La casa - Il risveglio del male Recensione: un horror splatter cruento

Dopo la recensione di Scream 6, tra le uscite in sala di aprile 2023 ci troviamo ad affrontare un altro capitolo di una saga horror. Scritta e diretta da Lee Cronin, che precedentemente aveva realizzato solo un altro lungometraggio nel 2019, dal titolo The Hole in the Ground, arriva La casa - Il risveglio del male che si pone come quinta pellicola di un franchise che tra cinema, serie tv e videogiochi continua a mietere vittime e curiosità fin dai tempi della sua prima apparizione con Sam Raimi nel 1981.



Un debutto folgorante che segnò gli ‘80s, oltre a settare un immaginario che avrebbe poi stravolto dall'interno con L'armata delle tenebre che na ha ribaltato il tono e gli stilemi stessi. Una rivoluzione, ripetutasi più di una volta, di cui Raimi è stato portatore, tornando con Il risveglio del male soltanto in vesti di produttore. Uno status comunque significativo che va a sottolineare la legittimazione di un ulteriore pezzo del puzzle, costola esterna eppure allo stesso modo appartenente a un filone codificato.



La distruzione del nido famigliare

La casa, quella in legno in mezzo al bosco che noi identifichiamo soprattutto come abitazione degli orrori edificata da Sam Raimi, compare solamente all'inizio della quinta pellicola, per vedere poi la storia spostarsi in una metropoli sporca e cementata, offuscata dalla pioggia. Uno chalet iniziale che ricorda nella sua struttura una delle forme geometriche del più recente cinema dell'orrore di Ari Aster, che non presenterà però più altre rifiniture di questo tipo nel corso della pellicola, anche se diventerà sempre più ipercitazionista nel proseguimento del racconto.

La direzione che prende, infatti, è quella dell'horror gore e sanguinolento, che brucia i personaggi dall'interno e non lascia loro via di scampo. È un male definitivo, che non può essere fermato, a cui il film dice di dover sottostare e che si insidierà nel privato di una famiglia che verrà smembrata attaccando la tranquillità del proprio nido.



Tra novità e classici

Pur non avendo timore di premere sull'acceleratore, vedendo un autentico slancio dal momento delle prime follie omicide dei personaggi, soprattutto quello della mamma Ellie interpretata da Alyssa Sutherland, in verità il motore de La casa - Il risveglio del male ci mette un po' a carburare prima di arrivare alla spinta che detterà l'andamento del film.

Una tortura perpetua per i protagonisti, fatta di arti tagliati e grattugie passate sulla carne - probabilmente la scena più dolorosa del cinema contemporaneo, senza ombra di dubbio. Che arrivano però dopo una lunga introduzione che faceva temere un annacquamento controproducente per l'intrattenimento del pubblico, a cui verrà invece restituita la promessa di un'opera violenta e insana, fatta di entità dannate e umani costretti a sottostare alle loro malvagità. Un ritmo che si prende il proprio tempo, per arrivare poi a far vomitare litri di sangue, o a farli fuoriuscire da un ascensore in un omaggio per nulla forzato, seppur inatteso, allo Shining di Stanley Kubick. Unica maniera per farlo muovere visto il suo essere bloccato, certo, ma pur sempre parte di quel pacchetto che Lee Cronin ha incartato e che non vuole solo rimandare a un'iconografia "famigliare", con i continui riferimenti all'Ash di Bruce Campbell, bensì un contenitore per ogni elemento del cinema degli orrori, che dimostra il rispetto per le proprie radici e sa bene come piantarle in un terreno attuale e moderno. Pur facendone alla fine quasi un film di servizio, ma non per questo diminuendone il divertimento splatter.