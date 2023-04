Casper Recensione: il fantasmino più tenero del cinema

Essere un fantasma non è mai piacevole (almeno così dicono) in quanto vuol dire che si ha ancora qualche conto in sospeso con il mondo terreno. Ma anche essere un vivente può rivelarsi problematico qualora si abbia a che fare proprio con i suddetti spettri. Quando poi è la commedia a farla da padrona nelle dinamiche intercorrenti tra gli uni e gli altri, il rischio che si trasformi tutto in una farsa più o meno riuscito è ovviamente alto. Certamente chi si è recato al cinema nel 1995 nella speranza che Casper portasse nuova linfa al relativo filone delle ghost-story a sfondo brillante sarà potenzialmente rimasto deluso: se pur negli anni, anche con fervore nostalgico, il film è assunto al rango di piccolo cult, non passano inosservati ad un occhio critico alcuni difetti evidenti di scrittura e relativa messa in scena. Non un film perfetto dunque, ma a suo modo gradevole e capace di intrattenere quel grande pubblico senza troppe pretese: in occasione della trasmissione televisiva - stasera alle 21.05 su Twenty Seven - torniamo a parlare del fantasmino più tenero della storia.



Casper: i vivi e i morti

Il personaggio di Casper non è nato su grande schermo, come i fan più accaniti sapranno, ma bensì sulle pagine dei fumetti e in forma di cartone animato: un grande successo fin a cominciare dagli anni Quaranta, destinato prima o poi a sbarcare anche in modalità live-action. L'opportunità è stata data dal sempre più frequente uso della computer grafica, tanto che il qui ectoplasmatico protagonista è stato tra i primi ad essere interamente realizzato in CGI.

Relativamente propizio anche il relativo periodo storico, con lo stile di Tim Burton ormai conclamato e apprezzato a livello globale e le trasposizioni in carne e ossa de La famiglia Addams ad opera di Barry Sonnenfeld che solo qualche anno prima avevano ottenuto lodi da critica e pubblico. Non è un caso a tal riguardo la scelta della controparte umana, quella Christina Ricci che ha svestito i panni di Mercoledì - avete letto la nostra recensione della serie di Mercoledì su Netflix? - per vestire i quelli della più tranquilla e introversa Kat.

Kat che arriva insieme al papà interpretato da Bill Pullman - attore versatile e spesso sottoutilizzato come potete leggere nel nostro Everycult dedicato a Strade perdute - nel castello di proprietà della subdola Carrigan, intenzionata a farlo liberare dagli spettri che lo infestano.



Questa famiglia dimezzata (la mamma è morta qualche tempo prima) finisce inaspettatamente per affezionarsi alle anime senza pace che abitano tra quelle antiche mura e in particolare è proprio la ragazzina a stringere un legame profondo con Casper. D'altronde questi prima di passare a quello stato incorporeo era un suo coetaneo, un simpatico dodicenne pieno di vita che ora cerca ancora di divertirsi come meglio può nonostante il suo status attuale di quasi trapassato.



Echi lontani

Il regista Brad Silberling, al suo esordio in un lungometraggio, tenta di scimmiottare qua e la i già citati stilemi burtoniani, ma deve fare i conti con un'atmosfera più docile e mai pienamente dark, che strizza eccessivamente l'occhio ad un pubblico di famiglie: manca il cinismo, l'humour nero e quella sana cattiveria, qui sostituiti da astute dosi di melassa e retorica a tema. La storia si fa insomma relativamente prevedibile, con la classica lotta tra buoni e cattivi, ma anche qui l'effettiva risoluzione dei conti con il villain arriva troppo presto e lascia alla parte finale il solo compito di chiudere il cerchio dal punto di vista melodrammatico, cercando emozioni di facile presa.

Ecco così che lo spettacolo vive soprattutto sugli effetti speciali, con la CGI appunto a farla da padrona in più situazioni, anche per ciò che concerne le scorribande più comiche che si esaltano nella figura dei tre stravaganti zii cattivelli di Casper, pronti a far scherzi di sorta ai nuovi e provvisori inquilini. E soprattutto i cammei d'eccezione e le citazioni regalano le maggiori sorprese: da Dan Akroyd nelle vesti di acchiappafantasmi che fugge terrorizzato dal maniero alla momentanea trasformazione del dottor Harvey in Clint Eastwood e Mel Gibson (nonché del comico Rodney Dangerfield, poco conosciuto qui da noi). Anche la colonna sonora del compianto maestro James Horner aggiunge un pizzico di atmosfera in più, con la confezione di tutto rispetto che riesce a sopperire a una scrittura spesso incerta e poco graffiante.