Belle e Sebastien - Amici per sempre, la recensione del capitolo finale

Sebastien ha compiuto dodici anni e vive ancora insieme all'amato nonno César e alla sua inseparabile Belle, splendido esemplare femmina di cane da montagna dei Pirenei, che nel frattempo ha avuto tre cuccioli. Il ragazzino, che da qualche tempo ha finalmente ritrovato il padre perduto, viene scosso dalla notizia che il genitore vedovo è prossimo alle nozze con sua zia e, dopo aver celebrato la luna di miele, la coppia di freschi sposi è intenzionata a trasferirsi in Canada. Sebastien non ha nessuna intenzione di abbandonare l'idilliaco luogo dove è cresciuto e gli adorati compagni di giochi, ma al momento la sua attenzione è attirata dall'arrivo di un misterioso forestiero, Joseph, che sostiene di essere il vecchio padrone di Belle ed è ora intenzionato a riappropriarsi dell'animale.

Quando la legge sembra dare ragione al nuovo arrivato, dall'aspetto losco e dal carattere violento nei confronti dei cani, il giovanissimo protagonista decide di fuggire tra i monti insieme a Belle e ai cuccioli, con conseguenze imprevedibili.

La fine di un'era

È curioso il fatto che il regista Clovis Cornillac, al suo secondo lavoro dietro la macchina da presa dopo l'esordio Un po', tanto, ciecamente (2015), si sia riservato il ruolo di villain, sfruttando un mestiere maturato in circa cento interpretazioni d'attore. E Belle e Sebastien - Amici per sempre vive d'altronde proprio sull'assodata esperienza del cast, che vede ritornare nei loro ruoli Tchéky Karyo e Félix Bossuet - rispettivamente nei panni del nonno César e di un cresciuto Sebastien - e sulla suggestiva ambientazione resa con una certa efficacia dalle riprese degli splendidi paesaggi innevati. A scanso di ulteriori sequel, per ora non previsti, il film si pone come capitolo conclusivo della trilogia iniziata dall'apripista Belle & Sebastien (2013) e proseguita con Belle & Sebastien - L'avventura continua (2015) e chiude idealmente un cerchio di formazione del piccolo protagonista.

I novanta minuti di visione si ammantano così di un'aura malinconica, a ricordo di un'infanzia spensierata - seppur non priva di avventurosi imprevisti - che ha accompagnato nel corso degli anni una generazione di piccoli spettatori.

Un'atmosfera familiare

Il setting ispirato ai romanzi di Cécile Aubry si predispone come palcoscenico ideale per innescare storie ricche di pathos e buoni sentimenti, e in questo nuovo episodio si respira sempre un'atmosfera rassicurante, anche nei momenti parzialmente più tensivi. Il gioco del gatto col topo che ha luogo tra i buoni e il crudele "babau" Joseph - cattivo oltre misura in una sorta di chiave caricaturale - propone una suspense a prova di grandi e piccini e un paio di colpi di scena garantiscono la giusta dose di sorpresa in una trama altrimenti lineare. Belle e Sebastien - Amici per sempre non nasconde infatti la propria semplicità di fondo, ma anzi la sfrutta nel migliore dei modi per rivolgersi, con intelligenza e furbizia, al principale target di riferimento, ossia quello di platee composte per la maggioranza da nuclei familiari in cerca di una visione da condividere insieme.