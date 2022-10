Le buone stelle - Broker Recensione: un gran film con la star di Parasite

Dopo il meraviglioso Un affare di famiglia, Palma d'Oro nel 2018, Hirokazu Kore-eda ci aveva provato: uscire dal Giappone, ottenuto il plauso internazionale definitivo, e provare a tradurre i suoi drammi familiari in un contesto diverso dalla madrepatria. Le verità, con Ethan Hawke, Juliette Binoche e Catherine Deneuve, però fu un mezzo passo falso. Tre anni dopo un nuovo tentativo, stavolta spostandosi molto meno, dirigendo una produzione sudcoreana. Le buone stelle - Broker ( tra i film al cinema a ottobre 2022), al contrario della precedente opera girata in Francia, segna però il torno al miglior Kore-eda, quello che da tempo - dopo lo sbalorditivo inizio di carriera con Maborosi - mette in scena straordinariamente i complessi legami che animano la casa contemporanea.



Durante una notte piovosa, una giovane donna decide di abbandonare il suo piccolissimo figlio, che finisce però nelle mani di due trafficanti di bambini. Questi ultimi rubano i piccoli appena nati per poi rivenderli, in una sorta mercato nero, a famiglie che non possono o non vogliono sottoporsi alla trafila per l'adozione ordinaria. Il problema, in questa occasione, si presenta quando la madre del bambino decide di tornare indietro: i due broker e la donna inizieranno così un tragicomico viaggio alla ricerca dei genitori ideali per il bambino, pedinati da una coppia di poliziotte pronte ad incastrarli e una serie di personaggi che incroceranno le loro strade.



Persone terribili con un cuore enorme



Hirokazu Kore-eda è tra i pochissimi registi contemporanei capaci di mettere in scena opere che sembrano tutte simili ma allo stesso tempo diverse, sempre modernissime e ogni volta indagando un aspetto nuovo.non va molto lontano damacon momenti piuttosto crime, fatti di inseguimenti e piani per truffare l'altro. La capacità incredibile del cineasta giapponese è quella di prendere un soggetto che chiunque avrebbe reso diversamente - creando forti opposizioni manicheistiche, focalizzandosi sul marcio o sulle virtù o calcando sulle ambiguità come farebbe un vero e proprio poliziesco -, facendo apparire semplice ciò.

Perché i protagonisti di Broker, e questo va detto subito a scanso d'equivoci, sono delle persone terribili, segnati dal fallimento e dalle bugie, che fanno scelte più che discutibili ma che hanno un cuore gigantesco. E la loro salvezza, una sorta di redenzione o presa di coscienza, passa dallo stare insieme: ancora una volta la famiglia, di sangue o meno ortodossa che sia, come unica ancora a cui aggrapparsi. Ed è straordinario vedere come quelle tragedie di fondo, che toccano tutti i personaggi, siano affrontate e bilanciate da una leggerezza impossibile da descrivere e da una scrittura che riesce a far dialogare così bene queste due anime. In questi momenti, così come nelle precedenti produzioni, sembra di vedere il miglior cinema neorealista.



Insieme si vince



Con Kore-eda siamo sempre costretti a rivedere il nostro punto di vista e ciò che crediamo sia giusto fino, ad un certo punto, a stare dalla parte di chi avrebbe in altre occasioni totalmente torto.

Il regista giapponese crea un legame tra lo spettatore e la vicenda, tra noi e quel gruppo di reietti e criminali, che non possiamo non iniziare a comprenderli, capirli nel profondo fino a voler loro un gran bene, partecipando alle loro giornate, condividendo risate e lacrime, sole e pioggia. Perché se è inevitabile che tutto ciò sia sbagliato, e lo sappiamo bene perché non è mai messo in dubbio durante le due ore, non possiamo negare quel sentimento e quelle emozioni che rendono il viaggio di questo strano gruppo la cosa più giusta - e accadeva lo stesso con i taccheggiatori e rapitori di Un affare di famiglia. Individui pessimi che insieme funzionano meglio di prima e trovano una dimensione che sembra dover superare ogni legge. Al regista nipponico, alla fine, interessano proprio loro, le loro giornate, di come soffrono silenziosamente ma anche come interagiscono con gli altri, fulcro di tutta la narrazione e di ogni singola immagine. Una natura umana così sfaccettata e complessa, mai facile da decriptare ma così affascinante, per l'autore ma anche per lo spettatore. E ad aiutare il regista ci sono soprattutto Song Kang-ho (Parasite) e Bae Doo-na (Linda Linda Linda).



Il primo (tra i vincitori a Cannes 2022) si conferma tra i migliori attori di sempre - certamente il migliore coreano - che qui lavora non per evidenziare sé e la sua intelligenza attoriale ma per creare equilibrio, per dare i tempi giusti al film e valorizzare ciò che lo circonda. La seconda è uno degli insospettabili fulcri emotivi di Broker, che riesce a dare spessore ad un personaggio inizialmente molto distante dalla vicenda. Gioie e dolori, risate - grazie a trovate comiche divertentissime come le sopracciglia finte - e, soprattutto in quell'ambiguo e mai didascalico finale, commozione. E anche se alcuni passaggi a volte sono un po' macchinosi, non sarà difficile lasciare da parte le perplessità per lasciarsi trasportare da questa positività.