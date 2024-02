Caracas Recensione: un'altra ottima prova da regista per Marco D'Amore

Partendo dal ricchissimo e complesso materiale letterario alla base di Napoli ferrovia, il testo che ha confermato il grande valore di Ermanno Rea autore e narratore, Caracas, il nuovo film di Marco D'Amore disponibile nei cinema dal 29 febbraio 2024, tesse un percorso urbano e profondamente umano che si serve delle parole, delle immagini e delle idee per raccontare qualcosa di apparentemente lontano e allo stesso tempo vicinissimo. Il continuo incidere del racconto sul grande schermo sembra rivolgersi a tutti e a nessuno, seguendo uno sviluppo al cui interno risulta difficile trovare una lettura definitiva e completa, e allo stesso tempo facile rintracciare alcune tematiche profonde e inevitabilmente connesse con la stessa natura umana.



Caracas non è in nessun modo un film convenzionale, trasformando un approccio alla narrazione stratificato e soggettivo, in un lavoro che trova ristoro e coerenza diretta nel mezzo cinematografico, pur richiedendo qualche sforzo in più in termini interpretativi. Le tematiche trattate e le modalità attraverso cui vengono impresse a livello figurativo, trascinano gli spettatori in sala in un viaggio in cui niente dev'essere dato per scontato, frammentando la semplicità, anche orizzontale, di due vite, in una serie di bivi capaci d'influire sulla stessa ipotetica veridicità di ciò che accade a schermo. La realtà e la percezione di sé e del prossimo risultano quindi fondamentali nella comprensione della pellicola e nella sua interpretazione (un'analisi del reale e della vita interessanti allo stesso modo, seppur differente nell'approccio narrativo, l'abbiamo trovata anche nella recensione di Past Lives)



Un estremista di destra che vuole convertirsi all'Islam

La trama di Caracas è tanto semplice quanto inaspettata. Al centro del racconto troviamo due personaggi principali: Giordano Fonte (interpretato da Toni Servillo) e Caracas (lo stesso Marco D'Amore). Da una parte un vecchio e famoso scrittore che sceglie di tornare nella città che gli ha dato i natali in un momento di crisi esistenziale e creativa, e dall'altra un estremista di destra, un vero e proprio fascista violento, il quale, per ragioni del tutto personali, è rimasto colpito dalla religione islamica al punto di decidere di convertirsi totalmente.

Sullo sfondo la città di Napoli, una metropoli buia e ombreggiata da voci e sagome indefinite che corrono senza una direzione ben precisa. Le strade labirintiche e soffocanti della celebre città, quindi, diventano il palcoscenico di un incontro che cambierà per sempre la vita a entrambi. Giordano e Caracas, due persone così diverse, forse proprio agli antipodi. È nella totale e profonda diversità fra i due che si origina la fascinazione per questo legame del tutto inaspettato. Incrociando le proprie esistenze i due daranno vita a un viaggio, sia tangibile che introspettivo, attraverso le pieghe di un'esistenza votata agli assolutismi e alla ricerca continua di sé.



La narrazione, in questo senso, è affidata totalmente alle mani di un Giordano che si fa quasi subito narratore e soltanto gradualmente co-protagonista di quello che accade sullo schermo. La sua voce emotivamente rotta è il mezzo attraverso cui veniamo accompagnati nel cuore di una storia complessa da sviscerare in toto, a cui si sceglie di affiancare anche le vicende di un amore turbato, rotto e dannato fra Caracas e la bellissima Yasmina (Lina Camélia Lumbroso).



Smarrimento e senso di appartenenza

Come si può costruire un film o un libro con premesse del genere? È proprio partendo dagli stessi personaggi al centro di Caracas e dalle loro specifiche storie personali, che è possibile comprendere alcuni ragionamenti alla base della pellicola. Il film, infatti, cerca di darti tutti i mezzi necessari in questo senso, ma non con le modalità narrative convenzionali. La regia di Marco D'Amore e la sceneggiatura, sempre dello stesso insieme a Francesco Ghiaccio, infatti, assumono fin dal principio un approccio frammentato e simbolico che ispira sensazioni dirette, senza però esplicarsi nell'immediato.



La frammentazione nella narrazione in Caracas muove gli eventi a schermo seguendo una logica tutta personale e quasi, potremmo dire, circolare, nel porsi agli spettatori al cinema. Vediamo quello che succede e cerchiamo di comprenderne le ragioni ma... ogni cosa viene filtrata dal punto di vista del personaggio che racconta o ci si ritrova dentro. Una scelta del genere risulta sicuramente interessante, se non coraggiosa, dato che l'intera comprensione del film viene affidata sempre e soprattutto alle letture delle persone in sala, e alla loro comprensione di quanto accade. La presenza, poi, di un narratore esterno che si cimenta nel racconto, influisce inevitabilmente sia sulla sua fluidità, che sulle possibili letture e veridicità di fondo.

Quello che stiamo vendendo è vero, o si tratta del ricordo/interpretazione dello stesso Giordano impegnato a raccontarcelo immaginandolo? Partendo da un lavoro del genere, Caracas avvolge e cattura proprio grazie a questo vedo non vedo in cui risulta semplice perdersi, anche se trovare una via d'uscita compiuta è tutt'altra storia. È nell'incedere degli eventi che Caracas riesce a catturare e incuriosire davvero, soprattutto quando si interessa ai propri protagonisti e al contesto in cui tutto avviene e si sviluppa.



Il tema dell'appartenenza è infatti fondamentale nella comprensione sia degli stessi protagonisti, che nel messaggio di fondo del lungometraggio, tratteggiando un percorso che trova profonda coerenza nelle scelte difficili e discutibili che affrontano sul grande schermo. Sono questi a prendersi l'intero racconto sulle proprie spalle e a sorreggerne le dinamiche anche più intangibili e complesse. Le loro storie personali riescono perfettamente a giustificare le difficoltà e le scelte personali nel presente di un racconto sia nero, che speranzoso e amaro.



Vicoli che sembrano condurre in nessun luogo

Un'altra protagonista indiscussa con cui risulta inevitabile il dover fare i conti è la città di Napoli. La sua è una presenza costante negli eventi di Caracas, uno sfondo che si fa presenza fissa, umida, incerta, soffocante e labirintica. Le strade inquadrate da D'Amore sembrano non portare da nessuna parte ed avere un'anima propria, una volontà che guida silenziosamente tutti i protagonisti verso le proprie scelte, ridendo di loro, oppure limitandosi semplicemente ad osservarli nell'ombra.

Da tutto ciò lo smarrimento di fondo, quel senso di claustrofobia, pure esistenziale, fondamentale nel comprendere gli sguardi dei personaggi e alcuni loro discorsi. La città catturata dalla macchina da presa non è mai gentile o accogliente, ma sempre incasinata, sporca e bagnata da alcune dinamiche sociali che si nutrono dell'irrequietezza umana. Così Caracas ci mette davanti alla vita di 3 persone imperfette alla ricerca di qualcosa di semplice e allo stesso tempo complesso, facile da capire ma difficile da assorbire in toto. Da ciò il lavoro sulle convinzioni e le storie pregresse di ognuno di loro, in funzione di una ricerca che ragiona sugli estremismi della vita, sull'amore, sull'identità, sulla famiglia, sull'amicizia, sulla rabbia immotivata e ignorante, sulla solitudine, sulla noncuranza del prossimo, sul razzismo e su tante altre cose che potrebbero riguardare tutti noi in prima persona.



Non un film di facile lettura o comprensione. Il ritmo degli eventi e la frammentazione di alcuni sviluppi tendono ad appesantire il materiale a schermo, come anche la fugacità di alcuni dettagli che necessitano di essere colti per una comprensione generale. Caracas non è un film leggero o semplice, piuttosto un tentativo di analisi umana, guidata da un piglio cinematografico sia avvolgente e affascinante, che verboso in alcuni suoi tratti, diretto, violento e fuggevole.