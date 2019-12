Ballerina, la recensione del film d'animazione

Da Cantando sotto la pioggia (1952) a La La Land (2016) il musical ha fatto sognare milioni di spettatori, proponendo quel mix tra musica e ballo all'interno di raffinate coreografie, segnando in molteplici occasioni la storia del cinema e l'immaginario del grande pubblico. Una formula spesso adottata anche nelle pellicole animate, laddove le canzoni sono sovente d'accompagnamento a siparietti canori più o meno forzati all'interno della narrazione. Nel 2016 l'ultimo esponente in moderna CG a cimentarsi nel filone, concentrandosi prettamente sull'importanza delle evoluzioni coreografiche, è stato Ballerina, frutto di una co-produzione tra Francia e Canada che ha ottenuto un discreto successo worldwide (oltre cento milioni di dollari incassati) pur a dispetto di una distribuzione, almeno dalle nostre parti, un po' in sordina.

Un sogno da realizzare

La trama vede per protagonista l'undicenne Felicia, cresciuta in un orfanotrofio della Bretagna insieme all'amico e compagno di avventure Victor. La ragazzina è solita svolgere i suoi compiti di pulizia della dimora cimentandosi in arditi balli, che spesso gli causano sgridate da parte dei custodi: la sua è una passione covata sin dalla culla e trasmessale dalla madre scomparsa che, prima di morire, le ha lasciato in eredità un preziosissimo carillon. Felicia ha il sogno di fuggire e scoprire il mondo e una sera, nell'ennesimo tentativo, riesce a eludere la sorveglianza e a saltare su un treno in corsa diretto a Parigi, in compagnia dell'inseparabile Victor. Giunti nella capitale francese i due finiscono per separarsi accidentalmente, promettendosi di ritrovarsi il giorno successivo nello stesso identico posto.



Rimasta da sola la Nostra si imbatte nel teatro dell'Opera e, dopo essere stata cacciata in malo modo dal guardiano, viene accolta e ospitata da Odette, la donna delle pulizie che lavora anche come sguattera per la ricca e crudele Régine Le Haut.

Nella lussuosa dimora della padrona di casa, Felicia conosce la coetanea Camille, anch'essa aspirante danzatrice, con cui da subito non scorre buon sangue; quando Felicia intercetta per caso una lettera destinata alla rivale, decide di spacciarsi per lei al fine di poter frequentare i corsi di ballo per l'Opera...

Immagini ed emozioni

Seppur obbligatoriamente schiava di un canonico percorso di formazione a prova di giovanissimi spettatori, la sceneggiatura di Ballerina ha diversi spunti interessanti nel corso dei novanta minuti di visione e riesce a sfruttare al meglio il fascino dell'ambientazione parigina di fine novecento, con la Torre Eiffel ancora a metà costruzione e altri monumenti simbolo della città dell'amore a far da idilliaco sfondo alle avventure della scatenata protagonista. Proprio il personaggio di Felicia, che incarna l'archetipo della Cenerentola pronta a ottenere la sua rivincita, è caratterizzato in maniera incisiva, con i tratti tipici di tante figure omologhe qui smussati in un'ottica più consapevole e intuitiva, tale da renderla sempre credibile anche nei passaggi potenzialmente più prevedibili.



La sottotrama romantica, con il classico ménage à trois, è meno scontata del previsto e il rapporto astioso con la sua acida nemesi si riempe di sviluppi imprevedibili nell'intenso finale, con qualche pecca soltanto in una resa dei conti leggermente forzata a precedere l'agognato lieto-fine. I registi Éric Summer ed Éric Warin, al loro esordio in una produzione di questo tipo, gestiscono tempi e atmosfere senza accelerare né rallentare eccessivamente il ritmo, lasciando anche spazio a un piacevole citazionismo in una manciata di sequenze.

Laddove il film (disponibile anche nel catalogo di Netflix) brilla di luce propria è sia nella raffinata resa estetica, con un character design accattivante e classicheggiante al contempo e splendidi "giochi d'illuminazione", che nella componente sonora e coreografica, con i balletti curati in prima persona da due famosi ballerini della compagnia dell'Opera parigina e mai così realistici in forma animata su grande schermo.