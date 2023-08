Blue Beetle recensione: un nuovo eroe DC alla riscossa, ma è ciò che serve?

Dopo la tiepida accoglienza ricevuta da The Flash (recuperate la nostra recensione di The Flash) e dagli altri esperimenti portati sul grande schermo in attesa della nuova era cinematografica DC, Blue Beetle vuole proporre una pellicola che si discosta in molti modi dall'approccio snyderiano del passato, tentando di presentare un nuovo supereroe che si inserisce in un panorama che finora non ha dato grandi speranze, nonostante sia guidato da tutte le giuste ragioni. Il film è, infatti, nient'altro che una tipica origin story, l'inizio di un viaggio che deve ancora dispiegare le proprie ali, con l'obiettivo di avvicinarsi agli appassionati in modo semplice, diretto, colorato e spensierato, allo scopo di tracciare un percorso unico verso un orizzonte ancora tutto da esplorare.



Le potenzialità per qualcosa di nuovo ci sono sicuramente in un lavoro per immagini che, almeno per adesso, sceglie di adottare gli elementi più classici e consolidati presenti in molti altri cinecomic, per portare avanti alcune riflessioni sottocutanee parecchio interessanti in relazione alla propria parola chiave: divertimento.



Ma chi è Blue Beetle?

Al centro di Blue Beetle c'è la storia di una famiglia e di una città immaginaria, Palmera City, presentata come il perfetto e malato connubio tra consumismo imperante e classismo, oltre a un razzismo radicato sia a livello sociale che etnico. In questo contesto, ritroviamo il giovane Jaime Reyes (interpretato da Xolo Maridueña, che abbiamo incontrato nella nostra recensione di Cobra Kai 5 dimostrando che Miguel è un vero Karate Kid), che fa ritorno dopo aver completato una parte del suo percorso di studi.

Il suo felice ricongiungimento con la famiglia, tra abbracci e orgoglio per i risultati accademici raggiunti, è di breve durata, dato che la realtà dei fatti vede i suoi cari lottare ogni giorno per farcela economicamente. Le loro difficoltà con l'affitto e il resto, diventano rapidamente il simbolo di una città con profonde divisioni di classe e un'indifferenza evidente verso i più deboli e bisognosi. L'iniziale allegria si trasforma presto in preoccupazione per il protagonista di Blue Beetle, il quale decide di interrompere gli studi per contribuire ad aiutare la famiglia come può. Nel frattempo, scopriamo che la maggiore azienda della città, la Kord Industries, ha trovato in una remota regione del pianeta uno scarabeo alieno dalle capacità inimmaginabili. Il destino vuole che durante un lavoro in un resort dei Kord, Jaime incontri l'ereditiera Jenny Kord (Bruna Marquezine), la quale, per puro caso, lo coinvolgerà nell'avventura che lo trasformerà nel vero Blue Beetle. A partire da questo evento, piuttosto traumatico, il film sviluppa un racconto intenso che spinge il giovane verso scontri all'ultimo fiato e una guerra familiare segreta fatta di ombre, segreti e misteri ancora irrisolti.



Una città che comunica senza parole

Andando oltre le tematiche centrali di Blue Beetle, risulta interessante analizzare la sua ambientazione, questa Palmera City che comunica qualcosa muovendosi di pari passo con la trama principale, senza mai invaderla del tutto e, allo stesso tempo, supera i limiti di un grande schermo sia colorato che leggero, ma anche satirico in alcuni aspetti. Il contesto urbano che circonda le gesta di Jaime e della sua famiglia è, infatti, un vero e proprio personaggio a sé stante, fondamentale per comprendere gli eventi della storia e affascinante da approfondire e comprendere per ciò che trasmette sia direttamente che indirettamente.

Palmera City è il cuore pulsante di tutte le incoerenze sociali e delle ingiustizie contro cui lo stesso protagonista deve lottare, insieme agli altri personaggi. Si tratta di una metropoli governata da una multinazionale che ne ha praticamente privatizzato ogni aspetto a proprio vantaggio, offrendo comfort e lusso ai ricchi e restringendo le opportunità per gli altri senza alcun interesse nei loro confronti. Il denaro, il capitalismo e il consumismo (tipicamente americani) sono al centro di un contesto in cui vediamo fondersi la freddezza moderna dell'Occidente con il vibrante calore di un Messico distante dalle sue origini, quasi ghettizzato in zone e categorie ben definite.



Così il razzismo sociale ed economico della città diventa presto una delle riflessioni più interessanti di Blue Beetle, al centro di un racconto che si sforza molto per delineare le contraddizioni attorno a Jaime e alla sua famiglia, cercando di alternare una satira sull'America contemporanea con la leggerezza che caratterizza ogni sviluppo della storia. Infatti, non è difficile leggere tra le righe di Palmera stessa una critica diretta alla marginalizzazione dei messicani e delle altre minoranze al di fuori dello schermo, insieme alle incoerenze tipiche, superficiali e materialistiche di una società (ancora una volta americana) che da sempre privilegia determinati aspetti e approcci privati rispetto agli elementi chiave strettamente legati all'accoglienza e all'assistenza al prossimo.

In questo frangente, Blue Beetle si dimostra interessante e abbastanza incisivo, offrendo agli spettatori e agli appassionati un mondo con dinamiche e regole ben definite che, pur non essendo nuove o inedite nel cinema, mantengono una certa attenzione per le ragioni fondamentali che muovono e presentano tutti i protagonisti in gioco, contestualizzando le loro sensazioni, i loro sentimenti e soprattutto un desiderio di rivalsa di portata più ampia.



Origini, semplicemente origini

Blue Beetle è un film sulle origini di un supereroe e in ciò funziona bene. Nel presentarci la storia di un giovane che deve ancora scoprire il proprio potenziale, il film si impegna molto delineando il suo rapporto con la famiglia, elemento chiave per la comprensione emotiva e tematica dell'intera narrazione in corso. Inoltre, vediamo il racconto alternare momenti sia leggeri che profondi e, man mano che gli eventi si sviluppano, impariamo a conoscere Jaime e tutti coloro che lo hanno sostenuto nelle sue decisioni sin dall'inizio. Il sincero affetto di queste persone è evidente fin dalle prime inquadrature che li coinvolgono, ed è molto facile connettersi con loro, con quello che sono e con le sfide che stanno affrontando insieme.

Nel delineare le dinamiche centrali, Ángel Manuel Soto, il regista di Blue Beetle, ha cercato di offrire al pubblico sia un contesto ben definito che una storia dai tratti familiari, leggeri ed estremamente semplici. Il percorso che Jaime si trova ad affrontare, infatti, non è particolarmente originale nel suo complesso, presentando tutti gli sviluppi tipici delle storie di origine dei fumetti americani. Tuttavia, la scelta di non eccedere in questo senso non dovrebbe essere del tutto condannata, specialmente quando l'obiettivo principale è presentare qualcosa senza perdersi in troppe riflessioni e complicazioni.



La chiarezza degli intenti, quindi, costituisce la base di un film che cerca di essere pop, emozionante, leggero, profondo e divertente, alternando alla trama anche alcune citazioni di regia (i riferimenti a Il laureato di Mike Nichols e a La mosca di David Cronenberg sono tra le più evidenti). L'impegno complessivo, anche in termini formali, restituisce sensazioni interessanti, con momenti d'azione ben realizzati e coreografati, e una CGI che svolge il suo compito (anche se con qualche scivolone occasionale che coinvolge pure la scrittura).

Concludendo, Blue Beetle non è il film del secolo, ma piuttosto un'opera che svolge il proprio compito, che fa quello che deve fare. Coerente e omogenea fino alla fine, si dedica con tutta se stessa a presentare al meglio un protagonista che sarà familiare non soltanto agli appassionati di fumetti. Il tutto con lo spirito spensierato e colorato tipico dei cinecomic più classici ma... a questo punto sorge quasi spontanea una domanda: il grande pubblico è ancora interessato a conoscere nuovi supereroi?