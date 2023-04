Cocainorso Recensione: una horror comedy bestiale

La vicenda reale alla base era troppo assurda e paradossale per non diventare prima o poi un film. E sono dovuti passare quasi quarant'anni per il relativo passo sul grande schermo, in una formula forse imprevedibile ma che a conti fatti si è adattata con una certa personalità ai fatti accaduti. Partiamo per l'appunto dalla relativa premessa che ha ispirato il tutto: nel 1985 in Georgia il corpo di un orso nero è stato ritrovato senza vita...fin qui nulla di strano, se non fosse che la causa della morte fu un'overdose di cocaina. Il cadavere del povero animale, soprannominato poi Pablo Eskobear, venne infine impagliato ed esposto in un centro commerciale del Kentucky.



Nella sua trasmutazione in forma cinematografica lo sfortunato protagonista della vicenda rivive in un assai libero adattamento, giacché in Cocainorso non muore subito dopo aver ingerito quel grosso quantitativo di droga ma anzi diventa una scheggia impazzita che minaccia le esistenze di coloro che trova sul proprio cammino, siano queste innocenti famigliole o spietati narcotrafficanti. La pellicola arriva finalmente nei cinema italiani, dopo le recenti e assurde polemiche sul divieto di Cocainorso ai minori di 18 anni poi ridotto a 14.



Cocainorso: pioggia bianca

All'inizio del film il trafficante Andrew C. Thornton sta trasportando un carico di cocaina sul suo aeroplano, con l'intenzione di lanciarlo sulla foresta sottostante per poi buttarsi anch'esso col paracadute e recuperarlo in seguito: per un banale incidente però sbatte contro il portellone e cade a terra perdendo la vita. La droga "atterra" nel parco nazionale della foresta di Chattahoochee-Oconee, un parco protetto, dove viene trovata da un esemplare di orso nero che inavvertitamente finisce per sniffare uno dei sacchi.

I primi a fare le spese di quest'involontaria assunzione sono due escursionisti, Elsa e Olaf, che erano in vacanza nei paraggi e vengono ora attaccati dall'animale imbizzarrito. Sarà solo l'inizio di una lunga mattanza che vedrà il bestione fuori controllo attaccare chiunque stia attraversando il bosco in sua presenza. Tra questi vi sono anche due bambini, Dee Dee ed Henry, nonché una coppia di delinquenti da strapazzo, sulle tracce dell'illecito carico andato perduto...



Tutto come previsto

Dalla regia di Elizabeth Banks, che già si era cimentata in solitaria dietro la macchina da presa con il sequel Pitch Perfect 2 (2015) e lo sfortunato reboot di Charlie's Angels (2019), non ci si poteva certo attendere un film che si prendesse troppo sul serio e già trailer e locandine varie facevano presagire il tono scherzoso e farsesco sul quale Cocainorso sarebbe stato impostato.

Previsioni rispettate appieno e, senza attendersi una nuova pietra miliare, uno spettatore senza troppe aspettative avrà di che divertirsi nel corso dell'ora e mezza di visione - una durata giusta e una volta tanto non tirata inutilmente per le lunghe - accettando in pieno di stare al gioco. Il mix tra la componente horror, con l'anima splatter che emerge in più occasioni sempre e comunque soggiogata ad un'ottica farsesca, e quell'humour nero che caratterizza la gestione dei dialoghi e dei vari personaggi al centro del racconto, riesce ad evitare tempi morti di sorta, con un buon numero di risate a far capolino qua e là proprio nelle situazioni più improbabili.



Sin dalla prima apparizione dell'orso "cocainato", realizzato con effetti speciali volutamente demenziali nella loro resa, si comprende l'impronta stilistica dell'operazione, ulteriormente sublimata da quanto accade poco dopo: in seguito allo smembramento della prima vittima, il plantigrado osserva rapito una farfalla che gli svolazza davanti al muso.

La stessa situazione di stallo che si prende una buona parte di minutaggio nella parte centrale, vedente coinvolti un anziano detective della polizia e tre improbabili criminali, è ricca di eventi e interazioni paradossali, all'insegna di una comicità stramba e strampalata: nella mezzora finale, soprattutto dopo l'entrata in scena del villain di Ray Liotta (alla sua ultima interpretazione prima della scomparsa), si avverte una certa stanchezza, anche per via di una certa reiterazione di cliché e stereotipi, ma nulla di estremamente debilitante per la narrazione nel suo complesso. Una semplicità di fruizione che si rispecchia anche nella caratterizzazione netta, quasi caricaturale, dei vari protagonisti, dalla madre ansiosa e combattiva di Keri Russell al criminale "dal cuore d'oro" di Alden Ehrenreich. Per altre uscite al cinema, vi consigliamo di recuperare gli altri film in sala ad aprile 2023.