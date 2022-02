Sempre più bello Recensione: l'ultimo deludente film della saga romantica

Sul più bello, uscito nel 2020, è la storia d'amore di una ragazza affetta da fibrosi cistica che trova l'amore a dispetto di tutto - malattia di cui abbiamo parlato anche nella recensione di A un metro da te. Nel lungometraggio si mescolavano il male che le attacca i polmoni, l'impossibilità di poter sperare veramente di avere un lungo e sano futuro, il ritenersi una giovane bruttina e per questo lontana dal poter conquistare un bellissimo ragazzo e farlo diventare il suo fidanzato.



L'opera scritta da Roberto Proia e Michela Straniero, che si basava sul romanzo omonimo dell'attrice italiana Eleonora Gaggero, è arrivata nelle sale cinematografiche diretta da Alice Filippi (nella lista di Amazon Prime dei titoli diretti da donne), inserendosi nella categoria di film che mescolano sentimento e malattia, facendone nel tempo un vero e proprio genere. Dopo un seguito che non preannunciava nulla di buono, debutta al cinema Sempre Più Bello, terzo e ultimo capitolo in sala dal 31 gennaio al 2 febbraio 2022.



Dalla freschezza di Sul più bello alla desolazione dei seguiti

L'aria frizzante di Sul più bello aveva contribuito alla realizzazione di una pellicola che cercava nella storia della sua protagonista Marta un brio che non scadesse mai nella disperazione e che affrontasse le conseguenze del difetto respiratorio della ragazza con tenerezza e calorosità.

Maniera espressiva aiutata e sostenuta dal contributo estetico che ha fatto di Torino un palcoscenico mondano e romantico da solcare, colorato dagli aspetti scenografici e dai costumi delle maestranze italiane. Una confezione di tutto punto, che portava a compimento un teen movie nostrano dal carattere simpatico, pur nel voler vedere ricalcata nella sua protagonista una versione adolescente de Il favoloso mondo di Amélie e per questo stuccando in alcune sue trovate. La fattura di Sul più bello si era quindi rivelata discretamente lodevole ma, come troppo spesso accade, è nel cercare di replicarsi che ci si è addentrati nella realizzazione di una saga che ha perso completamente la freschezza del suo capostipite, appesantendosi inutilmente e andando affossando il risultato ottenuto dal capitolo iniziale. A distanza di un anno è stato così distribuito Ancora più bello, film di mezzo per l'arrivo del gran finale Sempre più bello che va chiudendo il ciclo di crescita e di sfida contro la malattia affrontata dalla giovane Marta di Ludovica Francesconi.



Se già la seconda pellicola aveva mostrato un'estrema difficoltà nel portare avanti il racconto, non tanto nel dover trovare il motivo della sostituzione dell'attore protagonista Giuseppe Maggio con l'idolo di Skam Giancarlo Commare, la terza sfocia direttamente nella disdetta preannunciata. Insuperabile viste le premesse forzate e troppo fragili poste per dilatare la storia che pur con la sua chiusura ufficiale si preferisce ricordare per quel primo film che aveva saputo dare a Marta un finale degno della sua favola.



L'improbabile vita di questi giovani protagonisti

Sul più bello, infatti, si concludeva con una poeticità che, per quanto marcata e poco realistica, riusciva a far empatizzare con i desideri della protagonista e a donarle un epilogo romantico per un racconto che ha spinto fin dal principio sull'ironia, ma anche sul cuore. Una chiusura dove gli occhi sbrilluccicanti di Ludovica Francesconi racchiudevano la possibilità di un domani luminoso seppur arduo per Marta, sostenuto da quei fumi dell'amore da cui si sentivano abbracciati personaggi e spettatori, riuscendo a cogliere finalmente sul serio un briciolo di respiro.

Ma il bisogno di allungare la trama ha vanificato quell'atmosfera felicemente irreale che aveva lasciato emozionato il pubblico, catapultandolo in una nuova quotidianità per la giovane Marta, in controtendenza rispetto alla visione esuberante che le si era voluta attribuire dalla narrazione stessa. Sempre più bello è perciò quell'estremizzazione di un racconto in cui un gruppo di soli ventenni si ritrova totalmente scollegato dal tessuto della società rendendo impossibili comprensione ed empatia. Una pellicola, come la seconda, che pensa le sia concesso di poter passare sopra a questioni pratiche e concrete che invece inficiano la (non) autenticità delle relazioni e delle vite dei protagonisti.



Due finali a confronto

Questa distanza che l'opera pone tra sé e lo spettatore mina enormemente l'animo del film che non riesce a riaccendersi nemmeno nei momenti di maggior crisi per la protagonista. La malattia viene quasi dimenticata, utilizzata solamente quando fa comodo per dare una scossa ai personaggi. E la maniera in cui viene trattata vanifica la visione che ne veniva data nel primo titolo, rendendola solo un pretesto e non più una costante nell'esistenza di Marta. Una frizione che Sempre più bello genera per la sua intera durata e a cui non riesce a mettere fine nemmeno con l'ultima inquadratura, in contrasto con la liricità del primo film e parte di un percorso che non sarebbe mai dovuto protrarsi con una trilogia.

La chiusura di una storia d'amore che doveva essere prima di tutto per la protagonista, ma che l'industria ha deciso di voler continuare più per l'occasione di guadagno che per la vera formazione e cura del futuro di Marta, che preferiamo ricordare felice alla soglia di un altare invece che attaccata ai tubi di un grigiastro ospedale.