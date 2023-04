Cane che abbaia non morde Recensione: l'esordio cult di Bong Joon-ho

Sin dai primi istanti comprendiamo il senso di paranoia del protagonista, ingabbiato in un palazzone dove abitano centinaia di condomini: proprio per quella la sua ossessione appare ancor più (in)giustificata, frutto di una malattia mentale che non tarderà a manifestarsi. Un titolo Cane che abbaia non morde e un relativo svolgimento capaci di scatenare le ire degli animalisti, pur da contestualizzare in una cultura come quella coreana dove la carne di cane viene regolarmente consumata in diverti ristoranti del Paese.



Certo da noi può far inorridire il pensare di cibarsi del cosiddetto miglior amico dell'uomo, ma per il suo film d'esordio Bong Joon-ho ha catalizzato le vibrazioni tipiche del suo cinema in una commedia nera che scade di sovente in un gradevole grottesco, dove ad un black humour di stampo relativamente classico si affianca un cinismo sottile e spietato, frutto in divenire di quanto poi effettivamente consacrato nel pluripremiato Parasite (2019) - la nostra recensione di Parasite è a portata di clic - nonché in altri iconici lavori di una carriera straordinaria.



Incrocio di destini

In Cane che abbaia non morde la storia vede al centro Yun-ju, un aspirante professore universitario senza un posto fisso e in attesa di una cattedra, prossimo a diventare padre; la moglie è infatti incinta ed è lei a mantenere la coppia con il suo stipendio. L'uomo un giorno durante il suo far nulla scopre di essere ossessionato dall'abbaiare di un cane e pensa di aver rintracciato il colpevole in un esemplare di shih tzu, decidendo di rapirlo di nascosto con lo scopo di eliminarlo: il primo tentativo è quello di buttarlo giù dal tetto del palazzo, ma in seguito lo rinchiude in un armadio che si trova nello scantinato.

Nel frattempo la piccola proprietaria dell'animale inizia a far stampare dei volantini con la speranza di ritrovarlo e si rivolge all'agenzia dove lavora la bibliotecaria Park Hyun-nam. Proprio quest'ultima deciderà di mettersi a indagare sulla scomparsa, finendo per assistere al tentativo di un altro maltrattamento mortale. Le strade di Yun-ju e Park Hyun-nam si incroceranno in maniera del tutto inaspettata.



Fino alla fine del mondo

Pensavamo che sarebbe stato difficile battere i diciassette anni di Memories of murder (2003), arrivato nelle nostre sale nell'estate del 2020, ma fortunatamente siamo stati ancora una volta smentiti ed ecco che Cane che abbia non morde - Barking dogs never bite sbarca nei cinema italiani - rigorosamente in versione originale sottotitolata - a oltre ventitré anni dalla sua uscita in patria. L'occasione ideale per il pubblico cinefilo di riscoprire una delle opere meno conosciute di Bong, ma già pregna di un fascino peculiare nella sua commistione di toni e atmosfere, capaci di spaziare dalla leggerezza ad un'amarezza di fondo che si trascina nelle esistenze dei personaggi, principali e secondari, frutto di un male di vivere e di una vana ricerca del proprio posto nel mondo.

Non è un caso che il cuore principale della storia verta proprio sull'atipico legame che si viene a creare tra i due protagonisti - antagonisti, che scoprono forse di avere in comune molto più di quanto pensassero, pur rimando all'oscuro l'uno dell'altro almeno fino alle fasi clou. Ed ecco perciò che assume un significato chiave la lunga scena dell'inseguimento tra i piani dell'edificio, pronta a ripetersi con diversi contendenti anche nella rocambolesca fase finale: tra sarcasmo e tensione, in un'ottica quasi cartoonesca e all'insegna di una farsa sociale sempre presente, il maestro coreano riesce a tratteggiare i contorni di una vicenda nel quale si rispecchiano i mali e i pro di una società intera, qui riassunta nel piccolo microcosmo - pubblico e privato - che fa da sfondo al racconto.



Tutti hanno soltanto da perdere e nulla da vincere, giorno dopo giorno in attesa di quel grande evento che possa cambiare per sempre i loro anonimi destini: o mettere le mani sul denaro necessario a ottenere l'ambito ruolo di professore o diventare una sorta di eroina per l'opinione pubblica in seguito a un qualche eclatante eroico salvataggio. Sacro e profano si incrociano in un raffinato e consapevole giochi di sguardi, dove il viaggio nel grottesco è percorso necessario per tracciare una strada nuova sul domani a venire.

Ottimo il cast, che popola di personaggi bizzarri e amabili anche nelle loro contraddizioni o sporcizie morali, con una menzione d'onore per l'intensamente tenera Bae Doo-na, ben conosciuta dal pubblico internazionale per aver partecipato anche a kolossal hollywoodiani come Cloud Atlas (2012) e a preziosi progetti autoriali quali il recente Le buone stelle - Broker (2022) - la nostra recensione di Le buone stelle - Broker è a portata di clic.