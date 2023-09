Comandante Recensione: un film crudo con un grande Favino

Il film di apertura della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia di quest'anno (il programma di Venezia 2023 è da sogno) è diretto da Edoardo De Angelis, che ne firma anche il soggetto e la sceneggiatura insieme a Sandro veronesi. Comandante ha rimpiazzato Challengers di Luca Guadagnino, rinviato a causa dello sciopero, ancora in atto, dei sindacati americani attori/sceneggiatori, che avrebbe impedito a Zendaya di partecipare al Lido.



Comandante è una pellicola cruda, colma di sentimento, politica e attualità che ridefinisce gli equilibri di una guerra, dove a combattere sono uomini e ragazzi, entità e spiriti, dove grazie alla cucina, alla scoperta di una cosa semplice come le patatine fritte, si abbattono muri e barriere culturali, perché alla fine davvero "tutto il mondo è paese". In attesa dell'arrivo in sala a partire dal 1° novembre, grazie a 01 Distribution, godetevi la nostra recensione direttamente dal Lido.



Una decisione che cambia la vita

Il rumore del mare continuo, lieve, docile, mai burrascoso, come un sottofondo, che ti accompagna sempre, come a voler dare la sensazione di non essere lasciato solo, sintomo di presenza, di minaccia ma anche di salvezza. Il mare, insieme al sommergibile Cappellini e i suoi marinai, è il vero protagonista di questa storia. All'inizio della Seconda guerra mondiale Salvatore Todaro è a comando del sommergibile, navigando in Atlantico durante una missione speciale nel buio della notte incontra un mercantile che viaggia a luci spente, il Kabalo, che in seguito si scoprirà di nazionalità belga carico di materiale bellico inglese, che senza alcun motivo, vista la neutralità belga in guerra ai tempi, apre il fuoco contro il Cappellini.

Todaro affonda il mercantile e sceglie di salvare i 26 naufraghi da morte sicura. Questa decisione cambierà per sempre il corso della sua vita e il modo in cui verrà ricordato, non solo per le sue gesta in battaglia. Il comandante li sbarca fino al porto sicuro più vicino (porto delle Azzorre), per farlo però deve navigare tre giorni in emersione, che in tempi di guerra equivaleva esporsi a fuoco nemico costantemente appellandosi al buon senso dei nemici e alla loro umanità. Una scelta che lo ha reso immortale, che ha ridefinito le leggi del mare, dove si affondano le navi, in una guerra di macchine, ma gli uomini si salvano, sempre, anche e soprattutto, come dice Todaro stesso, alla domanda del perché fosse stato così clemente, perché "noi siamo italiani". Così si è sempre fatto, così sempre si farà.



Uno straordinario Favino

Pierfrancesco Favino offre una splendida interpretazione e guida lo spettatore all'interno del sommergibile, che è gabbia e salvezza allo stesso tempo, di questo gruppo di marinai a tratti impaurito ma sempre fiero e mai titubante. Ci fa scoprire un uomo pieno di sfumature, un comandante solido, che sa sempre cosa fare, che va dall'indovino, che vede le cose prima che accadano, che nonostante sia a conoscenza di come e dove morirà ma non ha paura, nonostante lui stesso dica che la paura va abbracciata, che è un sentimento che aiuta in guerra, come nella vita.

Un uomo che scopre le sue debolezze solo nelle lunghe lettere che scrive alla moglie e che poi chissà se invierà, un diario delle sue emozioni in cui il comandante è solo Salvatore, luci e ombre, dubbi e rivelazioni. Le due facce della stessa medaglia di un uomo divenuto leggenda.