Beyond The Edge, i maestri dell'illusione Recensione: magia e rapine su SKY

Tra le fonti di ispirazione di Beyond the Edge - I Maestri dell'Illusione non può non saltare all'occhio un recente classico dell'heist-movie come Now You See Me - I maghi del crimine (2013), dove un supercast hollywoodiano vestiva i panni di veri e propri artisti della truffa e della magia per i propri scopi. Ma in questo caso si vola ancora oltre, giacché i protagonisti sono dotati di poteri psichici che fanno sconfinare la vicenda in una sorta di fantasy moderno applicato alle leggi del suddetto filone.



Il titolo che figura tra i film Sky e NOW di dicembre 2021 batte bandiera russa e non è un caso quindi questa contaminazione di generi da parte di una cinematografia che negli ultimi anni ha sempre più approfondito il cinema fantastico anche in una presunta chiave kolossal, come ricorderete dalla nostra recensione di Guardians Il Risveglio dei Guardiani, un mediocre film di supereroi, o dal più ambizioso ma non totalmente riuscito I Guardiani dei Mondi (2018). Peccato che anche in questo caso il mix di influenze non abbia garantito il risultato sperato, come vedremo a breve, e fin dalla sinossi che vi esponiamo potete già comprendere i limiti concettuali dell'operazione.



Tutto è possibile

Michael è un esperto giocatore d'azzardo che sfrutta le sue abilità da baro per vincere notevoli somme ai casinò. Il ragazzo progetta il suo ultimo colpo in un'esclusiva sala da gioco e il piano è organizzato nei minimi dettagli, ma qualcosa incredibilmente va storto proprio nelle fasi clou della partita. Le carte in mano del protagonista infatti cambiano improvvisamente e senza alcuna spiegazione logica, facendogli perdere quanto guadagnato e contrarre un grosso debito col proprietario della struttura, il crudele Victor.

Quest'ultimo è convinto che Michael lavori in coppia con il misterioso Alex, uno dei partecipanti alla partita che è poi effettivamente fuggito con il denaro, e gli concede una settimana di tempo affinché venga saldato l'ingente debito. Michael decide allora di reclutare un team composto da individui dotati di superpoteri, in modo da poter estinguerlo entro il giorno limite. Ma anche le straordinarie abilità della squadra richiedono un lungo processo di preparazione per essere sfruttati con successo.



Un'operazione poco credibile

Sin dai primi istanti, con un suggestivo paesaggio "spaziale" nella mente del protagonista, si comprende l'impronta mista data al progetto, in costantemente in bilico tra le sue due anime. Con una sferzata di ironia scontata ad accompagnare alcuni dei dialoghi e battibecchi tra i vari personaggi coinvolti buoni o cattivi che siano - i cento minuti di visione cercano di svilupparsi su più fronti nel tentativo di dare origine a un intrattenimento degno di nota.

L'obiettivo viene purtroppo mancato in pieno e Beyond the Edge - I Maestri dell'Illusione si rivela improbabile e acerbo sotto ogni punto di vista, con l'approccio heist mai effettivamente coinvolgente e soprattutto convincente dal punto di vista della logica. Logica che d'altronde non può essere celebrata al meglio proprio per via delle sue contaminazioni visionarie, con ognuno dei componenti della band di truffatori dotato di poteri sempre più assurdi e incomprensibili, che finiscono per creare più confusione che reale coinvolgimento.



Si procede così per inerzia, tra sviluppi interpersonali quanto mai forzati e altrettanto obbligati colpi di scena, fino ad un epilogo che si presenta involontariamente ridicolo nella sua mancanza di ritmo e credibilità. Spiace vedere come anche Antonio Banderas, mai come nell'ultima parte di carriera oculato nelle scelte, si sia prestato ad un ruolo secondario ma fondamentale, nel tentativo da parte dei produttori di dare un'aura internazionale al progetto, che però si rivela un'occasione mancata da qualsiasi latitudine lo si osservi.