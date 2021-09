Il Cieco che Non Voleva Vedere Titanic Recensione: un inno alla vita

Tra i film che più sono piaciuti e hanno stupito al Festival di Venezia 2021, vi è uno strano e audace titolo finlandese, Sokea Mies, Joka El Halunntu Nahda Titanica, tradotto in italiano con Il Cieco che non Voleva Vedere Titanic. Diretta da Teemu Nikki, questa pellicola è un potente e coraggioso film di genere, una sorta di mix tra dramma, thriller e survival movie con protagonista un ragazzo disabile, Jaakko, affetto da sclerosi multipla, in stato così avanzato da averlo reso persino cieco.



Il film, oltre che un appassionante ritratto intimo e doloroso di un'esistenza precaria e in forse, è anche una curiosa operazione di omaggio e citazione, un recupero di alcune delle tematiche e dei momenti più iconici del genere sci-fi, dei cult movie anni '80 e '90.



Il cieco che non voleva vedere Titanic: un cinefilo molto particolare

La vita per Jaakko, disabile e quasi solo al mondo, è molto triste e difficoltosa. Tuttavia, la sua condizione non gli ha fatto perdere il senso dell'ironia, così come la volontà di sentirsi vivo, di sperimentare tutto ciò che è possibile a dispetto della drammatica situazione.



Al di là dei vari assistenti che si alternano nel dargli supporto, la sua unica vera relazione, se si esclude il padre, è quella con un'altra malata, Ama Sirpa, con cui intrattiene lunghissime conversazioni cinefile.

Le loro telefonate sono l'unica cosa che distrae il protagonista dal suo stato, dagli antidolorifici e dal silenzio che riempie la sua esistenza, dall'impotenza fisica che è resa ancora più terribile dai ricordi della sua vita precedente, dall'essere sostanzialmente indifeso e vulnerabile. Ama però gli è di conforto, è la sua piccola porta verso il mondo esterno. Tuttavia un giorno Ama gli comunica che i suoi ultimi esami clinici sono stati a dir poco disastrosi e che rischia di morire per un'infezione. Determinato a fare tutto ciò che è in suo potere per aiutarla, Jaakko partirà senza alcun tipo di supporto per arrivare in treno a casa della ragazza.

Ovviamente questa scelta si rivelerà un vero e proprio azzardo, che esporrà il protagonista a incredibili pericoli, a causa di un'umanità molto meno solidale nei suoi confronti di quanto buon senso e logica suggerirebbero.



Una regia innovativa e audace

Ciò che si nota immediatamente de Il Cieco che Non Voleva Vedere Titanic è il fatto che si tratti di un racconto cinematografico che sposa l'intimità in modo strettissimo, quasi opprimente. La regia di Nikki compie fin dall'inizio la scelta radicale di mostrarci il mondo il più possibile come lo percepisce il protagonista, ed ecco allora che anche grazie alla sfocata fotografia di Sar Aaltonen lo spettatore sperimenta un isolamento assolutamente inedito.



I primi e primissimi piani sono gli strumenti attraverso i quali questo film riesce a farci comprendere la tragedia di un'esistenza condizionata dalla cecità, dall'immobilità, dall'impotenza. La cosa più scioccante è sapere che l'attore protagonista è veramente affetto da sclerosi multipla, e che tutta la produzione (inizialmente prevista per un cortometraggio) è stata accelerata all'ultimo, proprio per non perdere l'opportunità di poter godere della straordinaria interpretazione di Petri Poikolainen.



La sua è una performance che comunica un disperato amore per la vita, una volontà di trovare la luce a dispetto delle sue condizioni a dir poco drammatiche, che non fanno che accrescere la bramosia per ogni possibile contatto sociale. E questo nonostante una timidezza e una goffaggine che sono naturalmente connesse al dover dipendere dagli altri, per quanto ammetterlo gli pesi tremendamente.



La metafora cinefila di una ricerca di autenticità

A questo primo piano di narrazione, Il Cieco che Non Voleva vedere Titanic aggiunge anche una curiosa e interessante dimensione di approfondimento semiotico, connettendo il protagonista alla cinematografia di James Cameron, John Carpenter e Ridley Scott.



Jaakko in particolare è fan sfegatato di 1997 Fuga da New York (e come si fa a non esserlo dopo aver letto la nostra recensione di 1997 Fuga da New York), così come di Alien, Terminator e del meglio della cinematografia di questi tre grandi cineasti. L'unico film che non può sopportare, e che quando ancora aveva la vista si è sempre rifiutato di guardare, è proprio il kolossal che lanciò definitivamente Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, cioè quel Titanic di cui vi raccontavamo la vera storia. Tale rifiuto, Il Cieco che Non Voleva Vedere Titanic lo rende una metafora della ricerca di qualcosa di autentico, di vero, di personale e fantasioso, che compensi la pochezza della vita da recluso che il protagonista deve affrontare.

Jaakko in fin dei conti si avventura in un mondo fatto di predatori urbani e spietata mancanza di scrupoli, non poi tanto dissimile dai film distopici che ama, quelli di cui ricorda ogni istante e che ci avevano parlato di una fine della civiltà.



Questa fine ha il volto, o meglio ancora la voce, di due piccoli delinquenti, che cercano spietatamente di approfittarsi di Jaakko, mettendo in atto modalità ricattatorie che colpiscono in pieno la sensibilità e l'empatia dello spettatore.

Il protagonista si aggira quasi come l'antitesi del possente uomo-macchina creato da Cameron, connettendosi piuttosto (per sua stessa ammissione) alla precarietà fisica del droide che Ridley Scott rese il vero, definitivo villain nel primo Alien.



Un film ci salverà

Alien, nella mente di Jaakko, è connesso alla salvezza, al volto che egli immagina abbia la sua Ama: quello eroico della Ripley di Sigourney Weaver in Alien. Il Cieco che Non Voleva Vedere Titanic è un film non solo bellissimo, incredibilmente coinvolgente e toccante, ci fa anche comprendere un'ovvietà che sovente non arriva in modo abbastanza efficace, qualcosa che spesso dimentichiamo: il cinema, l'arte in generale, sono un balsamo meraviglioso nell'esistenza di tantissime persone.



La settima arte, così come la musica e ogni mezzo usato dall'uomo per esprimere la propria fantasia, permettono alla mente più affaticata, più connessa alla paura o al dolore, di straniarsi, di trovare una tregua. Jaakko è costretto a sognare a occhi aperti, visto che durante il sonno ritornano i momenti in cui era ancora sano, in cui vedeva e poteva correre, incurante del suo destino. Non importa neppure il fatto che non possa più vederli, contano il ricordo e le emozioni, perché quelle durano per sempre. Questo è un piccolo grande film, girato con pochi soldi, tante idee e immenso coraggio.