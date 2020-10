Bruce Springsteen: Letter to You, la recensione del docufilm su Apple TV+

Cosa si può ancora cantare dopo oltre 40 anni di carriera? Dopo aver raccontato intere generazioni, diventando un simbolo della musica, icona assoluta di un mondo rugginoso che non muore mai? Si può raccontare la propria vita, soffiando via la polvere con dolcezza. È quello che The Boss fa con Bruce Springsteen: Letter to You, documentario che ripercorre la creazione del suo ultimo album. Aiutato dalla regia del sempre fidato Thom Zimny, Springsteen racconta la creazione di Letter to You in questo docufilm dal 23 ottobre su Apple TV+, in concomitanza con l'uscita dell'album.

Un bianco e nero schietto, senza fronzoli, che si abbraccia ai volti della leggendaria E Street Band, che torna a collaborare con Springsteen per la realizzazione del suo ultimo album. E Bruce Springsteen: Letter to You ce lo racconta, esattamente com'è andata, con il suo cuore ruvido.



Springsteen e la E Street Band

Cinque giorni chiusi in studio. Una famiglia allargata che si ritrova per il cenone di Natale, sostituendo però la tavola imbandita con gli strumenti. E con una musica da raccontare.

Bruce Springsteen: Letter to You descrive proprio il making of dell'album, come se noi fossimo fra la E Street Band a osservare la melodia che prende vita. Canzone dopo canzone, il docufilm si srotola lentamente, svelandoci il rapporto intimo fra Springsteen e tutti gli altri membri, tra un accordo modificato, un suggerimento e qualche amichevole tafferuglio.

Un prodotto pensato sia per un pubblico vasto sia per gli addetti ai lavori, pronti a prendere appunti scovando trucchi e abilità di uno dei più grandi musicisti viventi. Perché Bruce Springsteen: Letter to You parla della E Street Band in totale commistione al passato del Boss, realtà inscindibili dove il gruppo si stringe e diventa famiglia.



È solo rock and roll

Il passato è un elemento fondamentale del docufilm, permette a Springsteen di saltare di decennio in decennio per collegare i brani di Letter to You a specifici momenti della sua carriera.

Si naviga quindi fra i suoi esordi con i Castiles, il sodalizio con la E Street Band e il legame profondo che lo lega a tutti questi pezzi di esistenza, che formano l'ultimo album come un mosaico emotivo.

Il rimbalzo temporale diventa gioco e nostalgia, smuovendo sia i fan che i neofiti, in grado di leggere sul volto dei musicisti tutto lo splendido peso degli anni, passati a creare arte.

Ed è sempre una gioia per gli amanti de I Soprano vedere Steven Van Zandt alla chitarra, amico del Boss da una vita, con l'immancabile bandana in testa e un sorriso beffardo sul volto.

E Springsteen non dimentica mai la connessione più importante che ancora lo accompagna: quella con il suo pubblico. Il cantautore picchietta infatti la narrazione con forti richiami a quella che è la sua "missione", cioè smuovere qualcosa in chi lo ascolta per cambiargli la vita. O almeno facendo un tentativo.

Dopotutto, alla fine della giornata, quando si è sul portico a osservare il ghiaccio grigio sulla strada, non c'è molto altro da dire: "È solo rock and roll".