Asian Connection, la recensione del film con Steven Seagal su Netflix

Jack, americano stanziato da anni nel sud-est asiatico, è fidanzato con Avalon, una bella ragazza thailandese e proprio nel tentativo di renderla felice organizza delle rapine in banca con l'amico e connazionale Sam. Quando derubano una banca cambogiana i due compari dividono il bottino, ignorando che la filiale era di proprietà dello spietato boss locale Gan Sirankiri, ora pronto a tutto pur di riavere il maltolto.

In Asian Connection il capo criminale è però ingannato da uno dei suoi sottoposti che decide di contattare Jack e, con l'arma del ricatto, costringerlo a compiere altri colpi per lui. Un accordo che inizialmente dà i suoi frutti, con guadagni sempre maggiori per entrambe le parti, ma che attira sempre di più l'attenzione e la furia di Sirankiri, intenzionato a scoprire ed eliminare i traditori.

Fino all'ultimo colpo

Basato su una storia scritta dall'attore Tom Sizemore dal titolo The Mexican Connection, riscritta per essere ambientata in territorio asiatico al fine di diminuire enormemente i costi di produzione, Asian Connection (disponibile su Netflix) vede Steven Seagal in un ruolo secondario quale nemesi dei principali protagonisti, qui interpretati da John Edward Lee e dalla bella Pim Bubear. La messa in scena purtroppo risente di limiti endemici risultando a tratti quasi amatoriale nella gestione criminale del racconto, accompagnato nel prologo e nell'epilogo da due forzati voice-over romantici del personaggio femminile, in cui la vicenda si muove da un punto A a un punto B senza colpi di coda e con diverse forzature atte ad aumentare il minutaggio al minimo sindacale (per un totale tipico di 90 minuti). Azione ai minimi storici, sia corpo a corpo che con armi di fuoco (la realizzazione delle rapine è di una pochezza disarmante), in cui lo stesso maestro di aikido si limita a menar le mani solo in un paio di brevi sequenze, e una tensione mai realmente capace di suscitare apprensione per il destino dei rapinatori, caratterizzano così una visione povera e stereotipata tanto che la tag presente nella cover americana citante letteralmente "the beast is in the east" appare più come una sorta di involontaria barzelletta.