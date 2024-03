Code 8 parte 2 Recensione: Stephen Amell e superpoteri, un mix efficace

I superpoteri sono una costante del cinema contemporaneo ma non sono un'esclusiva dei cinecomic, con la fantascienza che spesso sfrutta l'argomento per tratteggiare o favole esistenzialiste o produzioni di genere più o meno solide. Quest'ultimo caso è quello che ha visto l'uscita cinque anni fa su Netflix di una produzione canadese dal budget limitato, ovvero Code 8, film che poteva contare, nel tentativo di attirare un'ampia fetta di pubblico, sulla partecipazione di Robbie Amell e Stephen Amell, cugini nella vita reale. Il primo conosciuto per i suoi ruoli nelle serie The Tomorrow People e The Flash, il secondo come Green Arrow sempre sul piccolo schermo. A proposito, Stephen Amell riprenderà il ruolo di Green Arrow in futuro?



Una storia che al termine dell'ora e mezzo di visione lasciava molto di aperto, tanto che un sequel era prima o poi preventivabile: sin dalla sua uscita nel catalogo della piattaforma di streaming, Code 8 - Parte II ha conquistato l'attenzione del pubblico di abbonati, tanto da guadagnarsi in brevissimo tempo la prima posizione, contribuendo anche alla riscoperta dell'originale. Scopriamo insieme a voi se il dittico vale la candela.



Code 8 - Parte II: amici come prima?

Cinque anni dopo gli eventi di Code 8, il dipartimento di polizia di Lincoln City (LCPD) ha riformato il programma tecnologico militarizzato, sostituendo i robot umanoidi armati (conosciuti come Guardiani) con modelli non letali di tipo K9, modellati su fattezze canine. Sotto la guida del sergente Kingston, il progetto ha avuto successo e le strade non sono mai state così sicure, o almeno così al dipartimento vogliono far credere.

Appena uscito di prigione, Connor ha trovato lavoro come custode in un centro comunitario per giovani, gestito da Mina. Lì, il ragazzo intende tenere un basso profilo nella speranza di evitare nuovi guai con la legge, lasciandosi alle spalle il suo traumatico passato e quella tragedia personale che lo ha così tanto sconvolto.



Nel frattempo in questi ultimi anni Garrett ha completato la sua scalata criminale, prendendo il controllo di un complesso di appartamenti chiamato Towers, dove gestisce il suo impero di droga "etica", pagando persone dotate di poteri per produrre la droga Psyke. Pavani e suo fratello maggiore Tarak vivono nella povertà all'interno di questa comunità caratterizzata dalle ingiustizie sociali e un giorno Tarak, completamente al verde, decide di rubare una borsa di contanti alla gang di Garrett ma viene sorpreso dal sergente Kingston e dalla sua unità di poliziotti corrotti, che vengono profumatamente pagati dal gangster con un tacito accordo di "convivenza" per chiudere un occhio sui crimini e lo spaccio.

Per insabbiare il tutto, King ordina a un'unità K9 di uccidere Tarak, iniettandogli Psyke per far sembrare la sua morte causata da un overdose. Pavani assiste all'omicidio e, usando la sua rara abilità, fa malfunzionare il cane robotico K9 e riesce a fuggire. Da quel momento i destini della ragazzina, appena quattordicenne, e di Connor finiranno per incrociarsi e la loro unione potrebbe cambiare il corso delle cose per sempre.



Squadra che vince non si cambia

L'originale possedeva buoni spunti nella costruzione di un mondo dove la società aveva preso consapevolezza dell'esistenza di individui in possesso di capacità sovrumane, che vivono ormai in mezzo alla gente comune, pur cominciando a essere oggetto di odio e paura, all'insegna di un razzismo crescente nei loro confronti, che assume chiari istinti metaforici nei quali si rispecchia tristemente la realtà odierna. Mancava forse un'espansione a trecentosessanta gradi dell'insieme, con diverse cose lasciate all'immaginazione dello spettatore, ma il background era comunque tale da offrire un'ambientazione realistica, con un contesto verosimile - ovviamente una verosimiglianza applicata al quadro generale - e lontano da vezzi visionari, che andava a fare i conti con i mezzi produttivi, non certo esorbitanti. Se vi manca la premessa, non preoccupatevi: il prologo durante i titoli di testa offre un breve sunto/riepilogo per farvi ambientare.

In questo episodio, con l'entrata in scena dei cani robot che si muovono veloci e letali e gli slow-motion che accompagnano qua e là le gesta elettriche di Connor, che spara letteralmente fulmini dalle mani, l'azione ha fatto un discreto passo in avanti, offrendo un gradevole spettacolo di genere a tutti gli appassionati. Laddove nel primo episodio la spalla melodrammatica era affidata alla figura della madre malata, in quest'occasione c'è una teenager da proteggere a ogni costo, elemento per quanto non certo originale alla fine determinante nella risoluzione degli eventi, pronti a trascinarci verso quella resa dei conti finale dove assume fondamentale importanza anche il personaggio di Garrett, ancora una volta contraltare ideale del protagonista.



Ricominciamo

Nuovi e vecchi poteri entrano in gioco: da chi cancella i ricordi altrui tramite il contatto fisico a chi è in grado di controllare i dispositivi elettronici, fino a chi può simulare la propria assenza e chi ha una pelle super-coriacea e molto altro ancora. Laddove serve un qualche escamotage narrativo di sorta, la sceneggiatura ha gioco facile nel trovare l'abilità adatta, sfruttando questo furbo ma efficace deus ex machina per risolvere le situazioni potenzialmente più pericolose e scomode.

Tradimenti, colpi di scena, gesta di eroismo e sacrificio, ravvedimenti dell'ultimo secondo e così via, fino a quell'epilogo che lascia spalancate le porte ad una probabile terza installazione del franchise, ormai praticamente certa dato l'exploit di visualizzazioni. I cugini Amell rivestono i loro ruoli con la giusta solidità e rozzezza e poco importa se alcune forzature nella gestione dei personaggi e delle loro interazioni risultano alquanto evidenti, giacché Code 8 - Parte II rispecchia con efficacia la sua anima da b-movie, cercando di innestarla in un contesto più sfaccettato del previsto. Un tentativo riuscito forse non alla perfezione, ma che sa il fatto suo.



Per altri titoli usciti recentemente nel catalogo della piattaforma di streaming, recuperate la nostra rubrica sulle uscite Netflix di marzo 2024.