Back To The Outback: recensione sul simpatico film d'animazione Netflix

Imparare ad amarsi è uno dei primi insegnamenti che dovrebbero essere impartiti a ogni singolo essere umano. E anche, perché no, a qualsiasi razza animale. Accettarsi però non è mai facile, soprattutto quando sono gli altri a darti del mostro. È ciò che capita alla bellissima, ma insicur,a Maddie, serpente color del mare e denti pronti a spuntare mettendo in soggezione chiunque le si trovi davanti, ma in verità per nulla pericolosi come si potrebbe pensare. È infatti un animo sensibile quello che contraddistingue il rettile, lo stesso che la spinge a voler scappare dallo zoo in cui è rinchiusa e viene trattata solamente come una letale assassina.



È cercando di poter essere completamente se stessi che parte l'avventura di Back to the Outback - Ritorno alla natura, cartoon della schiera Netflix diretto da Harry Cripps e Claire Knight che mescola il desiderio di autenticità a quello di libertà in un viaggio verso i territori da cui i suoi protagonisti animali sono stati strappati - a tal proposito vi invitiamo a recuperare la nostra intervista ai registi di Back to the Outback. Non i tipici cuccioli teneri e pelosi che siamo abituati a trovare, ma veri e propri animali peculiari tutti presi dalla fauna australiana e con cui i registi hanno voluto portare avanti il loro messaggio sull'unicità e la bontà che può riservare ognuno, anche colui che può sembrare più minaccioso.



Insieme per superare le insicurezze



La scelta della protagonista Maddie, doppiata in originale da, è paradigmatica: la serpentina appartiene al genere dei, il più mortale dei rettili presenti sul pianeta, ma insieme quello con il più basso tasso di vittime a causa della sua timidezza.

Ed è esattamente questa dicotomia tra ciò che riteniamo cattivo e la conoscenza approfondita di ciò che ci fa paura a coincidere con divertimento e leggerezza in Back to the Outback - Ritorno alla natura. Un racconto di formazione scritto dallo stesso regista Cripps assieme allo sceneggiatore Gregory Lessans, al lavoro per rivelare tutte le insicurezze che la società è in grado di metterci addosso e che solamente trovando in noi stessi la forza di volerci bene avremo il potere di superare. E se nel farlo non si è soli, allora l'obiettivo è ancora più vicino. Back to the Outback - Ritorno alla natura narra con semplicità e continue situazioni buffe il legame tra i personaggi animali e come il loro essere così diversi, ma uniti dalle incertezze possa rivelarsi un collante per trovare la spinta a crescere e a non aver più timore nello scoprirsi per ciò che si è.



Un'avventura tra risate e apprendimento



Una vera e propria coesione tra tutti gli animali che prendono parte alla missione di auto-salvataggio di Maddie e dei suoi temerari amici, aiutati e sostenuti da un sottobosco di specie e di esseri inusuali che contribuiscono ad arricchiree il riuscire ad andare oltre qualsiasi stereotipo.

È perciò ovvio che il concetto di libertà, di ritorno alle proprie origini e di riscoperta delle radici si leghi a doppio filo con la volontà di espressione della protagonista animata. Andare verso una natura incontaminata e viva significa per gli animali poter finalmente esprimere completamente se stessi, chi trovando l'amore, chi non avendo più riserve nell'utilizzare le proprie abilità e chi riuscendo a scrollarsi di dosso quella superficialità che può finalmente metterlo in contatto con gli altri. Adatto a un pubblico di piccolissimi che potranno sia ridere, sia imparare una lezione importantissima sulla propria vita e quella delle altre persone (o animali!), Back to the Outback - Ritorno alla natura è l'opera Netflix (vi lasciamo al seguente link il catalogo film Netflix di dicembre) che ci invita a non volerci discostare dal diverso, ma di scoprirlo e trovare il modo di giocarci insieme. Un film d'animazione frenetico e colorato, tenero come la sua protagonista.