Chang a canestro Recensione: un teen movie che non fa centro

È incredibile come Chang a canestro su Disney+ presenti tutti gli elementi dei teen drama adolescenziali, eppure riesca a centrare l'obiettivo, come qualsiasi altra pellicola di questo genere riesce solitamente a fare. Perché la storia potrà anche non interessare, il racconto potrebbe svolgersi in maniera ordinaria, ma che non riuscire ad empatizzare con il protagonista in una narrazione di sogni e di aspettative, quello è un talento non indifferente; l'asso nella manica per rendere il film diverso dagli altri, peculiare per questa avversione verso il suo personaggio principale, proprio per il suo non vederlo andare "a canestro".



Un protagonista che non va a canestro

Sarà anche che la percezione attorno a questo normalissimo ragazzo sia condizionata dai che il film va costruendogli attorno. Per riuscire a vincere una scommessa che dovrebbe vederlo in grado di fare una schiacciata a basket, il protagonista si affiderà a un allenatore che lo sosterrà e aiuterà tutti i giorni. Lo stesso uomo che nel momento di maggiore crisi tra il giovane e sua madre lo difenderà affermando di non aver mai incontrato un adolescenze ambizioso e determinato quanto Chang (Bloom Li).

"Che si sveglia di sua volontà ogni mattina alle cinque e mezza" o che, per addestrarsi, spinge a ripetizione la macchina del suo allenatore. Un dialogo che dimostra che il personaggio di Deandre (Dexter Darden) di ragazzi ne ha conosciuti ben pochi, visto che quello della pellicola scritta e diretta da Jingyi Shao rientra esattamente nei medesimi canoni di cinema, serie e storie in generale di cui siamo stati tutti più di una volta testimoni (e per cui vale la pena, ad esempio, recuperare la recensione di Hustler).



Un'opera priva di potenziale

Sorprende poi come nella struttura del proprio racconto Chang a canestro vada banalizzando anche quelle intuizioni più acute, pur rientrando in standard che si è soliti vedere in titoli analoghi. Nella sensazione di perenne sconfitta di Chang c'è il desiderio di una rivalsa che quando arriverà lo metterà di fronte al successo e alla notorietà percepita come occasione di felicità.

Il ribaltamento che è prevedibile aspettarsi sopraggiunge tra la diffidenza del pubblico nei confronti del personaggio, di cui si capisce da subito la difficoltà di gestire quel pizzico di notorietà in più che gli arriva, pretendendo di condurre lo spettatore su di un percorso di riflessione sui propri obiettivi e su cosa si è disposti a fare per soddisfarli. Traguardo che il giovane vuole raggiungere senza nemmeno coinvolgere sua madre, la parte realmente funzionale del film, a cui viene riservato però, come c'era da aspettarselo, solo una piccola cornice. Una donna i cui tormenti incuriosiscono e suscitano maggior patimento messi a paragone con quelli del ragazzo; di cui si seguirebbe molto più volentieri la sua di interiorità e di storia, invece che di quel figlio ingrato. Un po' come l'avversario di Chang che, ovviamente, era suo amico ai tempi delle elementari finché tutto non è cambiato. Personaggi che vorticano attorno al protagonista e che convincono più di quanto sappia fare quest'ultimo. Con scelte grafiche discutibili e una narrazione che cerca di essere originale nel seguire tutti gli stilemi dei racconti adolescenziali, Chang a canestro indispettisce poiché non permette di notare né del potenziale nel ragazzo, né lo vede messo in atto dalla pellicola stessa. Un'opera che andrà perdendosi tra le uscite di marzo 2023 di Disney+, senza che nessuno se ne dispiaccia affatto.