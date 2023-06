A Beautiful Life Recensione: su Netflix un film tra musica e stereotipi

Da non confondere con l'omonimo, e ben più riuscito, film cinese del 2011 che vedeva protagonista la star asiatica Shu Qi in un ruolo intenso e credibile, questo A beautiful life ha fatto parlare negli ultimi giorni il pubblico di internet in quanto conquistatore della top 10 di Netflix, dove tutt'ora risulta tra i titoli più visti della settimana - per altri consigli sulla piattaforma di streaming, leggete il nostro speciale sulle uscite Netflix di giugno 2023. Un film che già nelle sue dinamiche base aveva tutti i requisiti per conquistare il grande pubblico, sin a cominciare dalla presenza nel ruolo del protagonista di una star della musica pop come Christopher.



Origini danesi, capelli biondi e occhi azzurri: il mix ideale per far colpo su quella platea di ragazzine abbonate alla piattaforma, nonché su milioni di fan. Un successo che come confermata ha superato i confini prettamente scandinavi per diffondersi anche nel nostro Paese e qui sfruttato alla perfezione in un film confezionato su misura per il suo interprete, alle prese con una vicenda romantica di caduta e redenzione.



A beautiful life: cantare per qualcuno

La storia racconta appunto di Elliott, un giovane aspirante cantautore che vive da solo su una barca di proprietà dei genitori, morti diversi anni prima in un drammatico incidente in mare aperto: un evento che lo ha segnato profondamente e che si ripercuote anche nella sua vita di tutti i giorni. Una sera si esibisce d'accompagnamento all'amico Oliver ad una serata in un pub, alla quale è presente anche la famosa produttrice musicale Suzanne; quando Oliver si blocca in preda all'emozione, Elliott si mette a cantare al suo posto e fa colpo sulla donna, che decide di offrirgli un'opportunità.

Inizialmente Elliott accetta soltanto per il denaro, al fine di evitare il carcere - la sera stessa del concerto è rimasto coinvolto in una violenta rissa - ma ben presto comincia a coltivare il sogno di poter sfondare realmente nel mondo della musica, con i suoi videoclip che diventano virali e gli procurano migliaia e migliaia di visualizzazioni. Nel frattempo ha anche modo di intrecciare una relazione romantica con Lilly, la figlia della sua produttrice, ma i tormenti del suo passato tornano a perseguitarlo ancora una volta...



Questo l'ho già visto

Tutto carino, "perfettino", dove ogni dettaglio sembra al posto giusto, in una ricerca dell'immediata commozione che segue pari passo tutti i canonici step del filone. A beautiful life segue un facile sentimentalismo e anche se risulta meno indigesto di molte altre operazioni a tema - il flavour nordico d'altronde riesce a variare parzialmente il modus operandi anglosassone - il risultato finale non si discosta poi molto dalla medietà del genere.

Troviamo infatti un protagonista bello e tormentato, con i propri demoni personali con cui fare i conti e che rischiano di rovinare la sua carriera in divenire nonché quell'amore che era arrivato come sponda salvifica per ritrovare finalmente se stesso. Alla stessa maniera si intersecano alla storyline principale altre derive secondarie riguardanti il nucleo di personaggi principali, con la figura assente della compianta rock-star - marito di Suzanne e padre di Lilly - a giocare un ruolo determinante in queste altre dinamiche melodrammatiche.

Ne risulta così un film poco affilato, che non svia mai da quel binario prestabilito destinato al prevedibile lieto fine, con emozioni all'acqua di rose che fanno capolino tra una canzone e l'altra, tra sguardi languidi e sorrisi affabili che rappresentano al meglio l'anima maliarda di un'operazione ad uso e consumo del suo target. Non che ci si potesse d'altronde attendere molto di più dal regista Mehdi Avaz - leggete a proposito la nostra recensione di Toscana (2022), il suo precedente lavoro - che qui realizza un bignami a tema privo di originalità.