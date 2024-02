Il Colore Viola Recensione: una scommessa vinta, ma non del tutto

Il Colore Viola è un pilastro della letteratura americana: l'opera che è valsa ad Alice Walker il Premio Pulitzer nel 1984, infatti, si è ritagliata un posto accanto ai capolavori del romanzo statunitense, da Furore di Steinbeck a Il Grande Gatsby di Fitzgerald. Adattare una storia del genere è un'impresa titanica, che rischia di sopraffare chi la tenta: la nostra recensione di Il Grande Gatsby di Baz Luhrmann ne è un chiaro esempio. A peggiorare le cose, vi è il fatto che Il Colore Viola al cinema ci è già arrivato, e non per mano di un novellino: nel 1985, dietro la cinepresa di The Color Purple c'era Steven Spielberg. Davanti c'erano mostri sacri come Whoopi Goldberg, Danny Glover e Oprah Winfrey. 11 nomination all'Oscar. Nessuna vinta, ma si trattava comunque di un gran bel film - per usare un eufemismo. E poi c'è stato il musical di Broadway, ispirato a sua volta al film del 1985 e al romanzo originale e che, guardacaso, è stato un grande successo. Insomma, la responsabilità sulle spalle di Blitz Bazawule (già co-regista del video-album "Black is King" di Beyoncé) era enorme. Pensate che avevamo realizzato un'intervista a Blitz Bazawule proprio per Black is King.



A pesare non è solo la narrativa del romanzo, che ancora tocca i nervi scoperti dell'America profonda: c'è anche la storia editoriale dell'opera originale, costellata di capolavori generazionali sia nel mondo del cinema che in quello del teatro. Proporre una versione moderna, per giunta sotto forma di musical per il cinema, di Il Colore Viola è un atto di coraggio, una scommessa con sé stessi. Una scommessa vinta, ma non del tutto.



Una "donna povera e nera" nell'America del primo Novecento

Lo abbiamo già accennato, ma prima che entriate in sala è meglio ribadirlo: Il Colore Viola adatta il musical del 2005, dunque non è né un remake del film di Spielberg né tantomeno una diretta trasposizione cinematografica dell'originale letterario.

Certo, visto che la rappresentazione di Broadway prendeva spunto tanto dal romanzo quanto dalla pellicola degli Anni Ottanta, possiamo dire che un po' di Spielberg c'è anche nel film di Bazawule, e si sente: d'altro canto, proprio il nome di Steven Spielberg figura anche tra i produttori del film, insieme a quello di Oprah Winfrey. Persino Whoopi Goldberg ha fatto il suo ritorno, anche se solo in un cameo di inizio film. Squadra che vince non si cambia? Niente affatto: regista e attori sono tutti stelle in ascesa, non sempre una carriera già consolidata. Accanto a nomi consolidati come Taraji P. Henson (che interpreta Shug Avery) e Colman Domingo (che presta il volto a "Mister" Johnson, uno dei personaggi più riusciti della pellicola), c'è invece una protagonista, Fantasia Berrino (Celie), che è al suo debutto sul grande schermo. Persino Bazawule stesso non ha una filmografia di spessore alle spalle. Eppure, l'idea di puntare su un cast tecnico e di attori relativamente "giovane" ha premiato: Il Colore Viola è una rivisitazione originale e moderna del romanzo di Alice Walker e dell'omonimo musical, capace di parlare alle nuove generazioni, rivolgendosi in particolare alle minoranze, al pubblico afroamericano e afrodiscendente e al genere femminile. Una sorta di passaggio di testimone tra i colossi di Hollywood e un mondo nuovo, portatore però di uno schema di valori e di idee che nel mondo della settima arte sono sempre stati profondamente sentiti, e che d'altro canto sono gli stessi del romanzo di Walker.



Dunque, Il Colore Viola segue pedissequamente la trama dell'originale letterario, anche perché stravolgerla sarebbe stato un delitto. Il film racconta la vita di Celie Harris Johnson: Celie assurge a simbolo delle violenze subite da un'intera generazione di donne nere americane, la prima nata dall'abolizione della schiavitù nel 1865, che ancora pesa sugli Stati dell'America centro-meridionale, come la Georgia in cui la protagonista trascorre buona parte della sua vita. Così, la biografia di Celie diventa l'epopea di un'intera generazione, misurandosi con tutte le difficoltà che una "donna povera e nera" può incontrare negli Stati Uniti del primo Novecento. Come il romanzo, anche il film di Il Colore Viola non ha paura di mettere in scena temi scabrosi che, a tratti, colpiscono nel profondo per la naturalezza con cui vengono trattati, che ci ricorda quanto fossero diffusi e accettati all'inizio del secolo scorso.

Dall'abuso sessuale di un patrigno contro la figlia alle violenze domestiche di un marito contro la moglie, dalla persistenza del razzismo sistemico e istituzionale ben oltre il 1865 (che fa suonare qualche campanello d'allarme anche nell'americano di oggi) fino alla questione dei diritti delle donne e delle minoranze, passando per la persistenza intergenerazionale di modelli comportamentali distorti, i temi messi sul tavolo dal film sono tanti e invitano alla riflessione. Il fatto che la pellicola si prenda il suo tempo per sviscerarli (150 minuti o poco più), poi, gioca a favore di una produzione che - vuoi per necessità, vuoi per decisione degli autori - punta chiaramente a presentarsi come un film fortemente moralizzante, talvolta persino con delle derive che sconfinano dall'etico al religioso.



Le due anime di Il Colore Viola

Una durata del genere, utile alle finalità quasi educative della pellicola, ha però anche dei rischi. Un film lungo non è di per sé un problema, ma lo diventa quando il ritmo della narrazione si fa zoppicante, e purtroppo nella parte centrale di Il Colore Viola è proprio la consistenza della narrazione a mancare.

Il secondo e il terzo quarto del film non sono al livello dell'inizio e del finale, nei quali vengono concentrate alcune delle scene più belle e di impatto della pellicola e gran parte della trama. A peggiorare le cose vi è la struttura stessa del film, in cui le parti recitate si alternano costantemente a quelle cantate. Cosa che, in questo caso, avviene peraltro in maniera spasmodica (di nuovo, soprattutto nella parte centrale), tradendo una netta preferenza per la componente musical rispetto a quella narrata. È però solo nelle sequenze recitate che avvengono le grandi svolte della trama, che sono tante e di impatto: molte canzoni sembrano più che altro un intermezzo tra una scena del film e l'altra, se non fosse che per durata complessiva le pause finiscono per prendere il sopravvento su ciò che dovrebbero semplicemente inframezzare. Ciononostante, bollare l'anima strettamente "musical" come un fallimento sarebbe scorretto: le canzoni funzionano bene (quasi) tutte, pur senza farsi ricordare particolarmente; le sonorità sono quelle giuste, capaci di trasportare in una chiesa del Sud o in un club jazz degli Anni Trenta; le coreografie e le soluzioni sceniche, specie nell'ambito della gestione delle luci, sono di grande impatto e talvolta si fanno apprezzare persino più del comparto sonoro.



Stesso discorso per la narrativa in senso stretto, che è sostenuta da un cast e da una recitazione di spessore, ma anche da una scrittura profonda e da personaggi davvero tridimensionali: un risultato difficile da ottenere, ulteriormente nobilitato dal fatto che anche le numerose parti secondarie godono di un approfondimento e di una cura descrittiva di livello. Merito di un materiale di base ottimo, ma anche di una raffinata opera di trasposizione sul grande schermo: nel passaggio dalle pagine alla pellicola, si sa, qualcosa si perde sempre. Invece, Il Colore Viola è un'eccezione sotto questo punto di vista, dimostrando che è invece possibile non lasciarsi indietro nulla (o quasi). Peccato solo che l'anima narrativa e quella musicale tendano a cozzare tra loro più che a mescolarsi armonicamente, rendendo la valutazione del film nel suo complesso inferiore alla semplice somma delle sue parti.

Infine, non possiamo non sottolineare come talvolta l'andamento stesso della trama tenda a disinnescare alcuni dei temi più crudi presentati agli spettatori, con un'alternanza tra momenti di grande tensione emotiva e frangenti molto più piatti (per non dire persino noiosi, alle volte) che ricalca quasi passo passo la scansione tra il procedere della narrazione e quello del libretto musicale. Sembra quasi che alcune canzoni servano proprio a far dimenticare il male visto fino a pochi secondi prima, finendo per cauterizzare una ferita che non si vuole lasciare aperta troppo a lungo.



Tuttavia, ricucire rapidamente le lesioni che Il Colore Viola dovrebbe provocare nello spettatore comporta il rischio di sviare l'obiettivo principale del film: la riflessione sulle tematiche messe sul tavolo tende così a lasciare spazio a un moralismo piatto e asciutto e a una conclusione mistico-religiosa che, ricordandoci che "il Signore opera per vie misteriose", finisce per minimizzare il messaggio civile che la pellicola avrebbe potuto portare con sé.