Asher, la recensione del film con Ron Perlman su Prime Video

Asher è un sicario su commissione che ha trascorso la maggior parte della sua esistenza a uccidere. L'uomo vive in completa solitudine e non si è mai curato della propria sfera privata, d'altronde difficilmente conciliabile con il suo "sporco lavoro".

Quando Avi, colui che gli procura gli incarichi e con il quale vige un rapporto di reciproca fiducia da molto tempo, gli assegna una nuova missione relativa all'eliminazione di tre obiettivi appartenenti a una banda rivale, le cose prendono una piega imprevista.

Mentre si sta preparando a compiere il primo omicidio, Asher è infatti vittima di uno svenimento e proprio così conosce la bella Sophie, un'insegnante di ballo, che entra prepotentemente nei suoi pensieri.



Il momento di uccidere

Vi sono poche facce giuste per determinati generi come quella di Ron Perlman, i cui lineamenti squadrati gli permettono di aderire alla perfezione a figure spesso ambigue e tormentate.

Più spesso usato nelle vesti di caratterista o guest-star, l'attore americano è qui assoluto protagonista dell'action-thriller diretto da Michael Caton-Jones, dove veste i panni di un killer in cerca di redenzione.

Disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, Asher è un classico b-movie che si rifà a un canovaccio tipico del filone, con la bella da salvare - una Famke Janssen dal grande fascino - e il nido di traditori da scovare prima del prevedibile epilogo.



Un senso di familiarità

Ci troviamo davanti a un'operazione rassicurante nella sua evoluzione archetipica, parzialmente rinvigorita nel versante drammatico dall'introduzione del discorso sulla demenza senile che affligge la madre di Sophie, un'intensa Jacqueline Bisset.

I vari risvolti sono facilmente intuibili in anticipo e le dinamiche action sono ben lontane dalla spesso eccessiva frenesia delle produzioni moderne.

La messa in pratica delle varie esecuzioni, siano queste a distanza tramite un fucile da cecchino o a mani nude, è sobria e ragionata e il metodo per far esporre le future vittime ha una verve piacevolmente ironica.



Caton-Jones, autore di pellicole notevoli come l'epico Rob Roy (1995) ma anche di clamorosi flop quali Basic Instinct 2 (2006), dirige qui senza eccessi e realizza un compitino gradevole e scorrevole, capace di coinvolgere senza troppe difficoltà il relativo target di riferimento.



Asher convince proprio nella sua semplicità di fruizione, con un lavoro di scrittura dai toni quasi contemplativi che rende i personaggi più sfumati del previsto, in un'ottica pseudo-noir placida e accomodante, non gravata da eccessive ambizioni.