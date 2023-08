La casa dei fantasmi recensione: intrattenimento, paura e tante risate

Ancora una volta Disney ha deciso di trarre una storia da una delle sue attrazioni più celebri, cercando di mantenerne le fattezze estremamente classiche con una trama che oscilla tra il fiabesco e l'epico. La casa dei fantasmi, in uscita nei cinema italiani il 23 agosto 2023, cerca di sperimentare una formula già adottata in passato dalla grande D, arricchendola con una storia dai tratti emotivi sfaccettati e una nuova serie di possibilità estetiche relativamente interessanti e di impatto. Oscillando continuamente fra il fantasy fiabesco e l'horror leggero, il film si propone come un'esperienza per tutta la famiglia, cercando di trasformare gli standard narrativi di un racconto stregato in un percorso di crescita che approfondisce i personaggi in modo semplice ma anche intrattenente.



Il dolore e la fede

Al centro de La casa dei fantasmi troviamo il personaggio di Ben (Lakeith Stanfield), una sorta di genio e appassionato del paranormale che, dopo aver incontrato l'amore della sua vita e una serie di vicissitudini personali, abbandona la propria carriera accademica per dedicarsi ai tour turistici nella città di New Orleans come guida a tempo pieno.

Insoddisfatto della propria esistenza e tormentato da un dolore profondo, Ben si ritroverà coinvolto da un certo Kent (Owen Wilson), un prete piuttosto eccentrico e particolarmente misterioso, in un'avventura dalle tinte orrorifiche. Non troppo lontano dalla città, Gabbie (Rosario Dawson) e suo figlio Travis (Chase Dillon) si sono da poco trasferiti in una gigantesca e fatiscente villa dalle fattezze oscure. Poco dopo avervi fatto ingresso, capiscono immediatamente che c'è qualcosa di strano nel posto che hanno acquistato e, rendendosi conto della pericolosità paranormale della situazione, decidono di chiedere aiuto a Kent e Ben. L'indagine di questi ultimi li porterà a confrontarsi con un'infestazione paranormale molto particolare e più evidente che mai, costringendoli a fronteggiare non solo i fantasmi che popolano il luogo, ma anche quelli che, insieme agli altri protagonisti coinvolti, portano con sé da molto tempo.



Ambivalenza emotiva

Uno dei tratti più affascinanti de La casa dei fantasmi è proprio la sensibilità con cui la sua sceneggiatura sviluppa il potenziale emotivo dei personaggi, mettendoli alla prova non solo attraverso gli eventi della trama, ma anche sfruttando le esperienze che hanno vissuto prima di ritrovarsi in questa villa stregata. Un mistero da svelare a tutti i costi si pone come filo conduttore dell'intera narrazione, coinvolgendo una serie di riflessioni che vanno oltre la dimensione spettrale e tangibile, approfondendo le motivazioni dei protagonisti che si pongono come eroi della situazione (una scrittura che si serve del genere di appartenenza di un film per andare oltre l'abbiamo vista anche nella recensione di Fidanzata in affitto).

Ovviamente, il racconto in questione non brilla troppo per originalità, avvalendosi di una serie di cliché provenienti dalle fiabe oscure, dall'horror classico e dalle storie per famiglie (anche se inizialmente Disney stessa pensava che La casa dei fantasmi fosse troppo spaventoso, così non è). Tuttavia, in questo caso, la miscela di elementi che offre funziona alla perfezione, specialmente quando esplora i tormenti interiori dei protagonisti, andando oltre le maschere che indossano in scena e offrendo un messaggio di fondo significativo.



Centrale, qui, è il tema del lutto e del suo superamento, vera e propria chiave di lettura dell'intera pellicola e cuore pulsante della trama. La sceneggiatura di Katie Dippold si propone di narrare il dolore personale e profondo dei personaggi fin dall'inizio, fin dalla primissima inquadratura in cui vediamo Ben incontrare l'amore della sua vita, per poi ribaltarne le sorti e gettarlo nelle vicende successive. Così, una storia per famiglie diventa una riflessione sulla vita e la morte, sulla solitudine e sull'impossibilità di avere accanto la persona amata, e su quel buco oscuro e profondo difficile da colmare, che solo il tempo può tentare di guarire.

La sensibilità di una scrittura come questa si fonde con un contesto prevalentemente esilarante e leggero, comico e grottesco, integrandosi perfettamente con le scene divertenti che compongono il quadro d'insieme. La casa dei fantasmi riesce a funzionare perché unisce una serie di stimoli in modo coerente, ragionando sia sulla condizione esistenziale ed emotiva delle figure umane coinvolte, che sulle folli implicazioni della situazione in cui si ritrovano invischiate.



Un film per famiglie

In sintesi, La casa dei fantasmi funziona grazie alla sua semplicità e alla capacità di rielaborare con successo elementi familiari, cercando di tradurli con una voce tutta personale che sa coinvolgere grazie alla scrittura immediata e pseudo-fiabesca, e all'attenzione estetica dedicata alle scenografie ed effetti speciali. Un ruolo importante, infatti, è svolto anche dall'ambientazione, con la gigantesca villa stregata dalle affascinanti e ben studiate caratteristiche, ricca di easter egg tratti direttamente dall'attrazione stessa.

Contribuisce al successo del film anche un cast di volti noti che sa giocare molto bene con il materiale narrativo sul set, e visibilmente divertito in questo senso, composto da: Rosario Dawson, Lakeith Stanfield, Chase Dillon, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis e Jared Leto. Con La casa dei fantasmi, dunque, il pubblico si troverà di fronte a una storia per famiglie in grado di divertire, spaventare ed emozionare. Non un capolavoro, ma comunque un racconto interessante e dall'anima commovente, pronto a coinvolgere sia i grandi che i piccini.