavano Jeeg Robot, però poco graffiante nel momento di maggior pathos. Cerca di sognare un mondo comunque intriso di fiaba, E noi come stronzi rimanemmo a guardare, ma in un mondo che dorme venti minuti ogni quattro ore per rendere al meglio e sfruttare ogni secondo per lavorare, non c'è spazio per i sognatori. Bisogna solo pedalare, trovare il proprio ritmo, correre, mentre al di là dello schermo il pubblico rimane a guardare. Nell'attesa dell'azione.