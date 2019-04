Bayoneta, la recensione del film originale Netflix

Miguel Galindez è un pugile messicano che ha avuto un certo successo nel recente passato, vincendo in patria incontri su incontri e ottenendo il soprannome di Bayoneta. Il trionfo però è solo un lontano ricordo e, in seguito a un match che è costato la vita all'avversario, il protagonista ha deciso di ritirarsi, scegliendo esclusivamente di allenare nuovi pupilli e abbandonare per sempre i guantoni al chiodo.

Il trauma di aver causato la morte di un collega continua a perseguitarlo, rendendolo dipendente dall'alcol e conseguentemente allontanandolo dalla moglie e dalla figlia Yovana, allora solo una bambina. Miguel si è così trasferito a Turku, una città della Finlandia dove la neve cade perenne, in compagnia del suo allenatore per ricominciare da zero e mettere le sue conoscenze al servizio di talenti emergenti.



In Bayoneta l'uomo sembra non essersi mai ripreso dallo shock, con quel mix di rimorsi e rimpianti che gli impediscono di guardare con serenità al futuro; le cose sembrano mettersi sulla retta via quando incontra una bella barista locale, la bionda Sarita (vedova di un pugile dal quale ha avuto un bambino), e decide di tornare a lottare sul ring per guadagnare un po' di soldi e provare a riallacciare i rapporti con Yovana, nel frattempo diventata un'adolescente.

Ma non tutto andrà come previsto e le continue apparizioni di un alce nelle strade cittadine di cui è vittima assumono un valore più che simbolico sulla sua potenziale rinascita.

Un quadrato chiuso

Da Stasera ho vinto anch'io (1949) e Lassù qualcuno mi ama (1956) a classici più "recenti" come Rocky (1976) e Toro Scatenato (1980), il cinema pugilistico è sempre servito per raccontare il percorso emotivo dell'uomo al di fuori del ring e questa co-produzione tra Messico e Finlandia non si sottrae alla regola, mettendo in scena la tortuosa strada di redenzione vissuta dal protagonista, un uomo che ha perso tutto e si trova a dover ricominciare da zero cercando la propria forza morale nella disciplina sportiva.



Presentato nella selezione ufficiale della scorsa Festa del Cinema di Roma, Bayoneta è un'operazione che segue il tipico canovaccio del genere, con la sporadica aggiunta di un paio di elementi narrativi e visionari a cercare di variare il solito tran-tran: dal contrasto tra la provenienza messicana di Miguel e il clima buio e freddo della città finlandese alle improvvise apparizioni di un alce per le strade cittadine (come una sorta di animale guida), la terza prova dietro la macchina da presa del regista Kyzza Terrazas sembra voler accumulare gratuitamente elementi di contorno per speziare il plot principale, ma la scelta non si rivela quasi mai centrata.

Pugno dopo pugno

Bayoneta, disponibile in esclusiva su Netflix come originale (al pari del nuovo Highwaymen - L'Ultima Imboscata con Kevin Costner), insiste su un lato drammatico prevedibile e retorico e l'agognato ritorno sul quadrato (le coreografie pugilistiche e relative riprese rimangono di discreta fattura) non possiede la necessaria carica enfatica per appassionare realmente ai pugni dati e presi, rivelandosi quale un obbligatorio passaggio per la potenziale catarsi del protagonista, suggerita ulteriormente dal metaforico epilogo. Un film asciutto che però si dimentica di impreziosire il substrato emotivo con i necessari sussulti e che lascia il dramma procedere per inerzia nei suoi passaggi chiave, latitando proprio nella gestione delle dinamiche interpersonali che, sulla carta, si sarebbero dovute rivelare predominanti ai fini della vicenda.



L'impressione generale di anonimato è ulteriormente confermata dalle spente performance del cast, con il protagonista Luis Gerardo Méndez che aderisce senza troppa personalità a una figura dal carattere scostante e dallo sguardo eternamente dolente, tanto che la stessa love-story di sottofondo risulta poco credibile. I novanta minuti di visione si risolvono così senza grosse sorprese e l'impressione al giungere ai titoli di coda è quella di aver assistito a un semplice compitino, incapace di offrire nulla di nuovo in un argomento indagato con ben altri crismi da molte produzioni a tema.