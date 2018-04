Battle of Los Angeles, la recensione del mockbuster Asylum

Una navicella aliena si libra nei cieli sopra Los Angeles con intenti ostili e qualsiasi tentativo aereo, con l'invio di jet pesantemente armati, di provocarle danno si rivolta contro i piloti dell'aviazione americana. In breve tempo l'intera forza aerea viene falcidiata dalla controffensiva nemica e solo la coriacea tenente Solano riesce a salvarsi lanciandosi col paracadute. In Battle of Los Angeles anche la terraferma è vittima degli attacchi extraterrestri e a farne le spese è una base militare contro la quale si scagliano decine di ufo; durante la concitata ed impari battaglia compare improvvisamente sul campo un soldato proveniente dal 1942, il capitano Pete Rodgers, che sembra sapere molte cose sull'arrivo degli invasori e si rivelerà elemento chiave nel proseguo degli eventi.

Di male in peggio

Mockbuster made in Asylum prendente come "fonte d'ispirazione" il già non certo memorabile World Invasion (2011), Battle of Los Angeles è ispirato anch'esso al presunto , in realtà mai verificatosi, attacco giapponese sulla città degli angeli che mandò in panico la popolazione americana nella notte tra il 24 e il 25 febbraio 1942. Qui è tutto rivisitato in chiave fantascientifica con l'invasione da parte di astronavi aliene in una narrazione che affastella in maniera sconclusionata citazioni da Independence Day (1996) e Philadelphia Experiment (1984) all'interno di una messa in scena ben oltre i limiti dello spartano. Tralasciando i risibili effetti speciali, con esplosioni e creature aliene realizzate con un'inguardabile CG, anche le ambientazioni palesano ben presto la loro povertà, con le sequenze in campo aperto girate in zone abbandonate e un'altra manciata di luoghi chiusi, finale nella navicella madre incluso, ad accompagnare l'odissea del manipolo di improbabili eroi. Dalla dura tutta d'un pezzo, memore dell'omonimo personaggio interpretato da Michelle Rodriguez nel prototipo di Jonathan Liebesman, al militare afroamericano prescelto a porsi elemento chiave, dall'infallibile guerriera ninja con tanto di occhio bendato al superiore caricatura moderna dell'immortale sergente Hartman, i novanta minuti di visione sono colmi di un'ironia a volte involontaria altre no, e l'entrata in scena dell'alieno catturato a Roswell quasi settant'anni prima rende indelebilmente il tutto una brutta barzelletta filmica.