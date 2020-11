Blade Gen - The Gene Generation, la recensione dello sci-fi su Prime Video

In un prossimo, ipertecnologico futuro lo scienziato genetista Christian ha sviluppato un sistema che permetterebbe di curare tutte le malattie, ma i suoi colleghi intendono utilizzarlo per scopi meno nobili. L'uomo decide allora di distruggere la sua creazione e darsi alla macchia: la tecnologia è però sopravvissuta ed è ora utilizzata dai cosiddetti hacker del DNA.

Michelle è un'infallibile sicaria su commissione di origini cinesi, che vive nell'appartamento proprio a fianco a quello di Christian, e viene ingaggiata per eliminare gli spacciatori di cromosoma modificato. Il fratello di Michelle, Jackie, ha contratto grossi debiti con uno strozzino locale e le complicate vicende della malavita cittadina si incroceranno presto con un intrigo di ben più ampia portata.



Dalla carta allo schermo

Libero adattamento, che differisce in alcuni passaggi, del misconosciuto fumetto DNA Hacker Chronicles, Blade Gen - The Gene Generation guarda a quell'immaginario consacrato da Ridley Scott nell'immortale capolavoro Blade Runner (1982).

Un'ambientazione cyberpunk, con una società sull'orlo del collasso etico e fisico popolata da reietti, è lo sfondo di un action sci-fi che offre poco di originale nel corso dei novanta minuti di visione, limitandosi a scimmiottare prototipi ben più ispirati con un budget assai esiguo.

Le mancanze produttive sono evidenti in particolar modo nelle sequenze in spazio aperto e nei campi larghi che ci mostrano questa città del futuro, realizzata tramite una CGI a dir poco rozza e rudimentale che castra già sul nascere le ambizioni di grandezza parzialmente suggerite dai risvolti narrativi.



Femme fatale

Disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, Blade Gen - The Gene Generation opera saggiamente per molteplici scene in interni, tra cunicoli bui ed edifici ricchi di insidie, ma anche qui non trova la giusta chiave di lettura.

La fotografia è infatti eccessivamente cupa e rischia involontariamente di rendere confuse le varie scene d'azione nelle quali è impegnata l'atletica protagonista.



Proprio l'interprete principale, Bai Ling, è uno dei pochi elementi riusciti dell'operazione: l'attrice sino-americana, lanciata dal grande successo de Il corvo (1994) e poi alternatasi in una carriera tra alti e bassi, è affascinante al punto giusto per dare anima e corpo alla tormentata assassina, sorta di Nikita del terzo millennio alle prese con un odioso fratello minore - un personaggio così sciocco per fini di sceneggiatura è difficile ricordarlo - e con un vicino scienziato destinato a essere parte della sottotrama romantica.



Un altro dei rari punti di forza è l'energica colonna sonora, con pezzi EBM - Industrial da parte di band leader del genere quali Combichrist e VNV Nation.

Non basta però a risollevare l'essenza di un titolo che ha aspirato a diventare qualcosa che, con tali mezzi tecnici ed economici, non avrebbe mai potuto essere neanche con la mano di un autore di talento, e quella inesperta del regista esordiente Pearry Reginald Teo non poteva certo reggere l'arduo compito.

Nel 2010 è stato anche annunciato un sequel del film dal titolo The Gene Generation: War of the Bloodlines, del quale ancora a oggi non ci è dato sapere il destino.