Civil War Recensione: un film brutale, magnifico e scomodo

Civil War di Alex Garland ti colpisce come un pugno fortissimo nello stomaco, è un proiettile letale dritto al cuore, ti lascia inerme e senza fiato, è un urlo disperato che disegna un futuro distopico che non sembra poi così lontano. Quello che forse sarà l'ultimo film da regista di Garland è anche il suo progetto più personale e ambizioso, un lungometraggio che non fa sconti e che non ha paura di lanciare un allarme preoccupante e cinico sullo stato della civiltà occidentale, di riflettere sul ruolo della stampa e di tratteggiare uno scenario tremendamente futuribile. Civil War è l'ennesima scommessa vinta da A24, un blockbuster crudo e realista, a mani basse una delle migliori esperienze cinematografiche di quest'anno.



Un reportage di guerra

In un futuro non troppo lontano l'America è dilaniata da una nuova guerra civile. Ma stavolta il conflitto interno non è tra nordisti e suddisti, come fu ai tempi di Abramo Lincoln, ma tra Est e Ovest, tra le autoritarie forze governative statunitensi e le Western Forces di svariati Stati dissidenti, tra cui Texas e California.



E in questa macro-cornice fatta di violenza e terrore si svolge la trama principale del film, una storia fondamentalmente piccola, quella di un gruppo di reporter di guerra che vuole documentare a tutti i costi le ultime fasi del conflitto. L'obiettivo è entrare a Washington D.C. per ottenere un'agognata intervista con il presidente degli Stati Uniti, barricato da mesi nella Casa Bianca e prossimo alla destituzione, se non alla morte per mano delle WF. E quindi quello di Lee, Joel, Jessie e Sammy diventa non soltanto un viaggio crudele e pericoloso in cui i protagonisti mettono in gioco la propria vita per racccontare i fatti, ma anche un'epopea attraverso l'America stessa, una discesa all'inferno che mette in luce tutte le contraddizioni, i contrasti, le ideologie politiche e il pluralismo etnico e politico della società occidentale per eccellenza.



Alex Garland, regista ma anche sceneggiatore di Civil War, espone così la sua visione di un mondo spaccato tra due visioni politiche opposte, i cui estremi da una parte e dall'altra non sono mai la soluzione reale. Ma è anche un racconto che, sul tema, non lascia risposte, se non il gelo inesorabile della morte, il peso indefinibile del vuoto. Perché non c'è alcuna risposta possibile di fronte alla violenza se non l'urlo angosciante e sfinito della verità: per questo il punto di vista principale del film è quello di un gruppo di giornalisti, gli unici che attraverso gli scatti di una macchina fotografica e le registrazioni di una videocamera possono immortalare il vero, cristallizzare nel tempo tutto l'orrore e l'insensatezza della guerra. Garland riflette così sul ruolo del giornalismo, della missione documentaristica, nella società politica moderna, anche in questo caso lasciando lo spettatore da solo, muto e immobile, davanti ai titoli di coda di un'avventura nera, gelida e prosciugante.



La violenza in una foto

Da demiurgo narrativo e formale, Alex Garland trasporta le tematiche esposte nella propria scrittura in una messinscena di enorme impatto visivo, emotivo e catartico. Da una parte lo scenario principale, dall'altra il "point of view" che viviamo dal microcosmo dell'obiettivo fotografico dei protagonisti: Civil War è un ibrido abbastanza unico tra war e road movie, un racconto di viaggio - anche brutalmente formativo - che nelle scene d'azione viene letteralmente immortalato dagli scatti di Lee Smith e dei suoi compagni.



Una regia che fonde, letteralmente, cinema e fotografia, in un contrasto tra staticità e dinamismo che diventa il cuore pulsante - visivamente e stilisticamente audace - di un film di guerra costruito per immagini mute, silenziose, fredde. Il che non significa che l'opera di Garland sia priva di azione, di dinamismo, di sequenze spettacolari, che giocano sulla tensione, sull'orrore, sullo schifo di una violenza che non ha mai senso.



Civil War è insomma un film memorabile e prezioso nel suo essere spietato, e per questo è anche un film scomodo. Ti priva di ogni comfort, abbatte ogni sicurezza: guardarlo è quasi come assistere ad un lungo e crudele monito su cosa è accaduto e su cosa potrebbe accadere. E su cosa, da qualche parte nel mondo, sta ancora accadendo.