Bad Moms 2 - Mamme Molto Più Cattive, la recensione: non chiamatele nonne

Fra le strade delle nostre città si respira già un'atmosfera natalizia, i supermercati sono stati letteralmente sommersi di panettoni e pandori, inoltre sono già spuntati i primi alberi addobbati nelle piazze e nei nostri salotti. In poche parole il Natale si avvicina anche quest'anno e, oltre a tutti gli elementi appena elencati, è quantomai ovvio che arrivino anche i primi film a tema. Noi italiani del resto abbiamo una lunga tradizione di cinepanettoni, oggi più edulcorata e trasformata ma comunque presente, anche gli americani però non scherzano affatto. Negli USA il Natale è probabilmente la festa più sentita insieme al Ringraziamento e all'Indipendenza, non a caso Hollywood dedica al giorno di Babbo Natale (e di Gesù, certo...) dai tre ai cinque film all'anno, d'ufficio. In questo filone si inserisce a gamba tesa Bad Moms 2 - Mamme Molto Più Cattive, divertente sequel del primo Bad Moms che porterà non poche risate nelle vostre festività, grazie a una scrittura intelligente e a un cast d'eccezione. Vogliamo partire dalla fine di questa recensione, dal verdetto, del resto la sceneggiatura del film inizia proprio dall'epilogo della storia: le prime cose che vediamo sono un albero di Natale rovesciato, una Mila Kunis affranta e demoralizzata, una casa completamente sfasciata e un cammello che vaga tranquillo fra le sue stanze. Proprio come recita la voce off screen, solo ora possiamo tornare al principio.



Schermaglie fra generazioni

Essere mamme al giorno d'oggi non è certo facile, fra il lavoro e i mille altri impegni che aspettano a casa. Con l'avvicinarsi del Natale la situazione precipita clamorosamente: le cose da fare si elevano all'ennesima potenza, bisogna comprare i regali, andare alle recite della scuola, fare la spesa, cucinare, invitare parenti e amici, addobbare la casa e quant'altro. Il quadro generale è già difficile così, ma cosa succede se aggiungiamo anche tre nonne ossessive che vengono a trovarci e a stare a casa nostra per ben tre cruciali settimane? Proprio questo è il cuore narrativo del nuovo film di Jon Lucas e Scott Moore, che a Amy, Kiki e Carla, le nostre "mamme cattive", contrappone Ruth, Sandy e Isis, tre nonne diverse fra loro ma ugualmente insolenti. Se Isis è una donna profondamente libertina, spensierata, un'autentica figlia dei fiori senza regole di nessun tipo, Sandy è una vedova molto sola ossessionata soltanto da sua figlia, che porta impressa su maglioni, t-shirt e pigiami di dubbio gusto. Gran parte della scena però appartiene a Ruth, un donnone sempre truccato, impomatato e ben vestito che ostenta il lusso come forma di accettazione di se stessa.



Un cast sopra la media

Se già questi ingredienti possono incuriosire e divertire, il quadro viene completato dalle interpreti del film: Isis è una Susan Sarandon giovanile e sfrenata, superficiale e profonda all'occorrenza, impegnata in un ruolo con molte sfumature che vuole apparire in un certo modo soltanto per mascherare la sua reale essenza; anche Cheryl Hines indossa non poche maschere nei panni di Sandy, un concentrato di emozioni e paranoie che meriterebbe di passare tre quarti della sua giornata nello studio di uno psicanalista; non resta che una Christine Baranski da applausi, divertente, rigida e autoritaria, convinta di poter imporre le sue regole a tutta la sua famiglia e non solo. A partire dal povero marito Hank, un Peter Gallagher a mo di zerbino, per finire ai nipoti da viziare all'estremo, passando ovviamente per la figlia Amy, una Mila Kunis disperata ma dura a morire, convinta delle sue idee e della sua forza interiore. In parte ovviamente ci sono anche Kristen Bell, Kiki, e Kathryn Hahn, Carla, questa volta però messe leggermente in ombra dalle colleghe.



Il tempo che passa

I tempi comici e il talento degli attori, uniti a una scrittura leggera e spesso intelligente, fanno di Bad Moms 2 - Mamme Molto Più Cattive uno dei migliori film che questo natale cinematografico abbia da offrire al momento. Si ride di gusto continuamente per merito di battute sagaci e situazioni estreme, inoltre il montaggio serrato fa scorrere i 100 minuti di visione tutti d'un fiato, nonostante un'ultima parte più riflessiva e ragionata. La sceneggiatura infatti, fra una risata e l'altra, nasconde un interessante dibattito a proposito del rapporto madre-figlia fra generazioni diverse: le nonne, convinte di possedere la verità assoluta e di aver cresciuto delle madri inadatte al ruolo, devono pian piano cedere all'evidenza del contrario, mentre le nuove generazioni dimostrano - certo con non pochi problemi e guai - di saper gestire una famiglia senza spavento o timore. Nei personaggi della "vecchia guardia" inoltre si nasconde una certa paura di invecchiare, tutti e tre infatti compiono un percorso ben preciso per prendere più consapevolezza e accettare l'avanzare dei tempi, la lontananza e la solitudine. Insomma lo spessore che ci si aspetta soltanto da commedie ben realizzate. Certo qualche caduta di stile, fra battute a doppio senso e fondoschiena al vento, non manca, ma dopo ogni sbandata si torna sempre in carreggiata.