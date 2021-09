Le Bal des Folles Recensione: una pungente critica sociale di Amazon

Le Bal des Folles, romanzo di successo del 2019 di Victoria Mas, è già divenuto film grazie a Mélanie Laurent, famosa attrice, regista e cantante francese. Ha deciso di trasporlo sul grande schermo cercando di rievocare la sensibilità e l'intensità delle parole racchiuse nel libro, che critica fortemente la condizione femminile nei manicomi di fine '800 in Francia.L'opera originale ha uno spirito corale, facendo parlare a più riprese le varie pazienti dell'ospedale psichiatrico, così da raccontare (e quindi denunciare) le loro vicissitudini con l'emancipata Eugénie come protagonista.

Il lungometraggio sposta invece l'attenzione principalmente su quest'ultima, concentrandosi sul suo "disturbo", ovvero la capacità di sentire i defunti.



Tramite i suoi occhi, partendo da una dimensione soprannaturale, scopriremo poco a poco come il mondo spiritico sia solo un mero strumento per narrare al pubblico le difficili condizioni di vita nei manicomi francesi sul finire del 19esimo secolo, quando la medicina psichiatrica faceva dello sperimentalismo la sua bandiera, giocando in maniera brutale e violenta sulle fragili pazienti. Le Bal des Folles è stato presentato in anteprima a un evento speciale durante il Toronto Film Festival di quest'anno. Toronto Film Festival che aveva anche eletto i migliori film del decennio. La pellicola invece debutta oggi, 17 settembre, su Amazon Prime Video.



Le Bal des Folles: critica e denuncia, tra razionale e irrazionale

Durante i primi minuti abbiamo modo di conoscere il mondo aristocratico della protagonista, Eugénie (Lou de Laâge), una giovane donna che combatte per la sua libertà, andando contro i dettami e le limitazioni che la borghesia imponeva alle donne dell'epoca.

Eugénie è raffinata, colta, e nasconde un terribile segreto: riesce a sentire sulla sua pelle la presenza dei defunti, aspetto che, all'interno del film, non viene mai mostrato direttamente (non vi è nessuna immagine orrorifica effettiva), ma che esiste solo in relazione alle reazioni spaventate della ragazza. Ciò fa già comprendere che alla Laurent non interessa, come all'autrice del libro, parlare di soprannaturale in chiave horror o fantasy, ma sfruttare questo mezzo per disquisire da un lato di razionalità e irrazionalità, dall'altro per fotografare le terribili e precarie condizioni delle pazienti rinchiuse nei manicomi, teatro degli orrori più indicibili. La prima caratteristica tratteggia perfettamente l'approccio scientifico del periodo, che condannava continuamente ogni attività considerata al di fuori della sfera prettamente razionale e lontano dai canoni imposti come lo spiritismo, ma anche il libero pensiero e l'emancipazione. La seconda è quella che ha maggiore spazio in Le Bal des Folles.



Nel momento in cui la protagonista viene portata al manicomio di Salpêtrière, la macchina da presa, che fino a poco prima inquadrava sfarzo, abiti eleganti e raffinate chiacchiere, improvvisamente cambia registro, portandoci nell'inferno più atroce.La regia della Laurent, supportata dall'ottima fotografia di Nicolas Karakatsanis, ci rende partecipi dell'orrore degli ospedali psichiatrici usando tinte grigiastre e spente, mostrando, senza mezzi termini ed edulcorazioni, i trattamenti disumani ai quali venivano sottoposte le internate. L'intento critico è evidente ed è ben sfruttato perché segue un filo narrativo inusuale: il "potere" di Eugénie, infatti, è quello che fa la differenza all'interno della storia e che allontana la produzione da altri titoli simili.



Nel corso della trama, tale abilità della protagonista diventa anche il punto di collegamento con un personaggio centrale, Geneviève (Mélanie Laurent) che stringe un forte legame con la giovane donna. La relazione tra le due, gestita in sede di sceneggiatura con dialoghi diretti e naturali, seppur un po' troppo forzata e affrettata, diventa infine la vera chiave del film. È infatti capace di mostrare, con toni agrodolci, quanto l'umanità e l'affetto riescano a brillare anche in contesti drammatici e privi di speranza, dove apparentemente non vi è nessuna via d'uscita.



Un messaggio mai così attuale, con qualche leggerezza di troppo

Le Bal des Folles parla di modernità in maniera intelligente, rivendicando, con un ponte collegato al passato, l'importanza del ruolo della donna nella società. Donna che infatti è vessata sia negli ambienti protetti dell'aristocrazia (con modi falsamente permissivi) sia negli ambienti scientifici.

La figura femminile è una vittima a tutti gli effetti non solo come paziente (a livello fisico e psichico) ma anche come dirigente (le donne, tra le fila del Salpêtrière, possono ambire al massimo al rango di infermiere e le decisioni vengono comunque prese dagli uomini).Se è vero che il focus principale della pellicola è la condanna feroce alla scienza e alla medicina neurologica dell'epoca, tale aspetto fa parte di un discorso più ampio e strutturato, facendoci riflettere su come il tanto osannato progresso di fine '800 nascondesse un'ipocrisia e una visione maschilista della società. In questo, il cast è davvero efficace, perché con interpretazioni toccanti e intense (la Laurent su tutti) riesce a delimitare il confine non solo tra i ranghi del periodo, ma anche tra generi, così da rendere ancora più evidenti le chiusure mentali e i pensieri conservatori di fine Ottocento. L'impianto contenutistico, in conclusione, non riesce però a mantenere lo stesso livello qualitativo durante il tutto il lungometraggio: in particolar modo, la parte finale ha la pretesa di racchiudere e riassumere l'intero significato di Le Bal des Folles con una sequenza raffinata e potente, che però, se contestualizzata con il resto del girato, sembra un tantino fuori scala.



Un po' come se fosse stata messa lì in maniera troppo rarefatta e improvvisata, visto che i richiami alla stessa, durante l'opera, sono pochi e frammentari. Il finale vero e proprio, invece, va al di là di ogni aspettativa, perché contrariamente a quanto si possa pensare porta al pubblico un messaggio di speranza e non di orrore, calcando un po' la mano sulla narrazione, infarcendo il racconto di qualche superficialità di troppo, che potrebbe non piacere a tutti. Apprezzabile comunque la scelta di tentare di cambiare gli stilemi del genere in fase di chiusura della pellicola, anche se si percepisce troppo distacco rispetto al realismo perseguito fino a quel momento.