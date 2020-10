Canterville - Un fantasma per antenato, la recensione della ghost-comedy

Secondo quanto riporta un'antica leggenda radicata nel folklore britannico, il fantasma di Eleanor Canterville è destinato a infestare il castello di famiglia e a terrorizzare i poveri inquilini che col passare degli anni vi andranno a risiedere.

L'affascinante spettro femminile esiste realmente e svolge il suo secolare compito con impegno e dedizione, aiutato dal suo fido servo, anch'esso ectoplasmatico, Gwilherm. Le cose sono destinate a cambiare quando nuovi ospiti sono prossimi a occupare le mura della magione: gli Otis - moglie, marito e tre figli - hanno infatti acquistato il castello per andarvi a vivere e non sono per nulla intimoriti dalle presenze che lo abitano, che pur cercano di spaventarli in ogni modo.



Dalle stelle alle stalle

Nel 1887 Oscar Wilde pubblica il racconto umoristico-fantastico Il fantasma di Canterville, subito di grande successo ed entrato di peso nell'immaginario dell'epoca.

Un testo raffinato e divertente che era inconsapevolmente già scritto per il grande schermo, tanto che si ricorda con piacere il primo adattamento del 1944 per la regia di Jules Dassin e con protagonista uno straordinario Charles Laughton.

In tanti, anche a teatro e sul piccolo schermo, si sono approcciati all'opera con alterni risultati e nel 2016 è uscita nelle sale francesi l'ultima versione, qui oggetto di recensione.

Canterville - Un fantasma per antenato non può dirsi purtroppo una degna trasposizione, troppo futile e monotona per offrire reali spunti di divertimento e ricca di gag gratuite che sviliscono quanto scritto più di un secolo prima dal leggendario drammaturgo irlandese.



Un film evanescente

Il tentativo del regista Yann Samuell - autore tra gli altri del superfluo remake del cult coreano My sassy girl, ossia Quella svitata della mia ragazza (2008) - è quello di rivisitare la novella in un'ottica moderna, ma il risultato è ben lontano dalla sufficienza.

Uno dei principali modelli di ispirazione è sicuramente il seminale Beetlejuice - Spiritello porcello (1988) - che già doveva molto a livello narrativo a Wilde - ma Samuell non è Tim Burton e il senso di stanca fa ben presto capolino all'interno delle dinamiche tra i personaggi.



Con una love-story adolescenziale predominante anche per lo stesso destino degli spettri, l'occhio di riguardo è per un pubblico giovane e i reiterati siparietti comici si affidano per l'appunto a un'ironia all'acqua di rose, puntando tutto o quasi sui pur discreti effetti speciali: teste che volano qua e là, macabre trasformazioni e apparizioni improvvise nella piena tradizione del genere.

In questo mix poco equilibrato di atmosfere e spunti mal calibrati, il cast fa quel che può ma non lascia mai il segno: la sola a mettere in mostra parziale carisma, aiutata da un fascino che non lascia indifferenti, è Audrey Fleurot nelle aggraziate quanto ferali vesti del femminile fantasma, alpha e omega della storia.