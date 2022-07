Una boccata d'aria Recensione: la commedia leggera con Aldo Baglio

Non si vive di soli drammi, commedie, film di genere. C'è anche un contorno che rimane sfumato, nel mezzo, in cui non solo alcuni stilemi della tragedia vanno incontrandosi con quelli dell'ironia, ma si mescolano insieme per un prodotto semplice, a metà tra queste due atmosfere in contrasto che in verità, però, riportano solamente com'è l'esistenza. E se la vita non è fatta di assolutismi non deve esserlo nemmeno il cinema, che può dividersi territorialmente nelle proprie produzioni, andando anche semplicemente di quartiere in quartiere, finendo per sconfinare nei territori della nostra Penisola. Una boccata d'aria di Alessio Lauria con Aldo Baglio ne è una prova esemplare, opera presentata in anteprima al Taormina Film Festival e girata proprio in quella bell'isola che è la Sicilia, così amata, così martoriata, e dal 7 luglio nei cinema italiani tra i film in sala a luglio 2022.



Il calore della Sicilia

Una pellicola che si sposta gradualmente anche all'interno stesso della propria narrazione, la quale vuole il protagonista e il resto della sua famiglia attraversare un viaggio che li porterà dalla loro casa a Milano fin nell'entroterra siciliano, quello che il personaggio Salvo interpretato da Aldo Baglio si è lasciato alle spalle anni prima e che coincide con il percorso artistico del comico e attore. Se il protagonista si era trasferito fin da giovincello cercando fortuna lontano dalla tenuta dello scontroso padre (Tony Sperandeo), Salvo fa ritorno nel proprio paesino per riscuotere l'eredità del genitore ormai morto.

Ma per poter ricevere la propria parte deve convincere il fratello Lillo (Giovanni Calcagno) a vendere, colui che Salvo aveva lasciato decenni addietro invece che portarlo a cercar fortuna con lui, uomo anch'egli burbero eppure dedito al lavoro e alla famiglia, quella che non aveva attorno da tempo - sapevate che Aldo Giovanni e Giacomo tornano a Natale con Il più bel giorno della nostra vita? È una frase che nel film torna al protagonista di Baglio e rappresenta un po' la strada lavorativa solcata dall'uomo, la quale può rispecchiarsi nella carriera dell'interprete. Un proverbio siciliano, di quelli che riverberano come un ricordo e che viene pronunciato da Tony Sperandeo comparso in sogno al figlio Salvo. "Beato quell'uccello che fa il nido al suo paese.". E Aldo Baglio, da anni trapiantato su lidi settentrionali, eccolo tornare al Sud per realizzare nella propria regione madre proprio una delle opere più interessanti della sua cinematografia - o secondo voi il Odio l'estate è il miglior film di Aldo Giovanni e Giacomo?



Una pellicola delicata, che cerca nella narrazione il riscatto inseguito e agognato da un uomo che ha voluto rinnegare le proprie radici finché queste non sono tornate violentemente a chiamarlo. Che ha cercato di rinnegare una tradizione come quella a cui era legato il padre e il suo nucleo famigliare, una visione di un passato ancora dogmatico, da cui il personaggio ha deciso di scappare cercando fortuna per altri porti. Quella che effettivamente è arrivata, che gli ha permesso di mettere su una propria famiglia, ma che ha visto crollare per la troppa foga e quel desiderio di ricoprire degli standard che su al Nord sembrano trovare solo nei soldi e nell'apparenza una propria legittimazione in quanto individuo.



Il senso della famiglia

Una boccata d'aria non può che essere in qualche modo un film paternalistico e prevenuto se si pensa alla sola lettura di una parte di Italia, quella alta e imprenditoriale, più rigida e perciò poco passionale rispetto al calore e all'umanità del Sud. Ma in verità quella che viene utilizzata dal racconto è solamente una semplificazione portata all'estremo dalla sceneggiatura e dai suoi temi proprio per cercare di inquadrare una genuinità che la pellicola rincorre e riesce a restituire, nonostante alcuni arresti e attriti nella sua storia. Un cinema di periferia che in maniera un po' naïf cerca di trovare uno spirito che unisca nuovamente i personaggi alle proprie tradizioni, ad un senso intimo e comunitario che spesso si può formare stando isolati dal baccano e dalla frenesia della metropoli.

Un'opera stilizzata al massimo per far passare il proprio concetto, usufruendo di una leggerezza la quale poteva essere l'unico strumento effettivamente utile con cui far passare il proprio messaggio. Con nel cast anche Lucia Ocone, Giovanni Calcagno e Ludovica Martino, sperduti in un casale in cui poter osservare il circostante e perdersi a vista d'occhio, Una boccata d'aria è l'affezione per un passato che si vuole cercare di condurre nel presente e che nella loro mescolanza può far nascere qualcosa di nuovo, qualcosa di realmente buono. Come un rapporto fraterno ritrovato, una pace stretta finalmente con un genitore, una pizza mangiata insieme in famiglia.