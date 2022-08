Nome in codice Imperatore Recensione: il potere del ricatto

Nome in codice: Imperatore è il nuovo ed intenso thriller distribuito recentemente su Netflix con la regia di Jorge Coira (Vidago Palace, 18 comidas) e la sceneggiatura di Jorge Guerricaechevarría (Hasta el cielo, Le leggi della frontiera). Il lungometraggio, tra le più importanti uscite Netflix di agosto 2022 e attualmente tra i dieci titoli più visti del servizio streaming, è stato presentato in anteprima il 18 marzo 2022, in apertura della 25esima edizione del Málaga Film Festival e dallo stesso giorno è arrivato nelle sale spagnole, grazie a A Contracorriente Films. Successivamente la N rossa ha acquisito i diritti per portare il progetto sul piccolo schermo a livello globale.



La pellicola è una raffinata panoramica sui servizi segreti ispanici vista attraverso gli occhi del protagonista Juan (un eccellente Luis Tosar), un agente impegnato su più fronti per mantenere stabile l'equilibrio del suo paese tramite la corruzione e le informazioni. Nonostante sia una spia esperta, Juan si trova invischiato in una situazione delicata che rischia di compromettere il suo ruolo. Di fronte ad una sceneggiatura entusiasmante, ma troppo carica di linee narrative e una regia solida che però inciampa nella fase conclusiva, la realizzazione è sicuramente di buona fattura e merita una visione attenta e dettagliata. Il lungometraggio, prodotto da Vaca Films, Proyecto Emperador AIE e Playtime, è arrivato su Netflix il 12 agosto in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile.



Nome in codice: Imperatore - A scuola di spionaggio

Nome in codice: Imperatore, fin dalle prime scene, si configura come un thriller di alto spessore che, appoggiandosi ai grandi classici del genere, costruisce un'avventura di spionaggio di grande classe ed eleganza.

La sparizione e la violenza su una donna, Wendy (Alexandra Masangkay) all'inizio della pellicola, dà vita una spirale intrigante di colpi di scena che portano via via allo svelamento della trama vera e propria. L'intera sceneggiatura, in particolare, è costruita attraverso un intreccio complesso e stratificato dove dominano i momenti investigativi, gestiti con intelligenza dagli sceneggiatori perché rappresentati in modo alternativo rispetto al solito. Con pochi tagli di montaggio, infatti, vengono descritti minuziosamente tutti i passaggi che il protagonista e i suoi colleghi effettuano per seguire le tracce, ma anche per mettere scompiglio. L'aspetto più interessante riguarda la gestione di tutte le informazioni sensibili, sfruttate anche a scopo di ricatto per ottenere a sua volta altre informazioni utili, ma anche per risolvere situazioni pericolose sottotraccia che potrebbero compromettere la stabilità del paese. Mano a mano che si prosegue nella storia più si scopre il lato oscuro dell'agenzie segrete governative, chiamate spesso a sistemare vicende poco etiche con una freddezza e un'efficienza da manuale.



Il tutto risulta, dal punto di vista narrativo, credibile su più fronti sia per ciò che concerne la caratterizzazione dei personaggi, sia per la verosimiglianza della storia. Nulla non è lasciato al caso ed è palese che il copione si sia ispirato a fatti di cronaca effettivamente accaduti per costruire un racconto serrato, pieno di colpi di scena e con evidenti legami con la realtà di tutti i giorni, tra cyberterrorismo, caduta e fondazione di governi e scandali governativi.



Un copione fin troppo saturo di linee narrative con una conclusione affrettata

Detto questo, la sceneggiatura di Nome in codice: Imperatore è tutt'altro che esente da difetti. Il contenuto vero e proprio della trama in alcuni casi lascia a desiderare a causa delle troppe linee narrative che vanno a rallentare l'avventura di Juan e la sua ricerca della verità. Per quanto le tante storylines sono state messe in scena per mostrare sempre più sfaccettature oscure del mestiere del protagonista, è pur vero che tale composizione narrativa rovina parte dell'esperienza perché confonde lo spettatore.



Anche la conclusione del film è fin troppo accelerata, con una chiusura che arriva in maniera repentina, senza un po' di preparazione. Se fino agli ultimi minuti del progetto il ritmo registico e narrativo è efficace e puntuale, purtroppo tutte le storie finiscono in modo troppo affrettato. Passando alla regia, la mano esperta di Jorge Coira è una sicurezza: dai passaggi ricchi di tensione, ai momenti più posati, la macchina da presa passa elegantemente da un registro ad un altro senza nessun intoppo, trascinando sempre di più il pubblico in una storia affascinante e piena di mistero.



Brillante, nello specifico, è l'ottima gestione delle componenti thriller e investigative, ben amalgamate tra loro, ma sempre riconoscibili con una loro identità ben precisa. È opportuno, inoltre, segnalare un cast di alto livello: l'attore protagonista, Luis Tosar, costruisce un personaggio di difficile analisi, calcolatore, ma con delle debolezze nascoste, riuscendo al tempo stesso ad essere un action man di prim'ordine.



Tutti gli altri attori secondari, da Denis Gómez (Angel) a Miguel Rellan (Galàn), da Georgina Amorós (Marta) a Laura Domínguez con le loro interpretazioni sono in grado di risultare credibili e naturali al tempo stesso, rappresentando sicuramente un ottimo supporto e aiuto a Tosar, chiamato ad un'interazione continua con alleati e nemici, vittime, bersagli e criminali.