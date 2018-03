Cinderella Story - Se la scarpetta calza, la recensione della commedia musicale

Tessa, orfana di genitori, lavora come meccanico in una piccola officina di provincia e vive con l'odiosa matrigna Divine e le due sorellastre Athena e Olympia. La ragazza, periodicamente sfruttata delle odiose parenti, si reca con loro all'audizione per un musical su Cenerentola prossimo a essere realizzato, in cui dopo attenta selezione una fortunata avrà la possibilità non solo di duettare con l'idolo pop Reed, ma anche una proposta per un lancio discografico.

Giunta nell'hotel dove avrà luogo l'evento, Tessa fa la conoscenza della truccatrice Georgie, con la quale stringe subito un rapporto d'amicizia; sarà proprio quest'ultima a spingerla a tentare, sotto mentite spoglie e ampie dosi di make-up, di ottenere la parte nello spettacolo. In Cinderella Story - Se la scarpetta calza la giovane attira su di sé l'interesse di Reed non solo nelle vesti della fittizia Bella, ma anche in quelle originali, dando vita a un cortocircuito nel quale la Nostra dovrà lottare con tutte le proprie forze per coronare il suo sogno e trovare forse l'amore.

I sogni son desideri

La quarta installazione della serie di A Cinderella Story, pensata come i due precedenti episodi direttamente per il mercato home video, continua nella riproposizione della favola di Cenerentola aggiornata ai tempi moderni e indirizzata palesemente alle giovanissime generazioni di teenager. Non a caso si continua sulla strada del musical, elemento preponderante in un'operazione che fa della leggerezza il suo punto di forza, rivelandosi un prodotto a uso e consumo del pubblico di riferimento, spesso assuefatto di reality e talent show. Non è un caso che le esibizioni a cui partecipa la protagonista ricordino quelle di tanti programmi a tema odierni, adempiendo in questo anche alla facile morale secondo cui per realizzare i propri sogni basta crederci abbastanza. Cinderella Story - Se la scarpetta calza trova in questo insieme tutti i suoi pregi e difetti, catalogabili come tali a seconda del pensiero di chi guarda, ma trova al contempo una verve comica a tratti riuscita nel far da sfondo all'ovvia love-story romantica a lieto fine.

Tra canzoni più o meno orecchiabili, balletti che cercano di coniugare classico e moderno con alterni risultati, un divertente gioco di trasformismo operato in una delle scene madri, i novanta minuti di visione scorrono con esile leggerezza affidando alla protagonista Sofia Carson, proveniente dall'universo Disney Channel, le sorti dell'ambivalente personaggio di Tessa/Bella, compito riuscito con inaspettata disinvoltura in un cast che vanta anche un'irriconoscibile Jennifer Tilly nei panni della snervante matrigna.