Benvenuti in casa Esposito Recensione: su Netflix una commedia 'criminale'

Nel corso degli anni, soprattutto recenti, il cinema e la televisione hanno rappresentato la camorra prediligendo una modalità di racconto che rispecchiasse quanto più fedelmente la realtà. Al pubblico non sono mai state risparmiate scene di violenza e morte, sparatorie e un'atmosfera cupa e di tensione che lasciasse percepire anche visivamente il pericolo del sistema criminale. Il regista Gianluca Ansanelli però, cambia totalmente registro narrativo. Nel film Benvenuti in casa Esposito, disponibile su Netflix dal 13 febbraio (e su Netflix ci sono tantissimi film da guardare in streaming a febbraio 2023), si raccontano la camorra e i camorristi con un tono comico, scegliendo come protagonista un attore che di comicità la sa lunga, ovvero Giovanni Esposito.



Spiazzante, a prima vista, la scelta di ambientare un racconto di criminalità organizzata in una Napoli che brilla alla luce del sole, dove tutto assume una normalità decisamente fuori dagli schemi. Tuttavia, per quanto si possa apprezzare lo sforzo di Ansanelli, Benvenuti in casa Esposito è una commedia in cui a prevalere è l'elemento demenziale, di certo non l'ironia sagace e intelligente di cui l'argomento avrebbe avuto bisogno per "svecchiarsi" dalle solite sfumature da gangster movie.



Un camorrista dall'animo buono

Tonino Esposito è il figlio di Don Gennarino Esposito, boss della camorra temuto e rispettato che comanda il Rione Sanità di Napoli. Dopo la sua morte, tradizione vorrebbe che fosse il figlio a prendere il suo posto, ma così non avviene. Per il ruolo di nuovo boss viene scelto Don Pietro De Luca, anche lui uomo d'onore molto rispettato. Accade questo perché Tonino, in realtà, non ha lo spirito da camorrista, le intenzioni o la capacità di comandare, non avendo preso niente dal padre.

È un uomo che ne combina di tutti i colori, poco furbo e troppo buono di cuore, caratteristiche che non si addicono alla personalità di un vero boss. Anche all'interno delle mura domestiche, sembra che sia la moglie a comandare. Tuttavia, il nuovo boss continua a farlo rimanere all'interno del giro per rispettare le volontà di Don Gennarino, affidandogli compiti semplici come ritirare il pizzo dai commercianti del quartiere. L'animo da bonaccione di Tonino comincerà a dare problemi quando sua figlia inizierà a frequentare il figlio del magistrato che sta dando proprio la caccia alla famiglia De Luca.



Tratto dal romanzo omonimo di Pino Imperatore, nel film Benvenuti a casa Esposito la storia di Tonino è raccontata da una voce fuori campo che crea solo un allontanamento tra noi pubblico e il protagonista. Infatti, di Tonino e della storia della sua famiglia ne parlano per tutto il film un gruppo di uomini intenti a gustarsi un lauto pranzo sulle rive del mare.

Presumibilmente sono anch'essi camorristi e tra le chiacchiere su quale sia stato il boss più potente e quello più fesso, salta fuori il nome di Tonino e il racconto dell'anno che gli ha cambiato la vita. La cornice del racconto, come abbiamo accennato prima, è una Napoli soleggiata e piena di vita, lontana dalla rappresentazione buia di una città oppressa dalla solita fotografia noir. Napoli però, viene trattata anche con i classici stereotipi che tutto il mondo conosce e quindi se da un lato vi è l'intento da parte del regista di allontanarsi da una narrazione canonica, dall'altro lato ci cade con tutte le scarpe. Alla fine, la commedia risulta divertente sì, ma in modo bambinesco. L'intermezzo musicale, probabilmente ispirato dai film dei Manetti Bros., inizialmente fa nascere un sorriso sincero, ma poi la smorfia di divertimento si tramuta in imbarazzo. La fine della surreale storia di Tonino non può che redimerlo dalla malavita in cui ha sempre vissuto e dare speranza a chiunque voglia cambiare davvero.



Un cast che sa il fatto suo

Se c'è una cosa da salvare nel film Benvenuti a casa Esposito è il cast. Giovanni Esposito, come dicevamo, ha una lunga carriera alle spalle nel campo della comicità. Ha partecipato ai programmi della Gialappa's Band e ha stretto un sodalizio professionale con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, partecipando a diversi loro film.

Rende bene il personaggio di Tonino Esposito, perché scritto e delineato abbastanza bene nelle sue caratteristiche essenziali e l'attore riesce a restituirne ogni sfumatura senza problemi. La comicità un po' infantile e un po' demenziale di Giovanni Esposito combacia perfettamente con la personalità semplice e ingenua del protagonista del film. Anche l'attrice Antonia Truppo, già apprezzata in Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti e che qui interpreta Patrizia, moglie di Tonino, regala una performance apprezzabile della tipica donna verace napoletana che mette in mostra tutta la sua "cazzimma". Tra i protagonisti è da citare anche l'attore Francesco Di Leva, un volto ormai noto del cinema italiano grazie alla sua partecipazione a film d'ambientazione tipicamente napoletana come Il sindaco del Rione Sanità.



Tuttavia, per quanto bravi, gli attori hanno dovuto adattarsi ad una scrittura macchiettistica dei loro personaggi. L'idea di base, ovvero la "commedia camorristica", funziona e di per sé poteva anche essere una boccata d'aria fresca per l'argomento, ma il regista Gianluca Anzanelli non è riuscito a distaccarsi dai modelli convenzionali che descrivono Napoli e i napoletani quasi come personaggi teatrali (e nel senso peggiore del termine). Benvenuti in casa Esposito è una commedia dagli intenti lodevoli, ma dimostra di non avere l'intelligenza e l'ironia per prendere in giro una realtà così pericolosa e radicata come lo è la camorra a Napoli.