Baby Boss 2 Recensione: la Baby Corp è più affiatata che mai

Gli affari di famiglia sono una cosa seria, soprattutto quando di mezzo c'è una famiglia come quella di Theodore e Timothy. I due fratelli più sgangherati del cinema d'animazione sono finalmente tornati in Baby Boss 2, dal 7 ottobre nelle sale cinematografiche. Un sequel che continua la storia dei Templeton, ora cresciuti e alle prese con due vite molto diverse. Ma Ted e Tim sono destinati a ritrovarsi per una nuova avventura spionistica in salsa infantile. Abbiamo potuto vedere in anteprima un film che crediamo sia ancora più riuscito del buon primo capitolo (al seguente link potete trovare la nostra recensione di Baby Boss), una pellicola per tutta la famiglia pregna di messaggi davvero preziosi.



Una nuova missione per Baby Boss

Sono passati molti anni dall'avventura di Tim e del suo "boss". Ora i fratelli Templeton sono cresciuti: Timothy è quello che si dice un vero padre modello: ha dedicato la sua intera vita alla cura dei figli, mentre sua moglie Carol è una donna in carriera fin troppo indaffarata con il lavoro. Nonostante l'avanzare dell'età e la vita adulta, il protagonista non ha perso il suo straordinario tocco creativo, e coinvolge le sue piccole figlie Tabitha e Tina in giochi sempre più appassionanti e originali, esattamente come quand'era piccolo.

Tuttavia non riesce ad essere totalmente felice: sente la mancanza dei suoi giocattoli più affezionati ma soprattutto pensa a suo fratello Ted. L'ex baby boss è infatti diventato un ricco imprenditore, un magnate della finanza pieno di soldi e gadget lussuosi, ma anche un uomo scapolo e fondamentalmente solitario. La vita che ha scelto di condurre lo ha portato lontano dalla sua famiglia e gli ha impedito di costruirsene una propria, e la lontananza dal suo amato fratellone ha purtroppo inasprito i rapporti tra i due.



Ma una grande novità sta per abbattersi sulla famiglia Templeton: Tina, la secondogenita neonata di Tim, è a sua volta una "baby boss" inviata dalla Baby Corp per una missione segreta. Le vicende dei protagonisti si intrecciano quando scoprono che la scuola che sta frequentando Tabitha, un istituto esclusivo per giovanissimi dotati, nasconde una serie di pericolosi segreti. La Baby Corp concede a Tim e Ted di tornare infanti per sole 48 ore, e alleandosi con Tina il duo si ritrova ad affrontare una duplice e cruciale missione: salvare la primogenita di Timothy, così come il mondo intero, dalle grinfie di un preside senza scrupoli, ma anche ritrovare il legame fraterno a lungo perduto.



Un film per tutti

Se già a suo tempo, nel 2017 avete apprezzato il primo capitolo diretto da Tom McGrath, a nostro parere amerete anche il suo sequel. Baby Boss 2 - Affari di famiglia è un film ancora più ironico, divertente, dissacrante e adrenalinico del suo predecessore, perché all'irresistibile duo protagonista aggiunge una serie di comprimari ancor più memorabili di prima.

Il già bellissimo tema del legame fraterno viene sì reiterato in questo seguito, ma la nuova avventura dei Templeton viene ulteriormente arricchita da un più ampio e caloroso messaggio familiare: Baby Boss 2 è un vero e proprio inno non soltanto alla fratellanza, ma ai sentimenti che ci legano ai nostri cari e alle divergenze (alle volte, solo apparentemente, insormontabili) che ci separano dalla nostra famiglia.



Ed è per questo che ne consigliamo la visione, oltre che ai più piccoli, anche ad un pubblico più maturo, capace in egual modo di cogliere l'ironia sottile, arguta ed efficace che permea l'ottima sceneggiatura curata da Michael McCullers. Merito anche di una messinscena squisitamente pop, che strizza l'occhio al cinema spionistico al pari del primo capitolo concedendosi persino qualche ulteriore citazione ai mecha, e ad un'animazione indubbiamente sopra la media. Un comparto tecnico, in definitiva, che permette a DreamWorks Animation di mostrare nuovamente i suoi muscoli con le moderne tecniche di modellazione digitale. Non la migliore delle animazioni sul mercato, in tal senso, ma comunque efficace e sontuosa in termini produttivi.