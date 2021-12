La Befana vien di Notte 2 Le origini Recensione: un buon film per famiglie

La Befana è una tradizione tutta italica. E anche portarla al cinema sta diventando parte del nostro tessuto culturale. Almeno è ciò che avviene da tre anni a questa parte, quando nel 2018 il regista Michele Soavi portò per la prima volta in sala La Befana vien di Notte con protagonista Paola Cortellesi - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di La Befana vien di Notte. Storia che, in verità, parte tutta dai suoi ideatori Nicola Guaglianone e Menotti, sceneggiatori che nella figura di questa donna anziana in groppa ad una scopa hanno visto la possibilità di poter delineare un racconto per un'eroina tutta nostrana, che fronteggiasse i cattivi e portasse a termine la propria missione di felicità proprio come una dei tanti protagonisti dei cinecomic.



È infatti il duo alla scrittura a tornare per un sequel affidato alla regia di Paola Randi , che vuole andare alle radici, all'inizio di questo lavoro della Befana a tempo pieno. Guaglianone e Menotti si rimettono dunque all'opera per una backstory che esplora la profezia di un'annunciata strega in grado di prendersi cura di tutti i bambini del mondo, mettere a tacere i malvagi e prendersi cura prima di ogni altra cosa della gioia altrui. È perciò partendo da una protagonista totalmente agli antipodi che gli sceneggiatori tratteggiano la trama di La Befana vien di Notte 2 - Le origini, chiamando a rapporto stavolta la star del web Zoe Massenti, la sua mentore Monica Bellucci e il cattivo Fabio De Luigi.



La Befana vine di Notte 2 - Le origini: tra fantasia e perplessità

La pellicola prende vita nel XVIII secolo, dove la giovanissima Paola (Zoe Massenti) si alterna tra furti, imbrogli e malefatte. La ragazzina vive da sola, accompagnata solamente da un altrettanto bistrattato compagno di avventure con cui tenta di portare a termine i suoi colpi.

Ma le cose per Paola cambieranno quando la sua strada si incrocerà con quella del Barone De Michelis (Fabio De Luigi), il quale la accuserà di atti di stregoneria che la costringeranno a scappare e nascondersi. A darle riparo sarà però proprio una detentrice delle arti magiche: Dolores (Monica Bellucci), strega amabile intenta a prendersi cura di tutti gli orfani del paese e ad aspettare l'arrivo di un miracolo che potrebbe compiersi presto. Proprio come il suo predecessore, il cui racconto era in quel caso inserito nella contemporaneità, anche La Befana vien di Notte 2 - Le origini ha un chiaro rimando ad un cinema primariamente focalizzato sulle famiglie, che cerca nella condivisione in occasione delle feste uno sbocco per arrivare al cinema e al pubblico. Seppur con nomi di punta come Fabio De Luigi e la curiosità di vedere Monica Bellucci in vesti che solitamente non le appartengono, è certamente da tenere in considerazione la mancanza di un traino forte all'interno della storia, contrariamente a quanto accadeva in precedenza con la Cortellesi.



Una vera beniamina degli spettatori italiani in grado di richiamare un consenso e un'accoglienza unanime, la cui assenza incide probabilmente ancor di più nella costruzione stessa dell'opera che, questa volta, pur avvalendosi di buone interpretazioni non raggiunge i picchi del passato.

Ma le perplessità suscitate da La Befana vien di Notte 2 - Le origini sono in verità più intrinseche, parte di una novella che non spicca mai realmente il volo come accade alla sua protagonista, continuando a rivolgersi primariamente a un pubblico molto preciso, il quale non può che notare gli attriti e le frizioni che spesso la pellicola va a suscitare. Dilatato inutilmente nella sua struttura, aprendo delle vie di racconto che sembrano infinite e chiudendole una ad una costringendo il film a sembrare continuamente in procinto di finire, per ritrovarlo un secondo dopo pronto a continuare, l'opera gioca con una fanciullezza che è sicuramente il suo punto di forza, ma che viene tirata fin quasi a vederla stracciata sullo schermo.



Un dolcetto troppo zuccheroso

Le atmosfere sono giustamente infantili. Ma se a volte questa componente è proprio la chiave di successo della pellicola, altre la trascina in territori in cui al pubblico viene richiesto uno sforzo eccessivo di fantasia e comprensione.

Una sospensione dell'incredulità a cui lo spettatore è disposto, ma in cui non può che distanziarsi quando la richiesta diventa troppa, finendo per uscire gradualmente dal racconto della Befana pur continuando ad apprezzarne l'aria leggera e spensierata. In un richiamo molto forte a un'altra opera dello sceneggiatore Nicola Guaglianone come l'unicum Freaks Out - che abbiamo adorato come potete leggere nella nostra recensione Freaks Out-, facendoci volteggiare a metà tra incantesimi e tradizione, La Befana vien di Notte 2 - Le origini è un dolcetto buono, ma estremamente zuccheroso. Uno di quelli che si ha piacere a mangiare, ma che potrebbero stuccare con facilità. Un family movie che conosce se stesso, ma non ha saputo mettersi dei freni. Perché in fondo è quello che non bisogna fare con la meraviglia, ma che è altrettanto necessario quando si vuole creare della vera magia al cinema.