Charlotte for Ever, la recensione del film erotico con Charlotte Gainsbourg

Un tempo tra i più richiesti sceneggiatori di Hollywood, oggi Stan è in una profonda crisi d'ispirazione. In seguito a un tragico incidente d'auto, nel quale lui era alla guida e la moglie è morta bruciata, l'uomo non si è mai ripreso e ha consumato il proprio dolore nell'alcol. La sola gioia rimasta nella sua vita è la figlia Charlotte, quindicenne, con cui ha però un rapporto contrastato: la ragazza infatti lo accusa di essere la causa del drammatico lutto e tra i due vige un morboso legame di amore e odio che si ammanta di sfumature scabrose.

La presenza saltuaria di altri personaggi che circondano la coppia, come il cognato Leon, un amico omosessuale e compagne di scuola di Charlotte - al centro di altrettanto controverse relazioni con Stan - rischia di minare ulteriormente delle dinamiche familiari che vivono già su un'esasperante e tensiva logica di possessione.

L'importante è che se ne parli

Prima di iniziare a parlare del film vero e proprio è doveroso fare una premessa riguardo alla genesi e il relativo scandalo che ne hanno preceduto e seguito l'uscita nelle sale. Charlotte for Ever vede infatti per protagonisti Serge Gainsbourg - volto e voce simbolo della scena musicale e cinematografica d'Oltralpe - e la figlia Charlotte Gainsbourg, avuta dal matrimonio con Jane Birkin, solo quindicenne ai tempi delle riprese.

L'attrice, famosa oggi per ruoli di culto nei film di Lars von Trier e volto ricorrente sia in titoli d'autore che produzioni più commerciali, aveva inciso due anni prima sempre insieme al padre la canzone Lemon Incest, su tematiche scottanti come la pedofilia e l'incesto.

Guarda caso i medesimi argomenti che sono al centro di questo film e che in molti hanno visto come una sorta di confessione autobiografica sulle vociferate violenze domestiche dell'uomo nei confronti dell'erede, sempre negate da entrambi.

Arte e negazione

L'introduzione è necessaria per approcciarsi all'operazione e alcuni, viste le scomode circostanze, potrebbero rifiutare per principio di cimentarsi nella visione. L'impressione al giorno d'oggi è che si sia fatto ai tempi molto rumore per nulla, poiché di effettivamente scandaloso o scioccante nell'interazione tra padre e figlia non vi è pressoché nulla di esplicito, lasciando semmai a un suggerito psicologico il compito di turbare lo spettatore.

Charlotte for Ever, diretto e sceneggiato dallo stesso Gainsbourg, è stato realizzato - parole dell'autore - volutamente con l'obiettivo di scioccare i benpensanti e in questo ha effettivamente lasciato il segno.

Nell'ora e mezza si assiste a una sorta di implosione edonistica a uso e consumo dell'artista, tra accese e vibranti discussioni che rimettono in gioco i dogmi della filosofia e della società e una manciata di sequenze a sfondo erotico dall'incipit lolitesco.

Uno schema sicuramente pretestuoso ma anche ricco di fascino nella sua accentuata discordanza di toni e atmosfere, dove non accade praticamente nulla e l'attrattiva simbiosi padre-figlia è il sottotesto dominante dell'intero assieme. La giovane Charlotte mostra già carattere e carisma, alle prese con una parte difficile che sarà solo la prima tra tante di una carriera magnifica.