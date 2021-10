Britney contro Spears Recensione: Netflix racconta i conflitti di una star

Il clamore mediatico dietro al caso Britney Spears ha catalizzato l'opinione pubblica per anni, tanto da originare movimenti a supporto dell'attrice, impegnata da lungo tempo in una sorta di personale battaglia, privata e legale, contro il padre nonché tutore Jamie Spears. Ruolo al quale l'uomo ha infine rinunciato nello scorso agosto, con l'incarico che è stato affidato all'avvocato John Zabel, anche se le fasi processuali non sono ancora terminate, con un'altra udienza attesa per il mese di novembre.



Non stupisce perciò l'arrivo negli scorsi giorni su Netflix di Britney contro Spears, documentario che ripercorre questo turbolento periodo vissuto dalla cantante, che ha trascorso buona parte della sua vita in una sorta di fragile equilibrio psicologico, costretta ad assumere farmaci di diverso tipo e a prendere parte a tour mondiali contro la sua volontà. Almeno da ciò che ci è raccontato dall'ora e mezza di visione. Qua invece trovate tutti gli altri film in uscita su Netflix a ottobre.



Britney contro Spears: una sola verità

L'ora e mezza di visione è, e non poteva essere altrimenti, ovviamente schierata: un rischio che molte produzioni di questo tipo affrontano già nelle loro fasi concettuali. Il prendere una posizione, in questo caso quella dell'artista, toglie parziale obiettività al progetto e per quanto la verità che ne esce risulti abbastanza chiara e netta si creano ambiguità di vario genere.



Britney contro Spears paga quest'anima di parte, con le interviste a chi potrebbe offrire un'altra versione che sembrano appositamente tagliate e impostate per distinguere un confine più o meno netto tra "buoni e cattivi" e un generale senso di staticità programmatica che fa più volte capolino nel racconto cronologico che procede nel corso di questi lunghi anni, infernali per la star di ...Baby One More Time.



Il documentario porta la firma della regista e giornalista Erin Lee Carr, che utilizza le proprie conoscenze nell'ambito cronistico e riesce a ottenere file e documenti riservati, con tanto di rivelazioni inedite che suscitano ulteriori sussulti di indignazione al caso in atto. Le confessioni di alcune delle persone che sono state vicine a Britney durante le fasi più tormentate della sua carriera/esistenza cercano di offrire il ritratto di una vittima, costretta contro il proprio volere a macinare ancora milioni di dollari per il solo interesse del padre, che risulta qui una specie di vero e proprio orco senza scrupoli.



Il ritmo è ad alti livelli e ci accompagna alla recente conclusione in un batter d'occhio: nella sua componente più "ludica" il film ha un buon appeal capace di attirare il pubblico. Va anche detto che un'operazione del genere risulta perlopiù indirizzata ai numerosi fan della cantante e chi osserva con occhio esterno senza particolare interesse può limitarsi alle pagine di gossip o telegiornali che spesso raccontano gioie e dolori dei vip.