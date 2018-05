Box 314: La rapina di Valencia, la recensione del film di Daniel Calparsoro

Un gruppo di ladri guidati dall'Uruguagio assalta una banda di Valencia e, dopo aver preso in ostaggio i presenti, inizia un complicato gioco di attesa con la polizia. I criminali hanno preparato minuziosamente il piano e la relativa via di fuga, ma le ingenti piogge degli ultimi giorni cambiano le carte in tavola. In Box 314 - La rapina di Valencia i rapinatori scoprono ben presto che una delle cassette di sicurezza contenute nelle filiale è di proprietà di un noto uomo politico e contiene segreti scottanti che potrebbero far cadere dei pezzi grossi della società. Il furto di semplici valori passa in secondo piano e i Nostri arrivano alla conclusione che l'unico modo per uscire sani e salvi dalla sempre più intricata situazione è quella di scendere a patti con dei negoziatori alle dirette dipendenze delle suddette alte personalità invischiate nel potenziale scandalo a venire.

Segreti di stato

Produzione spagnola che riporta alla memoria film come Inside Man (2006) e La rapina perfetta (2008), capace di rivaleggiare per toni narrativi e stilistici con le migliori produzioni hollywoodiane a tema. Box 314 - La rapina di Valencia è strutturato millimetricamente come un gustoso puzzle di genere, lasciando che i sussulti tensivi della sempre più complicata rapina trovino adeguato responso in una sceneggiatura ragionata e ricca di colpi di scena che lascia con il fiato sospeso fino ai titoli di coda. Il regista catalano Daniel Calparsoro dimostra una solidità d'intenti notevole ed è abile nel gestire le dinamiche action con tocchi di sobrio ma avvincente spettacolo, mentre si muovono i fili di un racconto che non risparmia critiche ai poteri forti e alla contemporanea incertezza economica del popolo iberico, come ben sottolineato dal prologo in cui diversi clienti sono vittima di sfratti e pignoramenti. Il resto è lasciato alla notevole interazione tra l'eterogeneo numero di personaggi, siano questi da una o dall'altra parte della barricata, furbo nello schivare insidie e stereotipi in una costruzione organica che va dritta al sodo senza cali di ritmo o sbavature. Merito questo da condividere con il carismatico cast, con i "leader" Luis Tosar e Rodrigo De la Serna a spiccare sul resto dei comunque ottimi colleghi.