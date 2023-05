Bacio! Bacio! Recensione: su Netflix una commedia disastrosa

Inodore, insapore, incolore. Ecco come descrivere la pseudo commedia romantica Bacio! Bacio! disponibile su Netflix a partire (e se vi foste persi qualche titolo, potete ancora recuperare i film Netflix di maggio 2023). Ancora un altro film proveniente dalla Polonia, paese europeo che, a quanto pare, non ricorda d'aver dato i natali a grandi autori come Roman Polànski, Andrzej Wajda e Krzysztof Kie?lowski. Ora, non che il regista di Bacio! Bacio! dovesse seguire a menadito le lezioni da loro impartite, anche perché dediti a generi totalmente diversi, ma quantomeno capire come confezionare un prodotto decente, sia a livello registico che narrativo. La rom-com in questione non è romantica, non è divertente, né fa sognare ad occhi aperti desiderando d'essere al posto dei protagonisti.



La sceneggiatura, scritta da Andrzej Golda e Martyna Skibinska, è lontana anni luce dal dare vita ad una vera storia d'amore e soprattutto dal cucire addosso ai due amanti una personalità che li renda verosimili. Inoltre, ciò che rende ancora più confusionario il tutto, è l'incrocio di tante sottotrame che spuntano qua e là all'improvviso, senza avere un reale motivo d'esistere, ma solo come riempitivo di un lungometraggio che avrebbe potuto essere benissimo un cortometraggio. Tomasz Konecki, dietro la macchina da presa, svolge il compitino senza sforzarsi poi così tanto. Nessuna inquadratura memorabile, nessun frame che per via della sua costruzione possa creare quadretti romantici piacevoli alla visione (come invece succede in Guida turistica per innamorarsi e nella nostra recensione di Guida turistica per innamorarsi vi spieghiamo perché). Il problema principale comunque resta la scrittura pretenziosa oltre ogni dire.



Inseguendo il "vero" amore

Facciamo la conoscenza del nostro protagonista, Tomek. All'inizio sembra avere una vita stabile, con un lavoro e una fidanzata, tuttavia il suo problema è l'essere un playboy. Va in cerca dell'avventura, adora "cacciare" il genere femminile. Proprio per una di queste sue fissazioni, manca ad un importante incontro dell'azienda in cui è dipendente e viene licenziato.

Finisce con l'andare a vivere con suo fratello Janek, ma i due si mal sopportano per via di incomprensioni passate mai affrontate davvero e inoltre, sono molto diversi caratterialmente. Janek è innamorato di Klara, la fioraia, ma non riesce a dichiararsi per via della sua timidezza. Tomek intanto, non riesce a dimenticare la ragazza incontrata sull'autobus, ci pensa e ci ripensa, dicendo anche che lei potrebbe essere quella giusta. Trova un lavoretto, giusto per non pesare sulle spalle di Janek, che consiste nel fare il making of del matrimonio dell'anno: quello del figlio del primo ministro. Il problema è che la sposa è proprio la ragazza che ha incontrato e da cui è ossessionato. Si chiama Alexandra, detta Ola, e non sembra essere così felice di questa unione in cui non ha diritto di decisione, perché pensa a tutto la suocera. Lui ovviamente, la corteggia, vuole conquistarla a tutti i costi. Lei, già confusa di suo, sembra cedere ad ogni lusinga verbale o gestuale. Le cose si complicano quando si scopre il vero motivo di questo matrimonio di facciata, che getterà tutti nel caos.



In Bacio! Bacio! abbiamo tutto quello che non dovrebbe essere una commedia romantica. L'atteggiamento di Tomek è ai limiti dello stalking, tratta Ola come se fosse una preda, salvo poi accorgersi che è davvero innamorato, e quindi la salva come fosse una principessa.

Ma la loro storia d'amore è una di quelle che nessuno vorrebbe vivere, perché manca di romanticismo, dolcezza, fiducia, le basi insomma per costruire un rapporto. Viene anche difficile capire perché, ad un certo punto, si ritrovano insieme. Tutti i personaggi, da quelli primari ai comprimari fino ai secondari, sono scritti pigramente e conseguenza di ciò è una recitazione piatta da parte di ognuno. Neanche i siparietti che dovrebbero suscitare qualche risata riescono a centrare l'obiettivo, perché tutto sembra incastrarsi forzatamente per portare ad una qualche conclusione il film. Senza contare che il rapporto fraterno tra Tomek e Janek avrebbe potuto essere un ulteriore punto di forza per inserire una dinamica familiare che donasse un po' di profondità e senso concreto ad un prodotto che fa acqua da tutte le parti.



Sottotrame casuali

Cosa si nasconde dietro il matrimonio di Ola? La mafia, ovviamente. L'inserimento di questo elemento è tutto da scoprire, perché piomba totalmente a caso, mentre Tomek continua a fare il Casanova senza nessun rispetto per lei, o per suo fratello, poiché si intromette anche nella storia tra Janek e Klara. Anche lo sposo, Kristian, ha dei segreti da nascondere che i genitori vogliono occultare per far bella figura di fronte ad una società conservatrice e dedita al lusso e all'apparenza. Ma vengono fuori nel finale, a caso anche questi.

Un finale ovviamente a lieto fine, perché almeno questo stereotipo il film lo mantiene. I due amanti si ritrovano, così come Janek si ricongiunge a Klara senza nessun ostacolo, ma non c'è da gioire né da provare empatia. Guardando Bacio! Bacio! si deve riflettere su quale sia lo scopo di questo genere cinematografico che le piattaforme streaming abusano per riempire i loro cataloghi. La commedia romantica nasce per far evadere lo spettatore, portandolo a fantasticare su un amore che non ha mai avuto e che desidera più di qualsiasi altra cosa.



Nei due protagonisti ci si dovrebbe rispecchiare e magari trovare similitudini con una situazione che si sta vivendo o si è già vissuto, insomma, dovrebbe far sognare ad occhi aperti. Bacio! Bacio! è irritante dall'inizio alla fine. Non aiuta che il protagonista sia un donnaiolo a cui non importa nulla del prossimo, e se secondo i polacchi il romanticismo sta nell'idea che se perseguiti una donna fino allo sfinimento alla fine sarà tua, forse è meglio che lascino perdere. Gli innamorati ne stiano alla larga.