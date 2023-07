Barbie Recensione: femminismo pop come non l'avete mai visto

Sin dall'annuncio il film di Barbie aveva destato più di qualche curiosità in merito a ciò che avrebbe potuto essere l'operazione. Una pellicola ambiziosa, visto il cast coinvolto, ma cos'altro? Un prodotto squisitamente commerciale e giocoso? O un'acuta e autoriale riflessione sul ruolo della donna e sull'emancipazione dal patriarcato? D'altronde, con un nome come quello di Greta Gerwig alla regia - che in fatto di storie femminili sa indubbiamente quello che fa, si legga la recensione di Piccole Donne - e l'accoppiata con Noah Baumbach alla sceneggiatura era lecito aspettarsi qualcosa di raffinato e al tempo stesso fresco (in ogni caso Barbie è già record di prevendite).



Ecco, alla fine Barbie si pone esattamente a metà: è un blockbuster divertente, patinato e ironico, ma anche un film intelligente e a suo modo profondo, che non rinuncia mai alla sua voglia di parlare a tutti e a tutte. Pur con le sue rinunce o i suoi limiti.



Una Barbie per tutti

Partiamo da un dilemma sacrosanto: a chi si rivolge Barbie? Alle bambine di oggi, bombardate a suon di diversità e inclusione, o alle bambine di ieri, memori di un'icona del passato che rimane comunque gloriosa e attuale nelle sue declinazioni moderne? Ad un pubblico di sole donne o anche ad una platea maschile?

La risposta è semplice: a tutti. Perché sì, racconta il mondo da un punto di vista femminile, mettendone a nudo certezze e fragilità, ma lo fa anche con uno sguardo cinico a quello degli uomini, evidenziando con tono divertito e autoironico alle contraddizioni di una civiltà patriarcale. E lo fa attraverso lo sguardo magnetico di una Margot Robbie splendida, totalizzante, ma anche grazie ad un macchiettistico Ryan Gosling che interpreta Ken. O meglio, una versione di Ken. Così come la Robbie veste i panni di una Barbie, quella originale, stereotipata, in un Barbieworld popolato da versioni diverse - perlopiù moderne, attuali - di se stessa, tutte che coesistono in un mondo parallelo a quello reale, in cui l'unica costante è che Ken vive in funzione della sua Barbie. La quale vive un'esistenza perfetta, plasmata sugli ideali su cui da sempre si fonda il franchise di Mattel: spensieratezza, divertimento, leggerezza e affermazione della propria identità. E ciascuna di esse riflette la personalità e il carattere di bambine e donne del mondo reale, nel quale tuttavia fanno fatica a trovare la propria strada. Ma è proprio quando la protagonista sovverte le regole tra Barbieworld e la realtà, sconfinando dal regno delle bambole al nostro, che Barbie e Ken devono fare i conti con la vera società, rivalutando completamente tutto ciò in cui credevano.



Tra ironia e femminismo

Barbie è un film che ha due anime: una frivola, profondamente non-sense, che è perfetta. Perché riesce a non prendersi sul serio con grande intelligenza, prendendosi in giro da sola e mettendo al proprio centro una sagace auto-rappresentazione dello spirito corporativo di un'azienda come Mattel, che diventa grottesca e stereotipata.

Riesce poi a fare della satira sugli aspetti più spiccioli del mondo maschile e femminile, trasformandoli in un palcoscenico su cui la comicità demenziale regala quasi due ore di puro e genuino divertimento. Ma c'è anche un'altra anima: quella in cui le tematiche sopracitate emergono con maggiore serietà, in cui il messaggio femminista si fa più intenso e stratificato. È, di fatto, la parte meno brillante del film. Ma ciò non significa che non sia riuscita: riesce comunque a non essere patetica, didascalica o banale. Dice quello che deve dire, senza urlarlo o puntare i piedi per terra: una storia in cui entrambe le parti scoprono qualcosa su se stessi, sul proprio posto nel mondo e sulla rottura dei ruoli prestabiliti dalla società.



Voluta o no, la disparità nei toni non è l'unico difetto del film, che nell'atto centrale e nell'epilogo non riesce a dare il giusto spazio ad alcuni elementi che rappresentano il motore dell'intera vicenda. Personaggi che a loro volta tentano di raccontare qualcosa, ma non ci riescono fino in fondo, non come l'ottimo binomio Barbie/Ken, e nei quali si riflette interamente la sostanza metacinematografica dell'opera. Perché l'intreccio si svolge dentro e fuori la storia attraverso una specifica storyline fin troppo abbozzata e sviscerata con eccessiva fretta.

È per questo che Barbie non è un capolavoro, anche se avrebbe potuto esserlo. Ma è comunque quello che ci si poteva aspettare da un talento creativo come quello di Greta Gerwig e dal carisma esorbitante dei suoi protagonisti.



È un film che sta nel mezzo con grande stile: visivo, grazie ai colori accesissimi e alle esplosioni patinate. Attoriale, perché Robbie e Gosling dominano la scena e sono ben supportati da comprimari efficaci come Emma Mackey, Simu Liu e Kingsley Ben-Adir. Tematico, perché è una pellicola femminista che sa esserlo senza diventare pretestuosa. Incarnando ciò che è sempre stata Barbie: un giocattolo che, tra vizi e frivolezze, riflette tutto ciò che vogliamo essere.