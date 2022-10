Battle Royale Recensione: torna in sala il cult con Takeshi Kitano

Un'opera come Battle Royale ha avuto un impatto come poche altre, capace di ridisegnare le logiche del cinema action/avventuroso in un contesto grottesco e piacevolmente distopico, ispiratore di molti titoli posteriori, non ultima la serie cult Squid Game - la nostra recensione di Squid Game è a portata di clic. Qui non siamo nella Corea contemporanea ma bensì in un Giappone di un prossimo futuro, dove la società è ormai sull'orlo del collasso, con le giovani generazioni che non hanno alcun rispetto per gli adulti, come anche evidenziato da un incremento notevole di criminalità proprio tra gli adolescenti. Per tentare di porre freno all'escalation il governo ha deciso di varare una controversa riforma conosciuta come BR act, che prevede l'estrazione casuale di una classe di studenti i quali dovranno poi partecipare a un gioco mortale.



La scelta ricade per l'occasione sulla classe frequentata da Shuya, reduce dal suicidio del padre, che si ritrova insieme ai suoi compagni in viaggio per una gita scolastica che non si compirà mai. Durante il tragitto infatti il pullman su cui la comitiva si trova viene "dirottato" da alcuni individui misteriosi legati all'esercito che narcotizzano i ragazzi e gli insegnanti che erano con loro. Risvegliatisi in una base militare Shuya e i suoi amici scoprono di essere lì per uno scopo preciso, ossia quello di partecipare alla suddetta Battle Royale del titolo: su un'isola deserta dovranno sfidarsi in una lotta all'ultimo sangue, dalla quale potrà uscire soltanto un vincitore. A gestire le operazioni una loro vecchia conoscenza, il professor Kitano, che sembra avere un motivo ben specifico per agire con così tanta crudeltà. Quando il folle gioco mortale ha inizio, Shuya farà di tutto per proteggere la bella Noriko, della quale è innamorato.



Battle Royale: Uno per tutti, uno per uno?

Archetipo per eccellenza dei survival movie, ispiratore non soltanto delle diatribe - appannate dalle atmosfere young adult - di Hunger Games ma anche come detto del recente successo seriale battente bandiera coreana, Battle Royale torna in sala ad oltre vent'anni di distanza dalla sua effettiva uscita in patria e lo fa nella director's cut restaurata in 4K, una versione imperdibile per chi amato il cult firmato a inizio millennio dal compianto maestro Kinji Fukasaku.

Cult per mille motivi quest'adattamento dell'omonimo romanzo, anch'esso di peso, di Koushun Takami, capace di creare diverse controverse non solo in patria - tra molti divieti e altrettante accuse di celebrare la violenza - e di entusiasmare cinefili in ogni angolo del globo, a cominciare da un "certo" Quentin Tarantino che lo ha eletto tra i suoi film preferiti. Non a caso ha messo d'accordo sia il pubblico, che ha risposto in massa garantendo incassi record, che la critica ed è entrato nella storia del cinema di genere. Ma quali sono i motivi che hanno consacrato Battle Royale a opera imperitura, divenuta più o meno consapevolmente modello per un sottofilone intero? Scopriamoli insieme.



Che il gioco abbia inizio

Il tutti contro tutti affascina da sempre il grande pubblico, proprio per via di una narrazione destinata a essere imprevedibile e a tingersi di continui colpi di scena in questa multipla resa dei conti tra i numerosi contendenti.

Una situazione ancor più torbida e ambigua data la giovane età dei personaggi, studenti del liceo che vedono improvvisamente crollare tutte le loro certezze, scoprendo ben presto che rimarrà loro poco da trascorrere in questo mondo e che per tentare di divenire il solo e fortunato a sopravvivere dovranno uccidere senza pietà i loro compagni e amici.

Le due ore di visione permettono così alle varie storyline di emergere con tutte le loro contraddizioni, regalando a diversi dei protagonisti un background più o meno corposo in grado di giustificare un certo atteggiamento o modo di comportarsi: da chi è rimasto vittima di un trauma, come il suicidio di un genitore o una violenza subita in tenera età, a chi si ritrova lì per un motivo ben preciso o ancora chi è animato soltanto da una violenza incontrollabile, tutte le figure che compongono questo nucleo di futura carne al macello hanno sentimenti ed emozioni. In diverse delle varie esecuzioni hanno poi luogo rivelazioni inaspettate, che coprono di rimorsi e rimpianti i momentanei superstiti, adombrando di ulteriore amarezza un racconto che dietro le sue dinamiche da action cupo e violento nasconde un'intensa emotività.



Alcuni passaggi del racconto sono accompagnati dal voice-over di Shuya, che finisce per essere una sorta di "collante-narratore" tra le varie fazioni che ben presto si vengono a creare sul terreno di quest'isola deserta dimenticata da Dio, dove vigono ferree regole.La fuga non è contemplata per un motivo molto semplice: tutti i forzati partecipanti indossano un collare che potrebbe esplodere dietro un semplice comando dal quartier generale e che deflagrerà allo scoccare di un determinato tempo limite, entro il quale dovrà essere rimasto soltanto un ragazzo/a in vita. Qualora gli studenti decidessero di non uccidersi tra loro, moriranno infatti tutti quanti.

Non solo una cieca furia quindi ma anche un dramma personale tramite le molteplici vicendi personali, il tutto accompagnato da una marcata dose di ironia. Da sottolineare a tal riguardo il filmato "kawaii" di istruzioni, che spiega agli studenti il regolamento in maniera sarcastica e macabra al contempo con una qualità video da VHS ante litteram. E poi soprattutto la presenza di Takeshi Kitano nelle vesti di villain al quale tutto passa addosso, capace di nasconder(si) al meglio sfumature insite in un personaggio complesso che si rivela nemesi ideale in questo schema narrativo di morte e rinascita. A riguardo, avete letto la nostra recensione di Asakusa: le avvincenti origini di Takeshi Kitano?