Ballerina Recensione: su Netflix un action-revenge che non convince

No, non fatevi ingannare dal titolo, il film del quale stiamo per parlarvi non è l'attesissimo spin-off della saga di John Wick - a proposito, avete letto la nostra recensione della serie The Continental? - che vedrà assoluta star la sensuale Ana de Armas. E nemmeno l'omonima pellicola animata del 2016 che via abbiamo raccontato nella nostra recensione di , dove la giovanissima protagonista è pronta a tutto pur di sfondare nel mondo della danza. La Ballerina qui oggetto di analisi è infatti un'implacabile action-woman in cerca di vendetta, al centro di questo revenge-movie coreano che ha recentemente fatto capolino nel catalogo Netflix, scalando subito la classifica dei titoli più visti sulla piattaforma di streaming.



Il Paese asiatico non è ormai una sorpresa per gli amanti del cinema, sia d'autore che di genere, e in questo caso ci troviamo di fronte ad una storia senza compromessi, con la bella e brava Jeon Jong-seo nelle vesti di una guardia del corpo dalle mille risorse che decide di indagare sulla misteriosa morte di un'amica, la quale prima di andarsene ha lasciato un messaggio che offre poco spazio alle interpretazioni...



Vendicami

...un messaggio nel quale per l'appunto chiede di vendicare la sua morte. Non si vedevano da tempo Jang Ok-ju e Choi Min-hee, grandi amiche per quanto caratterialmente agli opposti: bodyguard la prima, dal carattere aspro e indurito dalla vita, allegra e solare la seconda, che ha realizzato il suo sogno di esibirsi sul palco in un corpo di ballo. Sogno che però è andato infranto nel peggiore dei modi, come scoprirà Jang Ok-ju dopo essere stata invitata a casa dalla partner di un tempo, salvo ritrovarla senza vita nella vasca da bagno dopo che questa si è tolta la vita.

Prima di suicidarsi ha però lasciato un pacco regalo contenente un biglietto nel quale la supplica di avere giustizia per quanto subito; la protagonista comincia a indagare e scopre come Choi Min-hee fosse finita nel racket di Choi Pro, un trafficante del sesso che droga le sue vittime per poi filmarle mentre le violenta inermi. Jang Ok-ju inizia a pedinare il criminale e prepara un piano per fargliela pagare nel peggiore dei modi, trovando un inaspettato aiuto in un'altra ragazza caduta nelle grinfie dell'orco.



Tutte per una, una per tutte

Come sempre più spesso accade ci troviamo ancora una volta di fronte a una protagonista femminile tutto d'un pezzo, implacabile e letale nel compimento della sua missione all'insegna della furia cieca, con il sangue prossimo a scorrere a fiumi e i ricordi che la spingono a lottare anche quando tutto sembra perduto.

Sulla carta Ballerina avrebbe tutte le carte in regola per imporsi quale nuovo cult del filone, ma non tutto è andato per il verso giusto e si ha l'impressione di un'ennesima, superflua, reiterazione di certi topoi pulp, con un'escalation di violenza sempre più brutale che non si rende effettivamente necessaria in tutte le sue sfaccettature.

Scampoli di vaga ironia qua e là - da dimenticare i due anziani venditori d'armi che, in un passaggio scult, rifilano alla Nostra addirittura un lanciafiamme più adatto a contesti bellici che a paesaggi cittadini - e una traccia introspettiva in costante sottofondo nei frequenti flashback che, soprattutto nella prima parte, attanagliano questo tormentato angelo della vendetta. Un approccio quasi misandrico nella caratterizzazione condotta agli estremi delle figure maschili, con un cattivo che più cattivo non si può interpretato da un Kim Ji-hoon costantemente sopra le righe, con tanto di ghigno deformato da metà visione in poi.



Senza mezze misure

Certo qualcuno potrebbe giustamente obiettare come in operazioni di questo tipo a contare sia principalmente l'anima ludica, ma anche qui la situazione poteva essere più rosea: tolto infatti un avvincente combattimento, a mani nude e con armi da fuoco, una contro tutti nel rocambolesco pre-finale, Ballerina latita in sequenze d'azione degne di tal nome, perdendo nettamente il confronto con altri prototipi indigeni - per saperne di più, ecco qui la nostra recensione di Villainess - L'assassina (2017).

Sequenze d'azione accompagnate da una colonna sonora enfatica al punto giusto, che cerca di alimentare l'impatto emozionale con risultati altalenanti, fino a quell'epilogo melanconico con tanto di tramonto ad hoc.

Niente da dire sull'intensa performance della protagonista Jeon Jong-seo, che ci aveva entusiasmato non soltanto nel suo debutto in lingua inglese con Mona Lisa and the Blood Moon (2021) ma in particolar modo con il suo toccante ruolo nell'acclamato Burning - L'amore brucia (2018) - qui la recensione di Burning - e che qui si rivela solida sia dal punto di vista drammatico che per fisicità. Allo stesso modo anche la regia di Lee Chung-Hyun (riscoprite il suo lavoro precedente nella nostra recensione di The Call) possiede la giusta dose di coolness, peccato non sia supportata da una sceneggiatura all'altezza, che si limita a riciclare cliché e stereotipi con una spinta accentuata su temi forti ed estremi: ma di Old Boy (2003) ne esce uno ogni vent'anni e il cinema di Park Chan-wook è lontano anni luce.