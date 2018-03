Cleanskin, la recensione del thriller con Sean Bean

Harry Ewan, agente dei servizi segreti, sta lavorando come agente di scorta di un importante trafficante d'armi avente collegamenti col governo britannico. Il commerciante, intento a trasportare una preziosa valigetta, viene ucciso e derubato del contenuto mentre Harry rimane ferito nella relativa sparatoria. L'omicidio e il furto, organizzati da una cellula di terroristi islamici, mettono a rischio la sicurezza nazionale e il giorno dopo un attentato viene compiuto in un ristorante, causando decine di morti e feriti. In Cleanskin il protagonista si trova così a indagare sui mandanti, mentre uno degli esecutori materiali si trova alle prese con dilemmi morali riguardanti le proprie sanguinose scelte di campo.

La via al terrore

Non è tutto bianco o nero, come ricordato anche da una battuta pronunciata da un fondamentale personaggio femminile, e Cleanskin si colloca in quell'insieme di film che provano a mostrare i vari lati della medaglia, concentrandosi sui due antagonisti in maniera complementare e indagando a fondo nelle rispettive personalità. Il thriller scritto, diretto e prodotto dal regista di origini arabe Hadi Hajaig riesce a costruire in questa narrazione a incastro una notevole profondità drammatica, in cui il confine tra buoni e cattivi diventa sempre più sottile col procedere degli eventi, lasciando allo stesso epilogo il compito di mischiare ulteriormente le carte e condurre lo spettatore a spunti di riflessione forse non così originali ma di sicuro effetto. Avvincente nei suoi istinti puramente di genere, con dinamiche action ben messe in scena tra sparatorie e inseguimenti realistici e una tensione costante ben supportata dall'adeguata colonna sonora, l'operazione sceglie la via dei flashback per raccontarci il percorso di formazione all'estremismo del terrorista Ash, sorta di amaro specchio del protagonista, in cui rotture sentimentali e un razzismo costantemente subito conducono la mente più debole a farsi abbindolare da carismatici leader spirituali. Allo stesso modo la figura di Harry, interpretato con dolente sobrietà da un ottimo Sean Bean, non è priva di ombre e traumi passati che lo hanno condotto a non fare domande nello scopo di proteggere a ogni costo e con ogni mezzo il proprio Paese. Ne fuoriesce così un racconto violento e intenso, ricco di colpi di scena, capace di esplorare entrambi le parti in causa tra aloni di verosimile complottismo e uno scavo umano nelle relative motivazioni.